Πότε θα δούμε το «Jalla» στη σκηνή; Η σειρά εμφάνισης όλων των συμμετοχών στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision

Οι χώρες του Β’ Ημιτελικού ανεβάζουν τον πήχη με τραγούδια που καλύπτουν από pop μέχρι ethnic και alternative ήχους - Μάθε τα πάντα για καθεμία συμμετοχή πριν τη μεγάλη βραδι της Eurovision

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, συγκεντρώνει ένα ιδιαίτερα δυνατό lineup με 15 διαγωνιζόμενες χώρες, ενώ συμμετέχουν επίσης και 3 προκριμένες χώρες (Γαλλία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η βραδιά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στυλ, από pop και ηλεκτρονικά μέχρι ethnic και alternative προσεγγίσεις. Κάθε εμφάνιση έχει τη δική της ταυτότητα και στόχο να ξεχωρίσει για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Η σειρά εμφάνισης θεωρείται κρίσιμη, καθώς επηρεάζει και τη συνολική εντύπωση του show.

Ο διαγωνισμός στη Βιέννη συνεχίζει να εξελίσσεται σε ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα, όπου οι συμμετοχές δεν βασίζονται μόνο στο τραγούδι, αλλά και στη σκηνική παρουσία. Από δυναμικά openings μέχρι πιο συναισθηματικά acts, ο Β’ Ημιτελικός υπόσχεται έντονες αντιθέσεις και εκπλήξεις. Ήδη αρκετά τραγούδια έχουν συζητηθεί για τη σκηνική τους αισθητική, ενώ κάποια acts θεωρούνται φαβορί για πρόκριση. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο πλησιάζει η βραδιά, με fans και media να παρακολουθούν στενά κάθε λεπτομέρεια.

01. Βουλγαρία: DARА – «Bangaranga»

Η Βουλγαρία ανοίγει τη βραδιά με ένα έντονο dance-pop κομμάτι που βασίζεται σε γρήγορο ρυθμό και δυνατή παραγωγή. Το «Bangaranga» έχει καθαρά σύγχρονο ήχο, με στοιχεία club μουσικής και catchy ρεφρέν.

Η DARА αναμένεται να στηρίξει την εμφάνιση σε έντονη χορογραφία και φώτα. Είναι ένα entry που στοχεύει στο να «ξεσηκώσει» από το πρώτο λεπτό.

02. Αζερμπαϊτζάν: JIVA – «Just Go»

Το Αζερμπαϊτζάν φέρνει ένα μοντέρνο electro-pop κομμάτι με διεθνή παραγωγή. Το «Just Go» έχει ραδιοφωνικό χαρακτήρα και έντονη έμφαση στο beat.

Η JIVA παρουσιάζει ένα πιο sleek και futuristic concept στη σκηνή. Η συμμετοχή στοχεύει ξεκάθαρα στο televoting.

03. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

Η Ρουμανία ακολουθεί με μια πιο σκοτεινή pop μπαλάντα. Το τραγούδι έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση και δραματική ερμηνεία.

Η Alexandra αναμένεται να δώσει μεγάλη φωνητική απόδοση, με κορύφωση στο τελευταίο ρεφρέν. Είναι από τις πιο vocal-driven συμμετοχές του ημιτελικού.

04. Λουξεμβούργο: Eva Marija – «Mother Nature»

Μια πιο artistic και οικολογικά φορτισμένη συμμετοχή, με indie-pop αισθητική. Το «Mother Nature» κινείται σε πιο ήπιους τόνους και δίνει έμφαση στο μήνυμα για το περιβάλλον.

Η σκηνική παρουσία θα είναι minimal αλλά ατμοσφαιρική. Ξεχωρίζει για τον πιο “festival indie” χαρακτήρα του.

05. Τσεχία: Daniel Zizka – «Crossroads»

Η Τσεχία φέρνει ένα urban-pop κομμάτι με rock επιρροές. Το «Crossroads» μιλά για επιλογές ζωής και προσωπικές κατευθύνσεις.

Η σκηνική παρουσία αναμένεται δυναμική και νεανική. Είναι μια συμμετοχή που βασίζεται στην ενέργεια και όχι στην απλότητα.

Eurovision 2026: Η Antigoni με το «JALLA» θυμίζει το θρυλικό «Fuego»

06. Αρμενία: SIMÓN – «Paloma Rumba»

Η Αρμενία φέρνει ένα εκρηκτικό ethnic-latin fusion κομμάτι. Το «Paloma Rumba» συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη pop παραγωγή.

Η εμφάνιση αναμένεται ιδιαίτερα χορευτική και έντονη οπτικά. Είναι από τα πιο party-oriented acts του ημιτελικού.

07. Ελβετία: Veronica Fusaro – «Alice»

Η Ελβετία κινείται σε indie-pop ύφος με πιο minimal αισθητική. Το «Alice» είναι ατμοσφαιρικό και βασίζεται στη φωνή και την ερμηνεία.

Η σκηνή θα είναι απλή αλλά καλλιτεχνική. Απευθύνεται κυρίως σε πιο εναλλακτικό κοινό.

08. Κύπρος: Antigoni – «Jalla»

Η Κύπρος παρουσιάζει ένα μοντέρνο pop κομμάτι με urban και R&B στοιχεία. Το «Jalla» είναι catchy και ρυθμικό, με έντονη εμπορική ταυτότητα.

