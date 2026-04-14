Fashion 14.04.2026

Το νέο trench coat trend που υιοθετούν ήδη όλοι οι οίκοι μόδας

Με καθαρές γραμμές, oversized σιλουέτες και έναν νέο γιακά που θυμίζει πουκάμισο, το κλασικό trench coat μεταμορφώνεται
Μαρία Χατζηγιάννη

Το διαχρονικό trench coat επανέρχεται δυναμικά στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 και του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2026/2027, ανανεωμένο με έναν κομψό γιακά πουκάμισου που του χαρίζει μια σύγχρονη, σχεδόν genderless αισθητική.

H καμπαρτίνα, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής των μεταβατικών εποχών, ανανεώνεται και ετοιμάζεται να κυριαρχήσει από τώρα έως και το επόμενο φθινόπωρο. Για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το εμβληματικό αυτό πανωφόρι εξελίσσεται, υιοθετώντας μια λεπτή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: τον γιακά πουκάμισου. Αυτή η αλλαγή αντικαθιστά τα κλασικά ρεβέρ, προσδίδοντας μια πιο ουσιαστική, σχεδόν genderless αύρα στο κομμάτι.

Η εξέλιξη του κλασικού trench

Αν στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 το trench coat με γιακά πουκάμισου εμφανίζεται ως ένα πρώτο σημάδι της τάσης, στις πασαρέλες Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027 θα δούμε αυτή την τάση να εδραιώνεται πλήρως. Μεγάλοι οίκοι μόδας, από την Prada και την Calvin Klein μέχρι τη Saint Laurent και τον Giorgio Armani, έχουν προτείνει τη δική τους εκδοχή αυτού του «trench 2.0». Το κοινό σημείο όλων; Ο καθαρός, λιτός γιακάς, ο οποίος θυμίζει περισσότερο αυτόν ενός πουκάμισου παρά ενός κλασικού πανωφοριού.

Οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις αποχρώσεις και τις σιλουέτες. Οι παλέτες κινούνται ανάμεσα στα κλασικά χρώματα, όπως το μπεζ και το χακί, και πιο σύγχρονες επιλογές, όπως το γκρι της πέτρας και οι παστέλ τόνοι. Οι γραμμές γίνονται πιο απαλές, συχνά oversized, με πεσμένους ώμους και ίσιες κοπές. Λεπτομέρειες όπως οι δερμάτινες προσθήκες ή τα λουστρίνι φινιρίσματα προσθέτουν βάθος και μοναδικότητα στο ρούχο.

Ευελιξία και street style

Την ευελιξία του trench coat με γιακά πουκάμισου επιβεβαιώνουν όχι μόνο οι πασαρέλες, αλλά και το street style, ειδικά αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Μόδας. Φοριέται άψογα με τζιν και tailored παντελόνια, με τζιν φούστες ή πιο κομψά φορέματα, περνώντας με φυσικότητα από την πρωινή στην βραδινή εμφάνιση. Ταιριάζει σε office looks, αλλά και σε πιο εκλεπτυσμένα σύνολα, ίσως σε μια total black εκδοχή, επιλέγοντας ένα μακρύ μοντέλο ή ένα δερμάτινο. Αυτή ακριβώς η ικανότητα προσαρμογής σε κάθε περίσταση είναι που το καθιστά τόσο επιτυχημένο.

Η επένδυση του 2026

Αν αναζητάτε ένα κομμάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσετε για τη μεταβατική περίοδο, το trench coat με γιακά πουκάμισου αποτελεί σίγουρα μια έξυπνη και πρωτοποριακή επιλογή για το 2026. Μοντέλα που ξεχωρίζουν, όπως αυτά των Barbour, H&M, Acne Studios, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Burberry, Toteme, Frame, Dries Van Noten, &Other Stories, Mango και Sportmax, αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς παίκτες στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι, για να μας συνοδεύσουν μέχρι το επόμενο φθινόπωρο.

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου
Life

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου

14.04.2026
«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking
Life

«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking

14.04.2026
Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας
Fashion

Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας

14.04.2026
Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends
Beauty

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

14.04.2026
Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear
Fashion

Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear

14.04.2026
Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία
Life

Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία

14.04.2026
Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν
Food

Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν

14.04.2026
Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις
Life

Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις

14.04.2026
Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις
Food

Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

