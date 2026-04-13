Από τσούγκρισμα στο brunch: 10 προτάσεις για τα πασχαλινά αυγά

Από brunch και σαλάτες μέχρι πίτες: Ιδέες για να αξιοποιήσεις τα leftovers των πασχαλινών αυγών

Μόλις τελείωσε το Πάσχα και κοιτάς τα αυγά που περίσσεψαν, μπορεί να σκέφτεσαι «τι να τα κάνω τώρα;». Μην τα αφήσεις να χαλάσουν ή να πεταχτούν γιατί με λίγη φαντασία και λίγα απλά υλικά μπορείς να τα μετατρέψεις σε νόστιμα πιάτα για όλη την εβδομάδα. Από σαλάτες και σνακ μέχρι brunch και comfort food, τα πασχαλινά αυγά μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές της κουζίνας σου. Ας δούμε 10 τρόπους να τα αξιοποιήσεις χωρίς να βαρεθείς ποτέ.

1. Κλασική αυγοσαλάτα με twist

Κόψε τα βραστά αυγά σε κύβους και ανάμειξέ τα με μαγιονέζα, μουστάρδα, λίγο κρεμμύδι και μυρωδικά. Σερβίρισέ τα σε τοστ ή σάντουιτς ή κλασική αυγοσαλάτα.

2. Σαλάτα Νισουάζ με πασχαλινά αυγά

Πρόσθεσε τα βραστά αυγά στη σαλάτα σου με πατάτες, τόνο, ντομάτα και πράσινες ελιές. Ένα γεύμα δροσερό, υγιεινό και γεμάτο πρωτεΐνη.

3. Αυγά γεμιστά deluxe

Κόψε τα αυγά στη μέση και γέμισέ τα με μείγμα κρόκου, μαγιονέζας, μουστάρδας και καπνιστού σαλαμιού ή πάπρικας. Ιδανικά για ορεκτικό ή finger food.

4. Αυγολέμονο σούπα

Χρησιμοποίησε τα βραστά αυγά σαν topping για αυγολέμονο σούπα ή προσάρμοσέ τα σε παραδοσιακό φαγητό όπως γιουβέτσι ή ριζότο. Δίνει έξτρα γεύση και πρωτεΐνη.

5. Στο τηγάνι με ψωμί και μυρωδικά

Κόψε τα αυγά σε φέτες και ρίξ’ τα σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και ψωμί. Πρόσθεσε αλατοπίπερο, ρίγανη ή φρέσκα μυρωδικά — έτοιμο ένα γρήγορο και χορταστικό brunch.

6. Club σάντουιτς

Κόψε τα αυγά σε φέτες και πρόσθεσέ τα σε σάντουιτς με ζαμπόν, τυρί, ντομάτα και μαρούλι. Το απόλυτο σνακ για το γραφείο ή το σπίτι.

7. Αυγά σε πίτα ή τάρτα

Κόψε τα αυγά σε κύβους και πρόσθεσέ τα σε πίτα ή τάρτα με τυρί, σπανάκι ή μπρόκολο. Ένα εύκολο γεύμα που εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα.

8. Κρύα σαλάτα με ζυμαρικά και αυγά

Πρόσθεσε τα βραστά αυγά σε σαλάτα με μακαρόνια, λαχανικά, λίγο ελαιόλαδο και μπαλσάμικο. Δροσερό, χορταστικό και ιδανικό για leftovers.

9. Αυγά καγιάκ (Egg curry style)

Κόψε τα αυγά και μαγείρεψέ τα σε σάλτσα ντομάτας με μπαχαρικά. Ένα twist με διεθνείς γεύσεις που θα κάνει την οικογένεια να ζητάει κι άλλο.

10. Breakfast bowl με αυγά και αβοκάντο

Κόψε τα αυγά σε φέτες και βάλε τα σε μπολ με ρύζι ή κινόα, αβοκάντο, ντομάτα και σπόρους. Το τέλειο γεύμα για πρωινό ή brunch που είναι χορταστικό και υγιεινό.

Τα αυγά του Πάσχα μπορούν να γίνουν η βάση για δεκάδες πιάτα, αρκεί να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη. Από σαλάτες και brunch μέχρι πίτες και σούπες, μπορείς να μετατρέψεις τα leftovers σε καθημερινές λιχουδιές που κανείς δεν θα καταλάβει ότι προέρχονται από τα αυγά που περίσσεψαν. Άνοιξε το ψυγείο, πάρε τα αυγά σου και ξεκίνα να πειραματίζεσαι, η κουζίνα σου μόλις έγινε πιο fun και γευστική!

