Μουσικά Νέα 24.04.2026

Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

Eurovision 2026: Η προκήρυξη για την εκπροσώπηση της Ελλάδας - Πώς θα γίνει η επιλογή του τραγουδιού
Η Ιρλανδία γίνεται η τρίτη χώρα που αποσύρεται από τη μετάδοση της Eurovision 2026, ακολουθώντας Ισπανία και Σλοβενία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας RTÉ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, προχωρώντας σε μια κίνηση που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ευρωπαϊκό τηλεοπτικό χώρο.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο φετινός διαγωνισμός αφαιρείται πλήρως από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της χώρας, με την RTÉ να τη χαρακτηρίζει ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές τοποθετήσεις δημόσιου φορέα απέναντι στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια.

Με αυτή την εξέλιξη, η Ιρλανδία γίνεται η τρίτη χώρα που επιλέγει να μην προβάλλει καθόλου τη Eurovision 2026, ακολουθώντας την Ισπανία και τη Σλοβενία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της European Broadcasting Union, σχετικά με τον ρόλο και τον μη πολιτικό χαρακτήρα του θεσμού.

Αν και αρκετές χώρες είχαν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μέχρι πρότινος δεν ήταν σαφές αν θα προχωρούσαν και σε πλήρη απόσυρση της τηλεοπτικής μετάδοσης. Η απόφαση της RTÉ ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο και ευθυγραμμίζεται με την στάση της Ισπανίας και της Σλοβενίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Σλοβενίας, η οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες σκοπεύει να αντικαταστήσει τη ζωντανή μετάδοση του διαγωνισμού με ειδική εκπομπή με τίτλο «Voices of Palestine».

Χώρες που επηρεάζονται από το μποϊκοτάζ Eurovision 2026:

  • Ιρλανδία: Απόσυρση και πλήρης μη μετάδοση
  • Σλοβενία: Απόσυρση και αντικατάσταση με ειδικό πρόγραμμα
  • Ισπανία: Απόσυρση και μη μετάδοση
  • Ισλανδία: Απόσυρση, αλλά κανονική μετάδοση
  • Ολλανδία: Απόσυρση, αλλά κανονική μετάδοση

Η κατάσταση δείχνει ότι η Eurovision 2026 εισέρχεται σε μια από τις πιο πολιτικά φορτισμένες περιόδους της ιστορίας της, με τις αποφάσεις των δημόσιων φορέων να δημιουργούν ένα νέο, διχασμένο τηλεοπτικό τοπίο γύρω από τον διαγωνισμό.

Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια εμφάνισή της στη Βαρκελώνη

Οι κόρες της Adriana Lima κλέβουν την παράσταση στη νέα καμπάνια της Victoria's Secret

