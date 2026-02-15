Μουσικά Νέα 15.02.2026

Sing for Greece 2026: Εκρηκτικοί οι Koza Mostra με το Bulletproof

Οι Koza Mostra μετέτρεψαν τη σκηνή του Sing for Greece 2026 σε party και αξιώνουν το εισιτήριο για τη Eurovision 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο έμπειρα σχήματα που διεκδικούν μια θέση στην Eurovision 2026 έκανε δυναμική εμφάνιση στο Sing for Greece 2026, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που κινείται σε έντονους, γρήγορους ρυθμούς. Το «Bulletproof» ανέδειξε την με τον καλύτερο τρόπο την μοναδική ταυτότητα των Koza Mostra, οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν στη ζωντανή ενέργεια και στο χαρακτηριστικό τους μουσικό ύφος, δημιουργώντας μια στιγμή που ξεχώρισε για τον παλμό της στην σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026.

Διάβασε επίσης: Η Antigoni με το Jalla έκανε τους πάντες να χορέψουν στο ρυθμό της στο Sing for Greece 2026

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα, η μπάντα έδωσε έμφαση στη διάδραση μεταξύ των μελών, με συνεχείς κινήσεις και σκηνική επικοινωνία που έδινε την αίσθηση αυθόρμητης γιορτής. Η παρουσία τους δεν βασίστηκε σε περίπλοκα σκηνικά στοιχεία, αλλά στον ρυθμό και στη μοναδική ενέργεια που μετέφεραν οι ίδιοι πάνω στη σκηνή. Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο live συναυλία παρά τηλεοπτική performance.

Η μουσική προσέγγιση του «Bulletproof» στηρίχθηκε στον συνδυασμό πνευστών, δυναμικών κιθαρών και ska επιρροών, στοιχεία που αποτελούν σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος. Τα γρήγορα περάσματα και η εναλλαγή ρυθμών κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του act, το κοινό ανταποκρίθηκε, ακολουθώντας τον ρυθμό με χειροκροτήματα και εμφανή ενθουσιασμό. Η παρουσία των Koza Mostra έφερε έναν πιο ανεβαστικό, «φεστιβαλικό» αέρα στη βραδιά, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο έμπειρα live σχήματα της διοργάνωσης και ισχυροί διεκδικητές για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2026, θα διεξαχθεί στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη της Αυστρίας, με δύο ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2026 και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Δες την εμφάνιση των Koza Mostra με το «Bulletproof» στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: H Τάμτα εμφανίστηκε στη σκηνή σε ένα ατμοσφαιρικό act με τη συνοδεία της Ορχήστρας της ΕΡΤ

