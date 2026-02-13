Ο Good Job Nicky τρέλανε το κοινό στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon

Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 ξεχώρισε για την pop ενέργειά της και θεωρείται ένα από τα φαβορί για την Eurovision 2026

Η αγωνία για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 κορυφώνεται, καθώς συνεχίζεται ο εθνικός τελικός «Sing for Greece». Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, με 14 συμμετοχές να διεκδικούν την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Από αυτές, 7 τραγούδια κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, σειρά έχει ο Β’ Ημιτελικός, όπου άλλα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν για τις υπόλοιπες επτά θέσεις που οδηγούν στον τελικό. Στον Μεγάλο Τελικό, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, για να αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.





Η εμφάνιση του Good Job Nicky στο Sing for Greece 2026 με το «Dark Side of the Moon» ξεχώρισε για την έντονη ενέργεια και τον pop χαρακτήρα του κομματιού. Από τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, η μουσική γέμισε τον χώρο με δυναμική και συναίσθημα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κρατάει το κοινό σε εγρήγορση από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα.

Η σκηνική παρουσία του ήταν προσεγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το σκηνικό και τα φωτιστικά στοιχεία ανέδειξαν την ενέργεια του τραγουδιού, ενώ η ερμηνεία του Good Job Nicky απέδωσε με ένταση και συναίσθημα τη δυναμική και τις μεταπτώσεις του «Dark Side of the Moon». Το αποτέλεσμα ήταν μια performance που συνδύασε pop αίσθηση, έντονο ρυθμό και συναισθηματικό βάθος, αφήνοντας ισχυρή εντύπωση σε κοινό και κριτές.

Η σύνδεση μουσικής, φωτισμού και σκηνικής παρουσίας δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο show, αποτυπώνοντας με τρόπο ξεχωριστό την προσωπικότητα του καλλιτέχνη και το μήνυμα του τραγουδιού. Το «Dark Side of the Moon» απέδειξε ότι μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστικό όσο και βαθύ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στον Β’ Ημιτελικό.

Δες την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού:

