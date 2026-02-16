Mad TV News 16.02.2026

Διαmadάκια: Οι περαστικοί αποκαλύπτουν τα μηνύματα που δεν έστειλαν ποτέ

Στο επεισόδιο του Αγίου Βαλεντίνου, συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα μηνύματα που ποτέ δεν έστειλαν σε πρώην ή crush
Μαρία Χατζηγιάννη

Ζούμε πραγματικά τη ζωή μας ή απλώς κρατάμε συναισθήματα στο συρτάρι; Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Διαmadάκια», οι συμμετέχοντες βάζουν το δάχτυλο στην καρδιά και μοιράζονται όλα όσα ποτέ δεν είπαν, ούτε έστειλαν, στο πρώην ταίρι ή το «crush» τους.

Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τα μηνύματα που ποτέ δεν στάλθηκαν αποκαλύπτουν αφοπλιστική ειλικρίνεια, συγκίνηση αλλά και χιούμορ. Από γράμματα που έμειναν αδιάβαστα, μέχρι αστεία «Πάλι καλά που έφυγες» ή «Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή», το επεισόδιο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τις ανομολόγητες σκέψεις και τα συναισθήματα που κουβαλάμε μέσα μας.

Διάβασε επίσης: Διαmadάκια: Πόση ώρα αντέχεις χωρίς κινητό;

Κάπου ανάμεσα σε τραγούδια που μιλούν για απόλυτο έρωτα ή για πόρτες που μένουν ανοιχτές, οι συμμετέχοντες γελούν, συγκινούνται και θυμούνται: εκείνα τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν, ίσως να ήταν οι πιο αληθινές τους εκφράσεις. Το επεισόδιο αποκαλύπτει ότι ο έρωτας, ο πόνος και η αγάπη υπάρχουν ακόμα, ακόμα κι αν δεν τα εκφράζουμε πάντα με λέξεις.

Διάβασε επίσης: Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z

