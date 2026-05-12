Eurovision 2026: Δύο Αkyles στη σκηνή – Το σκηνικό εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού

«Δύο Akyles στη σκηνή» – Το σκηνικό εύρημα που αλλάζει τα δεδομένα της Eurovision 2026 και φέρνει τον Φωκά Ευαγγελινό στο επίκεντρο
Η ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2026, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», είχε ήδη τραβήξει την προσοχή πριν ακόμη διαγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό, όπου εμφανίστηκε τέταρτος στη σειρά. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν το ιδιαίτερο σκηνικό εύρημα που είχε ετοιμάσει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Το κοινό που παρακολούθησε τον διαγωνισμό είχε την ευκαιρία να δει για λίγα δευτερόλεπτα δύο «Akylas» πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μια οπτική ψευδαίσθηση που εντυπωσίασε. Αυτό το σκηνικό τρικ αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της ελληνικής παρουσίας.

Οι Σέρρες στο πλευρό του Akyla – Τι ετοιμάζει η πόλη για την προβολή της Eurovision

Το εύρημα του Φωκά Ευαγγελινού βασίστηκε στην εμφάνιση ενός σωσία του τραγουδιστή. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή της παρουσίασης, ο σωσίας εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, ενώ ο πραγματικός Akylas μετακινήθηκε γρήγορα σε άλλο σημείο του σκηνικού.

Αυτή η αλλαγή έγινε ανεπαίσθητα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους θεατές, προσφέροντας ένα ομαλό και κινηματογραφικό αποτέλεσμα στην ελληνική αποστολή. Η αποκάλυψη για αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό είχε γίνει από τον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή «Πρωινό».

Πριν την επίσημη εμφάνιση, ο Akylas είχε ήδη δείξει τις προθέσεις του για νίκη στις πρόβες της κριτικής επιτροπής (Jury Rehearsal). Εκεί, μάλιστα, είχε εμφανιστεί να παίζει τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, μια κίνηση που σχολιάστηκε θετικά. Ακόμη και η Klavdia είχε κάνει σχετική ανάρτηση, μετά από σχόλια που την ήθελαν να μην στηρίζει την ελληνική συμμετοχή και τον Akylas.

Eurovision 2026: Το story πίσω από το outfit του Ακύλα στο τιρκουάζ χαλί – Όσα αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο MAD.gr

Billie Eilish: Το «φαινόμενο» που απογείωσε ο James Cameron – Η 3D εμπειρία που αλλάζει όσα ήξερες για τα live

