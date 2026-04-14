Life 14.04.2026

Detox μετά το Πάσχα: Τι να φας για να νιώσεις ξανά ελαφρύς και γεμάτος ενέργεια

Με έξυπνους συνδυασμούς λαχανικών, φρούτων και πρωτεΐνης, θα νιώσεις καθαρός, αναζωογονημένος και έτοιμος για νέες προκλήσεις
Πόπη Βασιλείου

Μετά τις πλούσιες γιορτινές ημέρες του Πάσχα, είναι φυσιολογικό να νιώθεις βαρύτητα και επιθυμία για ένα διάλειμμα από τα βαριά φαγητά και τα γλυκά. Η σωστή detox διατροφή μπορεί να σε βοηθήσει να επαναφέρεις την ισορροπία στον οργανισμό σου, να αυξήσεις την ενέργεια σου και να νιώσεις πιο ελαφρύς, χωρίς να στερηθείς τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Ακολούθησε αυτά τα 5 κόλπα για να υποστηρίξεις τον οργανισμό σου μετά τις γιορτές, που βασίζονται σε φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ατμιστά πιάτα και φυσικά υγρά.

Πηγή: Unsplash

1. Ξεκίνα με φρέσκια ενέργεια

Ξεκίνα την αποτοξίνωση με πράσινα smoothies, που θα καθαρίσουν το σώμα σου και θα σου δώσουν ενέργεια. Συνδύασε σπανάκι, αγγούρι, μπανάνα και λίγο ginger με νερό καρύδας. Στο ενδιάμεσο, προτίμησε ξηρούς καρπούς για σνακ και μια δροσερή σαλάτα με κινόα, ντομάτα και καρότο για μεσημεριανό. Το βράδυ, κλείσε τη μέρα με μια σούπα λαχανικών και λίγο ελαιόλαδο.

2. Ενυδάτωση και αναζωογόνηση

Επικεντρώσου στην ενυδάτωση και την ανανέωση. Πρωινό γιαούρτι με μούρα και σπόρους chia, ακολούθησε με ατμιστά λαχανικά και ψάρι ή κοτόπουλο για μεσημεριανό. Τα smoothies με ανανά και μέντα θα σε βοηθήσουν να νιώσεις φρεσκάδα και ανάταση το απόγευμα, ενώ το βράδυ μια σαλάτα με ρόκα και φέτα light θα κλείσει τη μέρα.

3. Φυτικές ίνες για πλήρη καθαρισμό

Δώσε έμφαση στις φυτικές ίνες. Ξεκίνα με βρώμη, αμυγδαλόγαλα και κανέλα για πρωινό. Για μεσημεριανό, σαλάτα με ρεβίθια, φρέσκα λαχανικά και λίγο λεμόνι. Τα απογευματινά ροφήματα πράσινου τσαγιού θα βοηθήσουν τον οργανισμό σου να αποβάλει τις τοξίνες, ενώ το βράδυ μπορείς να απολαύσεις κολοκυθάκια γεμιστά με κινόα και μανιτάρια.

Πηγή: Unsplash

4. Επανεκκίνηση του μεταβολισμού

Συνδύασε τα smoothies με αβοκάντο και μέντα για πρωινό, προτίμησε ηλιόσπορους για σνακ, και ένα γεύμα με σολομό και μπρόκολο για μεσημεριανό. Το απόγευμα απόλαυσε ένα πράσινο τσάι και το βράδυ μια σούπα με κολοκύθα, καρότο και λίγο τζίντζερ για ενίσχυση του μεταβολισμού.

5. Ολοκλήρωση detox και αίσθηση ανανέωσης

Ολοκλήρωσε το detox με ένα smoothie με μούρα και μπανάνα το πρωί, σαλάτα με φακές και φρέσκα λαχανικά για μεσημεριανό και ένα απογευματινό φυσικό χυμό πορτοκάλι με τζίντζερ. Το βράδυ προτίμησε ατμιστό ψάρι με κολοκυθάκια και μπρόκολο, για να νιώσεις καθαρός και ελαφρύς.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

detox διατροφή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
