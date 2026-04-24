Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια εμφάνισή της στη Βαρκελώνη

Με μια εμφάνιση που συνδύασε απλότητα και υψηλή αισθητική, η Αθηνά Ωνάση επανήλθε στο διεθνές ενδιαφέρον μέσα από το fashion show της Βαρκελώνης
Η Αθηνά Ωνάση είναι από τα πρόσωπα που κινούνται πάντα μακριά από τα φώτα της υπερέκθεσης, και κάθε τους δημόσια εμφάνιση αποκτά σχεδόν αυτόματα ξεχωριστή βαρύτητα. Εμφανίστηκε πρόσφατα στη Βαρκελώνη, τραβώντας ξανά το ενδιαφέρον του διεθνούς lifestyle ρεπορτάζ. Αν έχεις συνηθίσει να τη βλέπεις σπάνια, τότε αυτή η εμφάνιση στο fashion show του Stéphane Rolland ήρθε για να υπενθυμίσει πως η παρουσία της, ακόμη κι αν είναι διακριτική, δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

Η Αθηνά Ωνάση έκανε μία από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις της, αυτή τη φορά στο fashion show του σχεδιαστή Stéphane Rolland στη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Νυφικών. Μια επιλογή που συνδυάζει κομψότητα και διακριτικότητα, στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν διαχρονικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει το «παρών» σε δημιουργίες του συγκεκριμένου οίκου, ωστόσο κάθε της εμφάνιση παραμένει σπάνια και ιδιαίτερα συζητημένη. Σε έναν χώρο όπου η υπερέκθεση είναι ο κανόνας, η ίδια εξακολουθεί να ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, επιλέγοντας χαμηλούς τόνους και αποστάσεις από τα media.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση, επέλεξε ένα κατακόκκινο σύνολο δύο κομματιών, μια στιλιστική επιλογή που ξεχώρισε για την απλότητα αλλά και τη δυναμική της. Χωρίς υπερβολές, χωρίς έντονα στοιχεία, η εμφάνισή της κινήθηκε σε μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο διακριτικό και το εντυπωσιακό. Το ενδιαφέρον γύρω από την Αθηνά Ωνάση δεν περιορίζεται μόνο στις εμφανίσεις της, αλλά και στο αφήγημα που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια. Τους τελευταίους μήνες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μια πιο δύσκολη προσωπική και οικονομική περίοδο, με αναφορές σε απομόνωση και χαμηλούς τόνους στην καθημερινότητά της.

Μετά το πολύκροτο διαζύγιό της από τον Álvaro de Miranda Neto, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για 11 χρόνια, είχε έρθει στο προσκήνιο η σχέση της με τον Ιταλό ιππέα και επιχειρηματία Alberto Zorzi. Μια σχέση που ξεκίνησε με κοινό πάθος για την ιππασία και είχε αρχικά θετικές προοπτικές, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται πως έχει πλέον ολοκληρωθεί. Κι όμως, παρά τα συνεχή δημοσιεύματα και την έντονη περιέργεια γύρω από την προσωπική της ζωή, η ίδια εξακολουθεί να κρατά σταθερή τη στάση της: χαμηλό προφίλ, λίγες εμφανίσεις και απόλυτος έλεγχος της δημόσιας εικόνας της.

«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

Γιάννης Αντετοκούνμπο x Minions – Το απρόσμενο video που έγινε viral σε λίγα λεπτά

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η αποκάλυψη που έκανε για την Δήμητρα Ματσούκα

Jennifer Lopez – Ben Affleck: Το viral βίντεο που «άναψε φωτιές» στα social media

Κωνσταντίνος Αργυρός: Όλα όσα δήλωσε για τις φήμες για την πολιτική και τον ερχομό της κόρης του

Μαρία Κορινθίου: Η ρομαντική αφιέρωση στον σύντροφό για την επέτειό τους

Jack Nicholson: Η κόρη του δημοσίευσε σπάνιες εικόνες από τα 89α γενέθλιά του

Outpost Estates στο Los Angeles: Η ισπανική βίλα που αγόρασε ο Brad Pitt

Dua Lipa – Callum Turner: Σαφάρι στη Νότια Αφρική – Οι εικόνες που έγιναν viral

«Call my psychiatrist» – Η Kehlani μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με την ψυχική υγεία

