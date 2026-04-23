Celeb News 23.04.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για την επάνοδό της στην τηλεόραση, λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς πρόσφατα έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Στις 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο την κόρη της, ολοκληρώνοντας ένα σημαντικό προσωπικό κεφάλαιο δίπλα στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα στο Zappit.gr, η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γνώριμο τηλεοπτικό πλατό του Alpha, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, με την επάνοδό της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» να σηματοδοτεί το τηλεοπτικό της comeback μετά τη γέννηση του παιδιού της και την προσωρινή αποχώρησή της από την τηλεόραση.

Η απουσία της είχε ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου, καθώς επέλεξε να απομακρυνθεί προσωρινά από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα για να αφοσιωθεί στη γέννηση της κόρης της και στις πρώτες στιγμές της μητρότητας. Όπως είχε αφήσει να εννοηθεί, ήθελε να περάσει το απαραίτητο διάστημα προσαρμογής στη νέα της καθημερινότητα πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Παρά την απουσία της, η εκπομπή συνέχισε κανονικά την πορεία της στους πίνακες τηλεθέασης, με την ομάδα της να κρατά σταθερά το τηλεοπτικό «τιμόνι». Η επιστροφή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το κλίμα στο στούντιο εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Super Κατερίνα γέννηση ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗ
