Το νέο trench coat trend που υιοθετούν ήδη όλοι οι οίκοι μόδας

Το διαχρονικό trench coat επανέρχεται δυναμικά στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 και του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026/2027, ανανεωμένο με έναν κομψό γιακά πουκάμισου που του χαρίζει μια σύγχρονη, σχεδόν genderless αισθητική.

H καμπαρτίνα, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής των μεταβατικών εποχών, ανανεώνεται και ετοιμάζεται να κυριαρχήσει από τώρα έως και το επόμενο φθινόπωρο. Για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το εμβληματικό αυτό πανωφόρι εξελίσσεται, υιοθετώντας μια λεπτή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: τον γιακά πουκάμισου. Αυτή η αλλαγή αντικαθιστά τα κλασικά ρεβέρ, προσδίδοντας μια πιο ουσιαστική, σχεδόν genderless αύρα στο κομμάτι.

Η εξέλιξη του κλασικού trench

Αν στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 το trench coat με γιακά πουκάμισου εμφανίζεται ως ένα πρώτο σημάδι της τάσης, στις πασαρέλες Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027 θα δούμε αυτή την τάση να εδραιώνεται πλήρως. Μεγάλοι οίκοι μόδας, από την Prada και την Calvin Klein μέχρι τη Saint Laurent και τον Giorgio Armani, έχουν προτείνει τη δική τους εκδοχή αυτού του «trench 2.0». Το κοινό σημείο όλων; Ο καθαρός, λιτός γιακάς, ο οποίος θυμίζει περισσότερο αυτόν ενός πουκάμισου παρά ενός κλασικού πανωφοριού.

Οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις αποχρώσεις και τις σιλουέτες. Οι παλέτες κινούνται ανάμεσα στα κλασικά χρώματα, όπως το μπεζ και το χακί, και πιο σύγχρονες επιλογές, όπως το γκρι της πέτρας και οι παστέλ τόνοι. Οι γραμμές γίνονται πιο απαλές, συχνά oversized, με πεσμένους ώμους και ίσιες κοπές. Λεπτομέρειες όπως οι δερμάτινες προσθήκες ή τα λουστρίνι φινιρίσματα προσθέτουν βάθος και μοναδικότητα στο ρούχο.

Ευελιξία και street style

Την ευελιξία του trench coat με γιακά πουκάμισου επιβεβαιώνουν όχι μόνο οι πασαρέλες, αλλά και το street style, ειδικά αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Μόδας. Φοριέται άψογα με τζιν και tailored παντελόνια, με τζιν φούστες ή πιο κομψά φορέματα, περνώντας με φυσικότητα από την πρωινή στην βραδινή εμφάνιση. Ταιριάζει σε office looks, αλλά και σε πιο εκλεπτυσμένα σύνολα, ίσως σε μια total black εκδοχή, επιλέγοντας ένα μακρύ μοντέλο ή ένα δερμάτινο. Αυτή ακριβώς η ικανότητα προσαρμογής σε κάθε περίσταση είναι που το καθιστά τόσο επιτυχημένο.

Η επένδυση του 2026

Αν αναζητάτε ένα κομμάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσετε για τη μεταβατική περίοδο, το trench coat με γιακά πουκάμισου αποτελεί σίγουρα μια έξυπνη και πρωτοποριακή επιλογή για το 2026. Μοντέλα που ξεχωρίζουν, όπως αυτά των Barbour, H&M, Acne Studios, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Burberry, Toteme, Frame, Dries Van Noten, &Other Stories, Mango και Sportmax, αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς παίκτες στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι, για να μας συνοδεύσουν μέχρι το επόμενο φθινόπωρο.