Η Antigoni αναμένεται να στηρίξει την εμφάνιση σε σύγχρονη χορογραφία. Στόχος είναι ξεκάθαρα το televote.

09. Λετονία: Atvara – «Ēnā»

Η Λετονία παρουσιάζει μια πιο καλλιτεχνική και σκοτεινή indie πρόταση. Το τραγούδι έχει μυστικιστική ατμόσφαιρα και λιτή ενορχήστρωση.

Η Atvara βασίζεται στη σκηνική παρουσία και όχι στο “mainstream” ύφος. Είναι από τις πιο ιδιαίτερες συμμετοχές.

10. Δανία: Søren Torpegaard Lund – «Før Vi Går Hjem»

Η Δανία φέρνει μια κλασική Eurovision μπαλάντα. Το τραγούδι ανεβαίνει σταδιακά σε ένταση, με συναισθηματική κορύφωση.

Η ερμηνεία του Søren είναι το βασικό στοιχείο της εμφάνισης, στοχεύοντας ξεκάθαρα στις επιτροπές.

11. Αυστραλία: Delta Goodrem – «Eclipse»

Η Αυστραλία επιστρέφει με μια δυνατή pop-ballad από την Delta Goodrem. Το «Eclipse» έχει διεθνή ήχο και μεγάλη φωνητική δύναμη.

Η σκηνική παρουσία αναμένεται polished και υψηλής παραγωγής. Είναι από τα φαβορί για πρόκριση.

12. Ουκρανία: LELÉKA – «Ridnym»

Η Ουκρανία συνεχίζει την παράδοση των ethnic-modern συμμετοχών. Το «Ridnym» συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή.

Η εμφάνιση αναμένεται έντονα ατμοσφαιρική και συμβολική. Πολύ δυνατό καλλιτεχνικά entry.

13. Αλβανία: Alis – «Nân»

Η Αλβανία φέρνει ethnic-pop με έντονο συναισθηματικό βάθος. Το τραγούδι συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

Η ερμηνεία είναι το δυνατό χαρτί της συμμετοχής. Πολύ έντονη σκηνικά παρουσία.

14. Μάλτα: AIDAN – «Bella»

Η Μάλτα παρουσιάζει ένα pop anthem με έντονο ρυθμό και νεανικό χαρακτήρα. Το «Bella» είναι άμεσο και πολύ catchy.

Στοχεύει καθαρά στο televoting και στο streaming κοινό. Είναι από τα πιο εμπορικά κομμάτια.

15. Νορβηγία: JONAS – «LOVVYA YA YA»

Η Νορβηγία κλείνει τον ημιτελικό με ένα καθαρό dance-pop κομμάτι. Το τραγούδι έχει έντονο club vibe και πολύ δυνατό ρυθμό.

Η εμφάνιση αναμένεται εκρηκτική και φτιαγμένη για το τέλος της βραδιάς. Είναι ένα καθαρό party closer.

Φυσικά, η σκηνή της Eurovision 2026 γεμίζει με τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στον μεγάλο τελικό, αλλά παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα τραγούδια τους μέσα από τον Β’ ημιτελικό. Πρόκειται για συμμετοχές από τις λεγόμενες «Big Five» και τη διοργανώτρια χώρα, που μπορεί να μην διεκδικούν πρόκριση, αλλά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το κοινό όσο και για τις επιτροπές. Από δραματικές μπαλάντες μέχρι πειραματικά dance acts, αυτές οι εμφανίσεις δίνουν ήδη μια πρώτη γεύση από το τι θα δούμε στη μεγάλη βραδιά του τελικού:

01.Γαλλία: Monroe – «Regarde!»

Η Γαλλία παρουσιάζει μια δραματική pop-ballad με έντονο συναίσθημα. Το «Regarde!» δίνει έμφαση στη φωνή και στη θεατρικότητα.

Η Monroe αναμένεται να κινηθεί σε πιο κινηματογραφικό σκηνικό concept. Είναι από τις συμμετοχές που στοχεύουν πολύ στις κριτικές επιτροπές.

02. Αυστρία: COSMÓ – «Tanzschein»

Η διοργανώτρια χώρα φέρνει ένα dance-pop κομμάτι με club αισθητική. Το «Tanzschein» έχει έντονο ρυθμό και εντυπωσιακά visuals.

Η εμφάνιση αναμένεται να αξιοποιήσει πλήρως τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης. Είναι ένα καθαρά show-based act.

03. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – «Eins, Zwei, Drei»

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει μια πιο experimental electro συμμετοχή. Το τραγούδι έχει indie-techno χαρακτήρα και μη συμβατική δομή.

Η σκηνική παρουσία αναμένεται ιδιαίτερη και quirky. Απευθύνεται σε πιο niche κοινό.

Ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 αναμένεται να είναι μια από τις πιο πολυδιάστατες βραδιές της χρονιάς, με συμμετοχές που καλύπτουν κάθε μουσικό στυλ και αισθητική. Από δυνατά pop acts μέχρι πιο καλλιτεχνικές και ethnic προσεγγίσεις, η μάχη για την πρόκριση θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Η σκηνική παρουσία, η σειρά εμφάνισης και η σύνδεση με το κοινό θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον ήδη κορυφώνεται, καθώς αρκετές συμμετοχές θεωρούνται φαβορί για τον τελικό.

Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί