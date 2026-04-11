Fashion 11.04.2026

Από το skate park στην πασαρέλα: Το sneaker trend που θα βλέπεις παντού φέτος

Η κουλτούρα του skate συναντά τη high fashion, με οίκους και celebrities να μετατρέπουν τα skate sneakers στο απόλυτο trend
Μαρία Χατζηγιάννη

Φαντάσου τον εαυτό σου πάνω σε ένα skateboard στους δρόμους του Λος Άντζελες, με τα μαλλιά στον αέρα, ακούγοντας ασταμάτητα το τραγούδι «Sk8ter Boi» της Avril Lavigne. Αυτή η εικόνα, φαντασίωση πολλών εφήβων τη δεκαετία του 2000, επιστρέφει δυναμικά το 2026. Το στυλ του σκέιτερ, πλέον χωρίς την ατημέλητη όψη, αποκτά μια αβίαστη κομψότητα, καθιστώντας τα skate sneakers την απόλυτη επένδυση για φέτος το καλοκαίρι.

Ο Jonathan Anderson είχε ήδη εισάγει διακριτικά αυτή την αισθητική, που προέρχεται από τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πασαρέλα της συλλογής Loewe άνοιξη-καλοκαίρι 2024. Φαίνεται πως οι οίκοι μόδας και οι σχεδιαστές έχουν συμφωνήσει να κάνουν την πρακτική του skate το κύριο μοτίβο της σεζόν, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι: το sneaker.

Το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει πιο κομψό από ποτέ

Οι οίκοι μόδας αγκαλιάζουν την τάση

Το sneaker του skate, σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς των 2000s, εμπνέει σχεδιαστές μόδας με την αντισυστημική, περιθωριακή του στάση, συχνά αντίθετη στους καθιερωμένους κανόνες. Συμβολίζει επίσης την ελευθερία, λόγω της κίνησης και των φαρδιών ρούχων. Η Vans, η οποία θεωρείται η πιο συνδεδεμένη μάρκα με την πρακτική του skate, θα αποκαλύψει μια συνεργασία στην πασαρέλα του οίκου Valentino για τη συλλογή φθινόπωρο-χειμώνας 2025-2026, επανεφευρίσκοντας με φινέτσα τα Vans Classics και τα Vans Authentics. Όπως είχαμε γράψει και παλαιότερα, η συνεργασία αυτή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Λίγους μήνες αργότερα, στην ανδρική Εβδομάδα Μόδας άνοιξη-καλοκαίρι 2026, ο οίκος Dior, υπό την επιρροή του Jonathan Anderson, καθώς και η Miuccia Prada και ο Raf Simons για τον οίκο Prada, θα παρουσιάσουν sneakers επηρεασμένα από το skate. Ο ένας θα εμπλουτίσει τα μοντέλα του με floral σχέδια, ενώ ο άλλος θα προσφέρει μονοχρωματικά αντικείμενα πόθου. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις τάσεις της ανδρικής μόδας, όπως και για τη συλλογή του Dior, εδώ.

Η κουλτούρα του skate και η εξέλιξή της

Το skate, αφού αναδύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1950 ως μια πρακτική που προέκυψε από το surfing, και στη συνέχεια γνώρισε παγκόσμια ακτινοβολία τη δεκαετία του ’70, είναι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ των «cool» αγοριών. Αγόρια που καλλιεργούν ένα αδιάφορο στυλ, με φαρδιά τζιν, φαρδιά μπλουζάκια και χαμηλά sneakers με την υπογραφή Vans ή Converse. Το άθλημα αυτό, αρχικά αντιληπτό ως μια αντικουλτούρα, εντάχθηκε το 2020 στον κατάλογο των αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Οι celebrities έχουν ήδη υποκύψει

Πολλοί celebrities έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση του skate. Ενώ η Hailey Bieber και η Gigi Hadid καλλιεργούν το 100% καλιφορνέζικο look τους, άλλες, όπως η Emily Ratajkowski, το προσαρμόζουν στο στυλ της Νέας Υόρκης.

Κεντρική Εικόνα: www.prada.com

Πας Πάσχα στο χωριό; Τα fashion essentials που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου

Cropped pants: Πώς να τα φορέσεις χωρίς να φαίνονται ξεπερασμένα

Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!

Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!

11.04.2026

Δες επίσης

Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!
Life

Σκοτεινό Δωμάτιο; – Αυτά είναι τα 7 Χρώματα που θα κάνουν τον χώρο σου πιο φωτεινό!

11.04.2026
Όταν η ζήλια γίνεται… δεύτερη φύση – Τα 3 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να «πέσει κάτω»
Life

Όταν η ζήλια γίνεται… δεύτερη φύση – Τα 3 ζώδια που δεν αφήνουν τίποτα να «πέσει κάτω»

11.04.2026
5 πράγματα που χρειάζεσαι για το τέλειο ψήσιμο το Πάσχα
Food

5 πράγματα που χρειάζεσαι για το τέλειο ψήσιμο το Πάσχα

11.04.2026
Το πασχαλινό αρνί που θα συζητούν όλοι – Τα 3 hacks που κάνουν τη διαφορά στο ψήσιμο
Food

Το πασχαλινό αρνί που θα συζητούν όλοι – Τα 3 hacks που κάνουν τη διαφορά στο ψήσιμο

11.04.2026
Πώς να φτιάξεις λαγουδάκια από χαρτοπετσέτες για το πασχαλινό τραπέζι
Life

Πώς να φτιάξεις λαγουδάκια από χαρτοπετσέτες για το πασχαλινό τραπέζι

11.04.2026
4 tips για αυγά με έντονo χρώμα που όλοι θα ζηλέψουν φέτος το Πάσχα
Food

4 tips για αυγά με έντονo χρώμα που όλοι θα ζηλέψουν φέτος το Πάσχα

11.04.2026
Το διαχρονικό μυστήριο του κολιέ της Meryl Streep στα Όσκαρ του 1989
Fashion

Το διαχρονικό μυστήριο του κολιέ της Meryl Streep στα Όσκαρ του 1989

11.04.2026
Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό
Life

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

10.04.2026
Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες
Beauty

Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες

10.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής