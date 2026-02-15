Μουσικά Νέα 15.02.2026

Eurovision: Η Marseaux μάγεψε τον τελικό του Sing for Greece 2026 με το Χάνομαι

Η Marseaux εντυπωσίασε στον τελικό του Sing for Greece 2026 με το «Χάνομαι», μια ονειρική εμφάνιση που διεκδικεί το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Η Marseaux ανέβηκε 5η στη σκηνή του μεγάλου τελικού του «Sing for Greece 2026» με το τραγούδι της «Χάνομαι» και χάρισε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα, ατμόσφαιρα και έντονη σκηνική ταυτότητα.

Με ένα ονειρικό σκηνικό, απαλά φώτα και μια αισθητική που θύμιζε Y2K pop star, η νεαρή καλλιτέχνιδα κατάφερε από τα πρώτα δευτερόλεπτα να κερδίσει τα βλέμματα και να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη, σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση στη σκηνή, αποσπώντας ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Το «Χάνομαι», σε μουσική και στίχους του Solmeister αναδεικνύει την πιο ευαίσθητη και introspective πλευρά της Marseaux. Πρόκειται για μια dreamy πρόταση που συνδυάζει ελληνικό και αγγλικό στίχο, με έντονες αναφορές στην αισθητική των 00s, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Η παραγωγή κινείται σε indie pop και electropop μονοπάτια, με έμφαση στην ατμόσφαιρα και το συναίσθημα, ξεχωρίζοντας από τις πιο mainstream συμμετοχές του διαγωνισμού.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι από την πρώτη στιγμή που άκουσε το τραγούδι ένιωσε πως την αντιπροσωπεύει απόλυτα, μιλώντας για ένα κομμάτι που την συγκίνησε βαθιά.

«Όταν ένα τραγούδι είναι πραγματικά καλό, ανατριχιάζω», έχει πει, εξηγώντας πως το «Χάνομαι» λειτούργησε σαν ένα προσωπικό «κλικ εμπιστοσύνης» για εκείνη.

Το μήνυμα του τραγουδιού περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση του παλιού, αυθεντικού εαυτού και της ανεμελιάς που μοιάζει να χάνεται όσο μεγαλώνουμε. Με επιρροές από καλλιτέχνιδες όπως η Sia και η Loreen, η Marseaux επιχειρεί να συνδυάσει την τηλεοπτική δυναμική με μια πιο προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση. Ήδη από τον ημιτελικό, το «Χάνομαι» είχε κερδίσει θετικά σχόλια και ένα πιστό κοινό, στοιχείο που έδωσε στη συμμετοχή της μια δυναμική παρουσία στον μεγάλο τελικό. Με τη σημερινή βραδιά να κρίνει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη, η εμφάνιση της Marseaux άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη σκηνή.

Ποια είναι η Marseaux

Η Μαρία-Σοφία γεννήθηκε στην Αθήνα το 2001. Είναι πολύ ενεργή στα social media, με χιλιάδες followers, ενώ ξεχώρισε για το ταλέντο της στη μουσική από πολύ νεαρή ηλικία Το πρώτο της hit ήρθε μέσω του WNC (Wednesday Night Cypher). Εκεί η Marseaux γνώρισε και τον στενό φίλο και συγκάτοικό της, τον καλλιτέχνη Solmeister. Από τότε οι δυο τους συνεργάζονται και όπως αναφέρει και η ίδια: «Ο Sol αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τη θεματολογία των τραγουδιών μου». Η Marseaux με τη μουσική της έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα πιο νεανικό κοινό, το οποίο ταυτίζεται με τους στίχους των τραγουδιών της. Η εμφάνισή της σε billboard στην Times Square, το 2021, ήταν μία αναγνώριση που πολλοί καλλιτέχνες θα ήθελαν.

Δες κι αυτό…

