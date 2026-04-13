Fashion 13.04.2026

Οι φούστες των 90s επιστρέφουν και θα τις βλέπεις παντού το 2026

zebra_fousta
Η αισθητική των 90s εμπνέει ξανά τη μόδα του 2026, με εμβληματικές φούστες να επιστρέφουν στις συλλογές των μεγάλων οίκων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η δεκαετία του 1990, μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις μεταξύ του απόλυτου μινιμαλισμού και του επαναστατικού grunge, άφησε το στίγμα της και στον κόσμο της μόδας. Οι φούστες εκείνης της περιόδου, σε μακριά ή μίνι μήκη, με καρό σχέδια ή σατέν υφές, αποτελούσαν βασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Εικόνες όπως αυτή της Kate Moss με μια μικροσκοπική καρό φούστα στην επίδειξη Άνοιξη-Καλοκαίρι 1994 της Anna Sui ή οι δομημένες σιλουέτες της Prada το 1998, καθώς και οι διαφάνειες της Gucci το 1999, παραμένουν εμβληματικές.

Σήμερα, οι τάσεις για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα προσέγγιση σε αυτή την κληρονομιά, συνδυάζοντας αρμονικά τον μινιμαλισμό με το grunge. Οι φούστες αναδεικνύονται ξανά σε κομβικά κομμάτια, εμπνευσμένες απευθείας από τα αρχεία των 90s. Οι πασαρέλες και το street style αυτή τη σεζόν επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους, προσκαλώντας μας να δημιουργήσουμε μια διαχρονική καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα.

fousta_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

1. Lingerie skirt

Σε πιο ρομαντικό ύφος, οι lingerie φούστες ξεχωρίζουν για τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον αισθησιασμό και την κομψότητα. Φτιαγμένες από σατέν ή διακοσμημένες με δαντέλα, διατηρούν απλές και ρευστές γραμμές που παραμένουν διαχρονικές.

Οι ρίζες τους βρίσκονται ξεκάθαρα στα 90s, όπως αποδεικνύει η εκδοχή που παρουσίασε η Prada το 1998, συνδυασμένη με μίνιμαλ μπλούζα και peep-toe σανδάλια. Σήμερα, η lingerie skirt επιστρέφει σε σύγχρονες εκδοχές που παραμένουν εξίσου κομψές και ευέλικτες.

lingerie_skirt
www.markfastshop.com

3. Καρό μοτίβα 

Η καρό φούστα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της grunge αισθητικής των 90s. Η άνοδός της συνδέεται άμεσα με τον Marc Jacobs για τον οίκο Perry Ellis το 1993, όταν η αισθητική του grunge πέρασε από την underground κουλτούρα στην υψηλή μόδα.

Ο οίκος Chanel παρουσίασε ήδη από το 1997 μια κομψή εκδοχή της με midi μήκος και μεγάλα καρό μοτίβα, συνδυασμένη με αυστηρή μπλούζα. Σήμερα, η τάση επιστρέφει με πιο σύγχρονες γραμμές, όπως ασύμμετρες κοπές που ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του κομματιού.

www.alexandermcqueen.com

4. Pencil φούστα 

Η pencil φούστα παραπέμπει αμέσως στην κομψότητα του επαγγελματικού ντυσίματος. Διαχρονική και κομψή, προσαρμόζεται πλέον σε πιο χαλαρές και σύγχρονες εμφανίσεις, χωρίς να χάνει τη δομημένη της γραμμή.

Στη δεκαετία του ’90, ο Calvin Klein την καθιέρωσε ως βασικό στοιχείο της γυναικείας γκαρνταρόμπας, συχνά συνδυασμένη με σακάκια στο ίδιο ύφασμα, δημιουργώντας μια αυστηρή αλλά εκλεπτυσμένη σιλουέτα.

www.jilsander.com

5. Mini skirt

Αν και πολλοί συνδέουν τη μίνι φούστα με τη δεκαετία του 2000, η ταυτότητά της διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό στα 90s. Πολύ κοντές γραμμές εμφανίστηκαν τότε στις πασαρέλες οίκων όπως Alaïa και Chanel, χωρίς να χάνουν την κομψότητά τους.

Σήμερα, η μίνι φούστα επιστρέφει μέσα από τις συλλογές του Chloé, με εκδοχές που κινούνται από πιο κομψές μέχρι πιο bohemian, με υφάσματα, βολάν και draping που δίνουν μια σύγχρονη διάσταση στο κλασικό κομμάτι.

www.chloe.com/en-gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

90s Fashion fashion trends φούστες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τσούγκρισμα στο brunch: 10 προτάσεις για τα πασχαλινά αυγά

Από τσούγκρισμα στο brunch: 10 προτάσεις για τα πασχαλινά αυγά

13.04.2026
Επόμενο
Νέα δικαστική διαμάχη για την Taylor Swift – «Απειλή» για το «The Life of a Showgirl»

Νέα δικαστική διαμάχη για την Taylor Swift – «Απειλή» για το «The Life of a Showgirl»

13.04.2026

