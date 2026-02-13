Sing for Greece 2026: Οι Koza Mostra επέστρεψαν και ξεσήκωσαν τους πάντες με το «Bulletproof»

Με τον δικό τους γνώριμο ήχο, οι Koza Mostra έδωσαν ρυθμό στο Sing for Greece 2026 και διεκδικούν μια θέση στη σκηνή της Eurovision 2026

Η σκηνή του Sing for Greece 2026 υποδέχτηκε απόψε ένα από τα πιο έμπειρα σχήματα του φετινού Β’ ημιτελικού. Οι Koza Mostra παρουσίασαν το «Bulletproof», μια συμμετοχή που κινείται στα γνώριμα μονοπάτια του συγκροτήματος, συνδυάζοντας την ενέργεια του ska-punk με τον δικό τους ιδιαίτερο ήχο.





Οι Koza Mostra ξέρουν καλά πώς να διαχειρίζονται τη σκηνή ενός τηλεοπτικού show και αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Το «Bulletproof» είναι ένα κομμάτι που στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα και την κίνηση, και η μπάντα κατάφερε να μεταδώσει αυτή την αίσθηση «παρέας» στο κοινό. Χωρίς να καταφύγουν σε υπερβολές, παρουσίασαν ένα act με ροή και νεύρο, που κράτησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αμείωτο.

Φωνητικά, η εμφάνιση ήταν σωστά τοποθετημένη, με τα πνευστά να δίνουν το απαραίτητο «χρώμα» που περιμένει κανείς από τους Koza Mostra. Η σκηνοθεσία ακολούθησε τον γρήγορο ρυθμό του τραγουδιού, αναδεικνύοντας τη ζωντάνια του συγκροτήματος χωρίς να κουράζει το μάτι. Το κοινό αντέδρασε θετικά στον ρυθμό του «Bulletproof», συνοδεύοντας το συγκρότημα με ρυθμικά χειροκρότημα. Ήταν μια από τις στιγμές της βραδιάς που ο διαγωνισμός απέκτησε έναν πιο «φεστιβαλικό» χαρακτήρα, κάτι που πάντα λειτουργεί υπέρ της ατμόσφαιρας στον ημιτελικό.

Με 7 θέσεις να παραμένουν ανοιχτές για τον τελικό της Κυριακής (15/2), οι Koza Mostra έβαλαν τη δική τους υποψηφιότητα, προσφέροντας μια εμφάνιση που είχε τον αέρα του επαγγελματισμού και της εμπειρίας. Μένει να δούμε αν αυτή η θετική ενέργεια θα τους οδηγήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.





Δες εδώ την πρώτη εμφάνιση των Koza Mostra με το «Bulletproof»:

