Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο νέος συνεργάτης του στο Πρωινό

Ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε σήμερα μια νέα συνεργασία στην εκπομπή του, προκαλώντας για ακόμη μια φορά την έκπληξη των συνεργατών του. Λίγες ημέρες πριν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ετοιμάζεται μια νέα προσθήκη στην ομάδα, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα, και σήμερα επιβεβαίωσε την είδηση.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι ο νέος συνεργάτης δεν θα βρίσκεται στο πλατό μαζί τους αλλά θα συμμετέχει με διαφορετικό τρόπο, φέρνοντας φρέσκο δυναμισμό και εμπειρία στην εκπομπή. Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα ότι επιλέγει ανθρώπους με γνώμη και άποψη, ακόμη και αν διαφωνεί μαζί τους, καθώς η ποικιλία των ιδεών είναι αυτό που ενισχύει το περιεχόμενο και την ποιότητα της εκπομπής.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Τζώρτζιας Συρίχα στο youweekly.gr, ο άνθρωπος που θα ενταχθεί στην ομάδα από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου είναι ο Γρηγόρης Μελάς, γνωστός δημοσιογράφος που πρόσφατα συνεργάστηκε με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA. Ο ίδιος θα σχολιάζει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τα γεγονότα της επικαιρότητας, αρχικά μέσω skype, προσφέροντας ενημέρωση και αναλύσεις από απόσταση, πριν ενδεχομένως ενσωματωθεί σε πιο ενεργό ρόλο στο πλατό.

Η παρουσία του Γρηγόρη Μελά στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα, θεωρείται μια «πρόβα» για τη νέα συνεργασία, που ήδη φαίνεται ότι απέδωσε θετικά. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση του παρουσιαστή να ενισχύσει το δυναμικό της εκπομπής, αξιοποιώντας έμπειρους δημοσιογράφους σε μια περίοδο όπου τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ είναι ιδιαίτερα έντονα και απαιτητικά.

Με την προσθήκη αυτή, το «Πρωινό» αποκτά ένα ακόμα δυνατό μέλος, έτοιμο να συμβάλει στην ενημέρωση και στη συζήτηση γύρω από τα σημαντικά θέματα της ημέρας, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας εκφράζει τη χαρά του για την έναρξη της συνεργασίας.

