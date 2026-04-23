«Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο»: Ο Γιώργος Κρικοριάν μιλάει για το γάμο της Δανάης Μπάρκα

Ο Γιώργος Κρικοριάν σχολιάζει φήμες για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και αναφέρει ότι δεν έχει λάβει ακόμα προσκλητήριο
Ο Γιώργος Κρικοριάν σχολιάσε στον φημολογούμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, όπου, εκτός από τα επαγγελματικά του. Ο δημοσιογράφος αντιμετώπισε το θέμα με διακριτικότητα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη εξέλιξη στη ζωή της παρουσιάστριας, εφόσον βέβαια οι φήμες επιβεβαιωθούν.

Παρά την αρχική του έκπληξη, ο Γιώργος Κρικοριάν εξέφρασε τη χαρά του για τις χαρές των φίλων του, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη η ίδια η Δανάη Μπάρκα να είναι αυτή που θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει τα δημοσιεύματα.

Έτσι γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης – Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Κρικοριάν εμφανίστηκε να μην έχει πλήρη γνώση των εξελίξεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παντρεύεται η Δανάη; Και δεν μου έχει πει τίποτα; Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με τις χαρές των φίλων μου. Από εκεί και μετά, αν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα, νομίζω ότι πρέπει να πάτε στη Δανάη. Φταίει η Δανάη».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε, τονίζοντας την ανάγκη για επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της παρουσιάστριας. «Η Δανάη μάς έχει εκθέσει ως φίλους της, ως περιβάλλον της, και εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Οπότε, πρέπει να βγει πρώτα η Δανάη, την προκαλώ να βγει η Δανάη να μιλήσει, να τα πει, και από ‘κει και μετά να μιλήσουμε κι εμείς. Αυτό», ανέφερε.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κρικοριάν αποκάλυψε με χιούμορ ότι δεν έχει λάβει ακόμη προσκλητήριο για τον φημολογούμενο γάμο, γεγονός που για τον ίδιο είναι καθοριστικό. «Δεν έχω λάβει ακόμη προσκλητήριο, είμαι παραδοσιακός, αν δεν πάρω προσκλητήριο… έτσι, σχεδιασμένο… εφόσον ισχύουν όλα αυτά σου ξαναλέω, δεν λέω τίποτα», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει περισσότερο μόλις υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις και, φυσικά, το πολυπόθητο προσκλητήριο.

Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

«Στην αγκαλιά του Φάνη» – Νέο επεισόδιο την Παρασκευή, 24 Απριλίου με τους Σάκη Κατσούλη, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη

Billboard Hot 100: Τα 50 hits του Michael Jackson που έγραψαν ιστορία

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή
Κατερίνα Διδασκάλου – Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπό της από τη μαρκίζα
«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η Χάρις Αλεξίου και το ποστ που έγινε viral
Dua Lipa: Ο ρομαντικός προορισμός που θεωρείται φαβορί για τον γάμο της
Eurovision 2026: Η Μαρίνα Σάττι «αρνήθηκε» να σχολιάσει τη φετινή συμμετοχή του Akyla
GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς
Γιατί απουσίαζε η Μαρία Ηλιάκη από το «Νωρίς Νωρίς»; – Οι δηλώσεις του Κρατερού Κατσούλη
Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της
Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο baby shower και η αποκάλυψη του φύλου
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

