Από το skate park στην πασαρέλα: Το sneaker trend που θα βλέπεις παντού φέτος

Φαντάσου τον εαυτό σου πάνω σε ένα skateboard στους δρόμους του Λος Άντζελες, με τα μαλλιά στον αέρα, ακούγοντας ασταμάτητα το τραγούδι «Sk8ter Boi» της Avril Lavigne. Αυτή η εικόνα, φαντασίωση πολλών εφήβων τη δεκαετία του 2000, επιστρέφει δυναμικά το 2026. Το στυλ του σκέιτερ, πλέον χωρίς την ατημέλητη όψη, αποκτά μια αβίαστη κομψότητα, καθιστώντας τα skate sneakers την απόλυτη επένδυση για φέτος το καλοκαίρι.

Ο Jonathan Anderson είχε ήδη εισάγει διακριτικά αυτή την αισθητική, που προέρχεται από τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πασαρέλα της συλλογής Loewe άνοιξη-καλοκαίρι 2024. Φαίνεται πως οι οίκοι μόδας και οι σχεδιαστές έχουν συμφωνήσει να κάνουν την πρακτική του skate το κύριο μοτίβο της σεζόν, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι: το sneaker.

Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ

Οι οίκοι μόδας αγκαλιάζουν την τάση

Το sneaker του skate, σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς των 2000s, εμπνέει σχεδιαστές μόδας με την αντισυστημική, περιθωριακή του στάση, συχνά αντίθετη στους καθιερωμένους κανόνες. Συμβολίζει επίσης την ελευθερία, λόγω της κίνησης και των φαρδιών ρούχων. Η Vans, η οποία θεωρείται η πιο συνδεδεμένη μάρκα με την πρακτική του skate, θα αποκαλύψει μια συνεργασία στην πασαρέλα του οίκου Valentino για τη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2025-2026, επανεφευρίσκοντας με φινέτσα τα Vans Classics και τα Vans Authentics. Όπως είχαμε γράψει και παλαιότερα, η συνεργασία αυτή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Λίγους μήνες αργότερα, στην ανδρική Εβδομάδα Μόδας άνοιξη-καλοκαίρι 2026, ο οίκος Dior, υπό την επιρροή του Jonathan Anderson, καθώς και η Miuccia Prada και ο Raf Simons για τον οίκο Prada, θα παρουσιάσουν sneakers επηρεασμένα από το skate. Ο ένας θα εμπλουτίσει τα μοντέλα του με floral σχέδια, ενώ ο άλλος θα προσφέρει μονοχρωματικά αντικείμενα πόθου. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις τάσεις της ανδρικής μόδας, όπως και για τη συλλογή του Dior, εδώ.

Η κουλτούρα του skate και η εξέλιξή της

Το skate, αφού αναδύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1950 ως μια πρακτική που προέκυψε από το surfing, και στη συνέχεια γνώρισε παγκόσμια ακτινοβολία τη δεκαετία του ’70, είναι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ των «cool» αγοριών. Αγόρια που καλλιεργούν ένα αδιάφορο στυλ, με φαρδιά τζιν, φαρδιά μπλουζάκια και χαμηλά sneakers με την υπογραφή Vans ή Converse. Το άθλημα αυτό, αρχικά αντιληπτό ως μια αντικουλτούρα, εντάχθηκε το 2020 στον κατάλογο των αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Οι celebrities έχουν ήδη υποκύψει

Πολλοί celebrities έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση του skate. Ενώ η Hailey Bieber και η Gigi Hadid καλλιεργούν το 100% καλιφορνέζικο look τους, άλλες, όπως η Emily Ratajkowski, το προσαρμόζουν στο στυλ της Νέας Υόρκης.

Κεντρική Εικόνα: www.prada.com

Πας Πάσχα στο χωριό; Τα fashion essentials που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου

Cropped pants: Πώς να τα φορέσεις χωρίς να φαίνονται ξεπερασμένα