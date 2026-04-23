«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

Ο Γιώργος Κρικοριάν σχολιάζει φήμες για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και αναφέρει ότι δεν έχει λάβει ακόμα προσκλητήριο

Ο Γιώργος Κρικοριάν σχολιάσε στον φημολογούμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, όπου, εκτός από τα επαγγελματικά του. Ο δημοσιογράφος αντιμετώπισε το θέμα με διακριτικότητα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη εξέλιξη στη ζωή της παρουσιάστριας, εφόσον βέβαια οι φήμες επιβεβαιωθούν.

Παρά την αρχική του έκπληξη, ο Γιώργος Κρικοριάν εξέφρασε τη χαρά του για τις χαρές των φίλων του, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη η ίδια η Δανάη Μπάρκα να είναι αυτή που θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τα δημοσιεύματα.

Έτσι γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης – Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Κρικοριάν εμφανίστηκε να μην έχει πλήρη γνώση των εξελίξεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παντρεύεται η Δανάη; Και δεν μου έχει πει τίποτα; Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με τις χαρές των φίλων μου. Από εκεί και μετά, αν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα, νομίζω ότι πρέπει να πάτε στη Δανάη. Φταίει η Δανάη».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε, τονίζοντας την ανάγκη για επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της παρουσιάστριας. «Η Δανάη μάς έχει εκθέσει ως φίλους της, ως περιβάλλον της, και εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Οπότε, πρέπει να βγει πρώτα η Δανάη, την προκαλώ να βγει η Δανάη να μιλήσει, να τα πει, και από ‘κει και μετά να μιλήσουμε κι εμείς. Αυτό», ανέφερε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κρικοριάν αποκάλυψε με χιούμορ ότι δεν έχει λάβει ακόμη προσκλητήριο για τον φημολογούμενο γάμο, γεγονός που για τον ίδιο είναι καθοριστικό. «Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο, είμαι παραδοσιακός, αν δεν πάρω προσκλητήριο… έτσι, σχεδιασμένο… εφόσον ισχύουν όλα αυτά σου ξαναλέω, δεν λέω τίποτα», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει περισσότερο μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και, φυσικά, το πολυπόθητο προσκλητήριο.

Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»