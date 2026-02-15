Μουσικά Νέα 15.02.2026

Το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky έκανε τη σκηνή του Sing for Greece 2026 να αστράψει

Με έντονη σκηνική παρουσία και pop αισθητική, ο Good Job Nicky εμφανίστηκε στον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Με μια σκοτεινή, ατμοσφαιρική εισαγωγή και έντονο παλμό που ανέβαινε σταδιακά, ο Good Job Nicky ανέβηκε έκτος στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του «Sing for Greece 2026», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και παρουσίασε το «Dark Side of the Moon» σε μια εμφάνιση που ισορρόπησε ανάμεσα στη συναισθηματική ένταση και τη σύγχρονη pop αισθητική.

Από την πρώτη στιγμή, το κοινό βυθίστηκε στον ιδιαίτερο κόσμο του τραγουδιού, με τη σκηνή να «ντύνεται» σε βαθιές μπλε και μωβ αποχρώσεις, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση.

Διάβασε επίσης: Ο Good Job Nicky τρέλανε το κοινό στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon

Η ερμηνεία του ήταν εσωτερική αλλά ταυτόχρονα εκρηκτική στα σημεία που απαιτούσε κορύφωση, αναδεικνύοντας τις φωνητικές του δυνατότητες και την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Οι φωτισμοί και τα οπτικά εφέ συγχρονίζονταν με τις μεταπτώσεις του κομματιού, ενισχύοντας τη δραματικότητα και χτίζοντας μια ατμόσφαιρα που κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία νότα.

Χωρίς περιττές υπερβολές, το performance στηρίχθηκε στη δύναμη της ερμηνείας και στην καθαρή αισθητική γραμμή, αποδεικνύοντας ότι το «Dark Side of the Moon» δεν είναι απλώς ένα ραδιοφωνικό pop κομμάτι, αλλά μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση με βάθος και χαρακτήρα.

Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται ως αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε με τους δύο ημιτελικούς της εβδομάδας, από τους οποίους προκρίθηκαν οι 14 φιναλίστ από τους 28 συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα απόψε κρίνεται από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, που θα αναδείξουν τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Δες τη συμμετοχή του Good Job Nicky στον Β’ Ημιτελικό:

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

