Sing for Greece 2026: Η Alexandra Sieti απογείωσε το «The Other Side» στη σκηνή του τελικού

Με έντονη σκηνική παρουσία που ξεχώρισε, η Alexandra Sieti έδωσε μία από τις πιο δυνατές performances στο Sinf for Greece 2026
Η Alexandra Sieti ανέβηκε στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού του Sing for Greece 2026 με το «The Other Side», σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, κατάφερε να τραβήξει την προσοχή, δίνοντας τον τόνο για μια performance με ένταση και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η δυναμική μπαλάντα της βρήκε στον τελικό τον ιδανικό της χώρο για να αναπτυχθεί, με την ίδια να δείχνει απόλυτα συντονισμένη με το concept της εμφάνισης. Το «The Other Side» δεν βασίστηκε σε εντυπωσιασμούς, αλλά σε καθαρή ερμηνευτική δύναμη και σκηνική παρουσία.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Φωνητικό ρεσιτάλ από την Alexandra Sieti με το «The Other Side»

Ντυμένη στα μαύρα, με λαμπερό κορμάκι με κρόσια που ακολουθούσαν κάθε της κίνηση, και πλαισιωμένη από τέσσερις χορευτές, παρουσίασε ένα καλοδουλεμένο και οπτικά δυνατό act. Οι φωτισμοί και τα σκηνικά πλάνα ενίσχυσαν τη δραματικότητα του κομματιού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που κορυφωνόταν σταδιακά.

Το μεγάλο highlight της εμφάνισης ήταν αναμφίβολα η φωνή της. Με σταθερότητα, καθαρότητα και soul χροιά που ξεχωρίζει, η Alexandra Sieti απέδωσε τις κορυφώσεις του «The Other Side» με δύναμη και έλεγχο, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές φωνητικές στιγμές του τελικού.

Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται ως αποκορύφωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε με τους δύο ημιτελικούς της εβδομάδας, από τους οποίους προκρίθηκαν οι 14 φιναλίστ από τους 28 συμμετέχοντες. Το αποτέλεσμα απόψε κρίνεται από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο επιτροπών, ελληνικής και διεθνούς, που θα αναδείξουν τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Η εμφάνιση της Alexandra Sieti στον A’ Ημιτελικό:

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Ο Μεγάλος Τελικός έρχεται απόψε στην ΕΡΤ

