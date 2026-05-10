Life 10.05.2026

Πώς θα καθαρίσεις το air fryer γρήγορα και χωρίς κόπο με αυτό το κόλπο

Ειρήνη Στόφυλα

Το air fryer έχει πλέον γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή και πρακτικά εργαλεία σε κάθε σύγχρονη κουζίνα, καθώς προσφέρει γρήγορο μαγείρεμα, πιο υγιεινό αποτέλεσμα και σημαντική μείωση στο λάδι που χρησιμοποιείται. Το βασικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι είναι ο καθαρισμός του, ειδικά όταν χρησιμοποιείται συχνά μέσα στην εβδομάδα. Λίπη που πιτσιλάνε, υπολείμματα τροφών και κομμάτια που κολλάνε στο καλάθι ή στη σχάρα κάνουν τη διαδικασία πιο χρονοβόρα απ’ όσο φαίνεται αρχικά. Αν δεν καθαριστεί άμεσα, τα υπολείμματα στεγνώνουν και γίνονται ακόμη πιο δύσκολα στην αφαίρεση, κάτι που αποθαρρύνει αρκετούς χρήστες. Παρόλα αυτά, με σωστή ρουτίνα καθαρισμού μετά από κάθε χρήση, το air fryer μπορεί να παραμείνει σε άριστη κατάσταση και να συνεχίσει να προσφέρει εύκολο και γρήγορο μαγείρεμα χωρίς ταλαιπωρία.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ένα απλό hack που μπορεί να κάνει τον καθαρισμό του air fryer πολύ πιο εύκολο, χωρίς τρίψιμο και χωρίς ειδικά καθαριστικά. Με λίγα υλικά που υπάρχουν ήδη σε κάθε σπίτι, μπορείς να το έχεις πάλι σαν καινούριο μέσα σε λίγα λεπτά. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου προσπάθεια.

Τι θα χρειαστείς:

  • Ζεστό νερό
  • Λίγο υγρό πιάτων
  • 1 κουταλιά μαγειρική σόδα
  • Μαλακό σφουγγάρι ή πανί

Βήμα-βήμα η διαδικασία

1.Βάλε ζεστό νερό μέσα στο καλάθι του air fryer (όχι μέχρι πάνω, απλά να καλύπτει τον πάτο).

2.Ρίξε λίγες σταγόνες υγρό πιάτων και μια κουταλιά μαγειρική σόδα. Αυτός ο συνδυασμός «σπάει» τα λίπη και τους λεκέδες.

3. Άναψε το air fryer για 3–5 λεπτά στους χαμηλούς βαθμούς. Έτσι το λίπος αρχίζει να ξεκολλάει μόνο του.

4. Σβήσε τη συσκευή και άφησέ το να καθίσει για 10–15 λεπτά. Όσο περισσότερο μείνει, τόσο πιο εύκολος ο καθαρισμός.

5. Άδειασε το νερό και πέρασε το καλάθι με μαλακό σφουγγάρι. Οι βρωμιές θα φεύγουν σχεδόν μόνες τους.

Extra tips για να μην λερώνεται εύκολα

  • Βάλε λαδόκολλα ειδική για air fryer
  • Μην αφήνεις τα λίπη να «κάθονται» για μέρες
  • Καθάριζε το καλάθι όσο είναι ακόμα ζεστό (όχι καυτό)
  • Χρησιμοποίησε λίγο λάδι spray αντί για πολύ λάδι
Το air fryer μπορεί να κάνει τη ζωή στην κουζίνα πιο εύκολη, αρκεί να το κρατάς καθαρό χωρίς ταλαιπωρία. Με αυτό το απλό hack, ο καθαρισμός του γίνεται γρήγορος, οικονομικός και σχεδόν χωρίς τρίψιμο. Και όσο πιο συχνά το εφαρμόζεις, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινή σου μαγειρική ρουτίνα.

