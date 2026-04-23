Kim Kardashian: Η ληστεία των 6 εκατ. στο Παρίσι γίνεται docuseries

Η υπόθεση της ληστείας της Kim Kardashian στο Παρίσι το 2016 επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο μέσα από ένα νέο, φιλόδοξο docuseries 4 επεισοδίων με τίτλο «Kim, the Diamond and the Grandpa Robbers». Πρόκειται για παραγωγή της Pernel Media για το Canal+, η οποία επιχειρεί να φωτίσει από μέσα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγκλήματα που συνδέθηκαν ποτέ με την παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η σειρά δεν περιορίζεται στην αναπαράσταση των γεγονότων, αλλά ανοίγει τον φάκελο της υπόθεσης με μαρτυρίες, σπάνιο υλικό και αποκλειστική πρόσβαση σε πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιστορίας.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι το 2016, πέντε ένοπλοι άνδρες, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, εισέβαλαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Kim Kardashian. Με την απειλή όπλου, την ακινητοποίησαν με ταινίες και δεσμά και την κλείδωσαν στο μπάνιο, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα δαχτυλίδι 20 καρατίων που της είχε χαρίσει ο τότε σύζυγός της Kanye West και το οποίο είχε ήδη τραβήξει την προσοχή στα social media λίγες ώρες πριν τη ληστεία. Το γεγονός προκάλεσε διεθνή σοκ και άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την υπερέκθεση των celebrities στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση δεν έμεινε στο παρελθόν. Το 2025, δώδεκα άτομα οδηγήθηκαν σε δίκη, με οκτώ καταδίκες και δύο αθωώσεις, ενώ οι δράστες είχαν ήδη αποκτήσει το παρατσούκλι «Grandpa Robbers» λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους. Η σειρά επιχειρεί να αποτυπώσει όχι μόνο τη δράση της ομάδας, αλλά και τη σύγκρουση δύο κόσμων: από τη μία η υπερ-ορατή παγκόσμια διασημότητα και από την άλλη μια ομάδα έμπειρων κακοποιών που σχεδίαζαν ένα «τελευταίο μεγάλο χτύπημα». Σύμφωνα με την παραγωγή, η ληστεία δεν ήταν τυχαία αλλά οργανωμένη με ακρίβεια, αν και τελικά ξέφυγε από τον έλεγχο λόγω της διεθνούς έκτασης που πήρε το πρόσωπο της Kardashian.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της παραγωγής, η μεγάλη δύναμη του docuseries βρίσκεται στην πρόσβαση: μαρτυρίες από εμπλεκόμενους, δικηγόρους και πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά στην υπόθεση, προσφέρουν μια πιο ανθρώπινη και ταυτόχρονα πιο κινηματογραφική αφήγηση. Η σειρά δεν αναπαράγει απλώς τα γεγονότα, αλλά επιχειρεί να τα ξαναχτίσει από την αρχή, δείχνοντας πώς μια ληστεία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο media φαινόμενο που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού εγκλήματος και έγινε μέρος της σύγχρονης ποπ ιστορίας.

