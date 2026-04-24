Eurovision 2026: Η Ιρλανδία ακολουθεί το μποϊκοτάζ και «τραβάει την πρίζα» στην μετάδοση της Eurovision 2026

Η Ιρλανδία γίνεται η τρίτη χώρα που αποσύρεται από τη μετάδοση της Eurovision 2026, ακολουθώντας Ισπανία και Σλοβενία

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας RTÉ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδώσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, προχωρώντας σε μια κίνηση που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ευρωπαϊκό τηλεοπτικό χώρο.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο φετινός διαγωνισμός αφαιρείται πλήρως από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της χώρας, με την RTÉ να τη χαρακτηρίζει ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές τοποθετήσεις δημόσιου φορέα απέναντι στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια.

Η Taylor Swift κατακτά την κορυφή ως η πιο streamed καλλιτέχνιδα όλων των εποχών στο Spotify

Με αυτή την εξέλιξη, η Ιρλανδία γίνεται η τρίτη χώρα που επιλέγει να μην προβάλλει καθόλου τη Eurovision 2026, ακολουθώντας την Ισπανία και τη Σλοβενία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό της European Broadcasting Union, σχετικά με τον ρόλο και τον μη πολιτικό χαρακτήρα του θεσμού.

Αν και αρκετές χώρες είχαν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μέχρι πρότινος δεν ήταν σαφές αν θα προχωρούσαν και σε πλήρη απόσυρση της τηλεοπτικής μετάδοσης. Η απόφαση της RTÉ ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο και ευθυγραμμίζεται με την στάση της Ισπανίας και της Σλοβενίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Σλοβενίας, η οποία σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες σκοπεύει να αντικαταστήσει τη ζωντανή μετάδοση του διαγωνισμού με ειδική εκπομπή με τίτλο «Voices of Palestine».

Χώρες που επηρεάζονται από το μποϊκοτάζ Eurovision 2026:

Ιρλανδία: Απόσυρση και πλήρης μη μετάδοση

Σλοβενία: Απόσυρση και αντικατάσταση με ειδικό πρόγραμμα

Ισπανία: Απόσυρση και μη μετάδοση

Ισλανδία: Απόσυρση, αλλά κανονική μετάδοση

Ολλανδία: Απόσυρση, αλλά κανονική μετάδοση

Η κατάσταση δείχνει ότι η Eurovision 2026 εισέρχεται σε μια από τις πιο πολιτικά φορτισμένες περιόδους της ιστορίας της, με τις αποφάσεις των δημόσιων φορέων να δημιουργούν ένα νέο, διχασμένο τηλεοπτικό τοπίο γύρω από τον διαγωνισμό.

Eurovision 2026: «Η νύχτα πριν τη μάχη» – Το πάρτυ του Akylas που δεν ήταν απλώς ένα event

Akylas: Όσα αποκάλυψε για τον ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στο act για τη Eurovision 2026