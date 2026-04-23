Μουσική 23.04.2026

«Η Madonna επιστρέφει στο Dance Floor» – Όλα όσα ξέρουμε για το Confessions II

Η Madonna επιστρέφει στη δισκογραφία με το Confessions II, φέρνοντας ξανά την αισθητική του dance-pop που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή
Το «Confessions II» αποτελεί επίσημα το sequel του άλμπουμ «Confessions on a Dance Floor» της Madonna, που είχε κυκλοφορήσει το 2005 και είχε φτάσει στο Νο.1 του Billboard 200. Το νέο project δεν είναι απλώς μια επιστροφή, αλλά και η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μετά από πάνω από μισή δεκαετία.

Παράλληλα, το Confessions II είναι το πρώτο της άλμπουμ μετά την επιστροφή της στη Warner Records. Η δισκογραφική είχε ανακοινώσει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι η Madonna επιστρέφει στην εταιρεία όπου ξεκίνησε την καριέρα της το 1982. Εκεί παρέμεινε για τα πρώτα 25 χρόνια της πορείας της, κυκλοφορώντας 11 άλμπουμ, ανάμεσά τους και το πρωτότυπο Confessions on a Dance Floor.

Σε ανάρτηση της στο Instagram τον Σεπτέμβριο (η οποία αργότερα διαγράφηκε), η Madonna είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Almost 2 decades later – And it feels like home with Warner Records! Back to music, Back to the Dance Floor, Back to where it all began! COADF – Pt. 2 2026», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την κατεύθυνση του νέου της δίσκου και τη σύνδεσή του με τον dance ήχο του παρελθόντος.

Η φράση «COADF – Pt. 2» ουσιαστικά προανήγγειλε το νέο κεφάλαιο, το οποίο άρχισε να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή τον Απρίλιο. Στις 17 Απριλίου, η Madonna εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή της Sabrina Carpenter στο Coachella, ερμηνεύοντας τα «Vogue» και «Like a Prayer», αλλά και ένα ακυκλοφόρητο ντουέτο με την ίδια τη Carpenter. Λίγες ώρες μετά, στις 18 Απριλίου, κυκλοφόρησε το πρώτο κομμάτι από το Confessions II, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας era.

Το άλμπουμ βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με κάθε νέο στοιχείο να επιβεβαιώνει ότι η Madonna επιστρέφει συνειδητά στον dance ήχο που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή της ποπ μουσικής.

