Το A Knight Of The Seven Kingdoms ανατρέπει ιστορικό ρεκόρ του Breaking Bad

Σε μια από τις πιο απρόσμενες εξελίξεις της σύγχρονης τηλεοπτικής κουλτούρας, η παγκόσμια κοινότητα των σειρών παρακολουθεί ένα γεγονός που μοιάζει σχεδόν ιστορικό. Για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια, το εμβληματικό επεισόδιο «Ozymandias» της σειράς «Breaking Bad» έχασε το απόλυτο 10/10 στο IMDB, με πολλούς αναλυτές να συνδέουν την αλλαγή αυτή με την εκρηκτική άνοδο του «A Knight Of The Seven Kingdoms» και την έντονη δραστηριότητα των φανατικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο.

Το επεισόδιο «Ozymandias», που προβλήθηκε το 2013 και θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο της χρυσής εποχής της τηλεόρασης, διατηρούσε για χρόνια μια μοναδική βαθμολογία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, το επεισόδιο διαθέτει πάνω από 30.4000 αξιολογήσεις και πλέον βρίσκεται στο 9.9, μια αλλαγή που μετακίνησε την ιστορική του θέση στην κατάταξη. Την πρώτη θέση κατέχει τώρα το φινάλε της σειράς «Six Feet Under», ενώ ακολουθούν επεισόδια από τα «Bojack Horseman» και «Vinland Saga», δημιουργώντας μια απρόσμενη αναδιάταξη στην κορυφή της λίστας.

Η χρονική συγκυρία δεν πέρασε απαρατήρητη. Η κυκλοφορία του 5ου επεισοδίου της σειράς «A Knight Of The Seven Kingdoms» από το HBO συνοδεύτηκε από διθυραμβικές κριτικές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα κορυφαία κεφάλαια στο σύμπαν του «Game Of Thrones». Το επεισόδιο έφτασε αρχικά στο 10/10 πριν υποχωρήσει στο 9.9 και τελικά στο 9.8, βαθμολογία που το τοποθετεί μέσα στις κορυφαίες 20 τηλεοπτικές στιγμές στην ιστορία του IMDB.

Ο Paul Tassi, αναλύοντας το φαινόμενο, σημείωσε ότι η αλλαγή μοιάζει δύσκολο να εξηγηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η σύγκρουση ανάμεσα στις κοινότητες των θεατών. Όπως αναφέρει, πολλοί υποστηρικτές του «Breaking Bad» φέρονται να ψήφισαν χαμηλά το «A Knight Of The Seven Kingdoms» για να προστατεύσουν την πρωτιά του «Ozymandias», ενώ θαυμαστές του σύμπαντος του «Game Of Thrones» ανταπέδωσαν, μειώνοντας τη βαθμολογία του ιστορικού επεισοδίου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν φαίνεται λογικό ξαφνικά χιλιάδες θεατές να επανείδαν το ‘Ozymandias’ και να το θεώρησαν χειρότερο από ό,τι πριν 13 χρόνια».

Το φαινόμενο του review bombing, είτε θετικού είτε αρνητικού, δεν είναι νέο στη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα, ωστόσο η απώλεια ενός τόσο εμβληματικού ρεκόρ προκαλεί έντονο διάλογο για την αξιοπιστία των διαδικτυακών βαθμολογιών. Η ισορροπία μεταξύ πραγματικής κριτικής και οργανωμένης διαδικτυακής αντίδρασης αποτελεί πλέον κεντρικό ζήτημα για τις πλατφόρμες αξιολόγησης, ιδιαίτερα σε σειρές με τόσο φανατικό κοινό.

Το 2026 φαίνεται να εξελίσσεται σε μια χρονιά με ισχυρό ανταγωνισμό στην τηλεόραση. Παράλληλα με το «A Knight Of The Seven Kingdoms», και άλλα επεισόδια όπως το «I’ll Believe in Anything» από τη ρομαντική σειρά «Heated Rivalry» κατάφεραν να φτάσουν στο 9.9, ενισχύοντας την εικόνα μιας εποχής όπου οι βαθμολογίες αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι η κοινότητα του «Game Of Thrones» διαθέτει τεράστια παγκόσμια βάση θεατών, κάτι που ενδέχεται να επηρεάζει περισσότερο τις μαζικές ψηφοφορίες.

Παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει, πολλοί θεωρούν ότι το γεγονός έχει περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική σημασία. Το «Ozymandias» παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά τηλεοπτικά επεισόδια όλων των εποχών, ενώ το «A Knight Of The Seven Kingdoms» φαίνεται να εδραιώνει τη θέση του ως μία από τις πιο δυνατές νέες αφίξεις στην τηλεοπτική σκηνή. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν οι βαθμολογίες θα σταθεροποιηθούν ή αν η μάχη των fandoms θα συνεχίσει να επηρεάζει τη λίστα των κορυφαίων επεισοδίων, αναδεικνύοντας μια νέα πραγματικότητα όπου η τηλεοπτική ιστορία γράφεται όχι μόνο από τους δημιουργούς αλλά και από τους ίδιους τους θεατές.

