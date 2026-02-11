Μουσικά Νέα 11.02.2026

Σκηνική ένταση και δραματικό βάθος στην περφόρμανς του Revery

Ο Revery αντλεί έμπνευση για το τραγούδι The Songwrite από την ανθρώπινη εμπειρία και τη δύναμη της εξομολογητικής γραφής 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με διαφορετική αφετηρία και σαφή προσανατολισμό στη συναισθηματική αφήγηση, η ελληνική διαδικασία επιλογής για τη Eurovision 2026 συνεχίζεται με συμμετοχές που επιλέγουν να κινηθούν πέρα από τον άμεσο εντυπωσιασμό. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η ανάγκη για αυθεντική έκφραση και προσωπική σύνδεση με το κοινό, στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή διοργάνωση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Revery συμμετέχει στον εθνικό τελικό της Eurovision με το τραγούδι «The Songwriter», πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη απόπειρα να διεκδικήσει την ελληνική εκπροσώπηση στον διαγωνισμό.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Αυτές είναι οι 5 χώρες που θα συμμετάσχουν στην διεθνή επιτροπή του Sing for Greece 2026

Το «The Songwriter» ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που βασίζονται στη συναισθηματική αφήγηση και στη μορφή της μουσικής εξομολόγησης. Η θεματική του εστιάζει στην ανθρώπινη σύνδεση, στην εμπειρία της απώλειας και στον τρόπο με τον οποίο η απόρριψη επηρεάζει τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου. Πρόκειται για ένα τραγούδι που αντλεί από πραγματικά βιώματα και επιχειρεί να αγγίξει ζητήματα κοινά και αναγνωρίσιμα, χωρίς να εγκλωβίζεται σε στενά συναισθηματικά στερεότυπα.

Στη σκηνή ο καλλιτέχνης έδωσε προτεραιότητα στη μελωδία, πάνω στην οποία χτίστηκε η ιστορία που αφηγείται καθισμένος αρχικά πίσω από ένα πιάνο. Στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε με συναίσθημα το τραγούδι.

Το «The Songwriter» κινείται σε μια σύγχρονη αλλά λιτή μουσική γραμμή, δίνοντας χώρο στο περιεχόμενο και στη συναισθηματική ένταση. Η σκηνική παρουσία του Revery υπηρέτησε την ίδια φιλοσοφία, με έμφαση στη δημιουργική απλότητα και στη σύνδεση με το τραγούδι, χωρίς περιττές σκηνοθετικές παρεμβάσεις.

Τα υπόλοιπα τραγούδια της φετινής διαδικασίας θα παρουσιαστούν στον Β Ημιτελικό την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από τους δύο ημιτελικούς θα προκύψουν οι συμμετοχές που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί μέσα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 70ή διοργάνωση του θεσμού και θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας, με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026. Σε αυτή τη διοργάνωση ορόσημο, η ελληνική επιλογή καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο προσωπικό αποτύπωμα και στη διεθνή απήχηση, στοιχείο που καθιστά κάθε συμμετοχή κρίσιμη και καλλιτεχνικά φορτισμένη.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι τρόποι που θα μπορεί να ψηφίσει το κοινό για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Revery Sing for Greece The Songwriter ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I

11.02.2026
Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η ξεσηκωτική εμφάνιση των Dinamiss με το «Chaos»

11.02.2026
Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Μήνυμα ενότητας σε pop ρυθμό από τη STEFI με το Europa

11.02.2026
Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Marseaux τραγούδησε το «Χάνομαι» και έφερε τα 00’s πίσω

11.02.2026
Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Η Niya εντυπωσίασε με την αισθαντική ερμηνεία της στο Sing for Greece

11.02.2026
Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος με το «2nd Chance» έφερε αισιοδοξία στον Α’ Ημιτελικό

11.02.2026
Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Evangelia μαγεύει με το «Paréa» στο Sing for Greece

11.02.2026
O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

O Akylas με το «Ferto» έφερε neon ενέργεια στο Sing for Greece

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!