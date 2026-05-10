Ο Γιώργος Ντάβος στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να δημιουργώ στο TikTok πιο καλλιτεχνικό περιεχόμενο»

Ο Γιώργος Ντάβος μιλά στο Mad Radio 106,2 για την πορεία του στα social media, τα MAD VMA 2026, την τέχνη και τα μελλοντικά του σχέδια

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο Γιώργος Ντάβος. Ο δημιουργός περιεχομένου μίλησε για την αγάπη του για τα social media και την τέχνη, τη δημιουργική πλευρά του digital content, αλλά και τον ρόλο του ως superhost στα φετινά MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Παράλληλα, σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και viral στιγμές που ξεχώρισαν μέσα από την ειδησεογραφία του Mad.gr την τελευταία εβδομάδα.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο Γιώργος Ντάβος είναι από εκείνα τα πρόσωπα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα στο ελληνικό TikTok και όχι μόνο. Με έντονη προσωπικότητα, χαρακτηριστικό χιούμορ και εκφραστικότητα που θυμίζει τηλεοπτικό χαρακτήρα, έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή παρουσία στα social media, συγκεντρώνοντας 27,2 χιλ. ακόλουθους στο Instagram και 178.4K ακόλουθους στο TikTok. Κάθε του βίντεο συνδυάζει performance και ατάκα, στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αρχίσει να εξερευνά τον χώρο της υποκριτικής και του μιούζικαλ, δείχνοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στο content creation αλλά στοχεύει σε μια πιο πολυδιάστατη καλλιτεχνική πορεία.

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί κυρίως στο content creation, ο Γιώργος Ντάβος αποκάλυψε πως η υποκριτική παραμένει η μεγάλη του αγάπη. Όπως ανέφερε, τα social media αποτελούν πλέον το βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, όμως αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια φάση αναζήτησης και αλλαγής: «Το πάθος μου είναι η τέχνη, αλλά πλέον ασχολούμαι κυρίως με τα social media. Νιώθω ότι είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο και θέλω να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως του έχει λείψει έντονα η καλλιτεχνική έκφραση, αφού η τέχνη ήταν πάντα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του: «Μπορώ να πω ότι τώρα μου λείπει το καλλιτεχνικό κομμάτι. Πάντα έκανα κάτι σχετικό με την τέχνη, απλώς φέτος επικεντρώθηκα περισσότερο στα social media. Ίσως φταίει και το ότι δεν το κυνήγησα ιδιαίτερα».

Ακόμη, αποκάλυψε με χιούμορ πως αν βρισκόταν ο ίδιος στη θέση του casting director, δύσκολα θα επέλεγε τον εαυτό του για έναν «ασφαλή» και προβλέψιμο ρόλο. Όπως είπε, τον ενδιαφέρουν περισσότερο οι χαρακτήρες με ένταση και ιδιαιτερότητα: «Σίγουρα δεν θα ήθελα κάτι βαρετό ή κάτι πολύ συνηθισμένο. Θέλω να έχει κάτι ενδιαφέρον».

Ο Γιώργος Ντάβος θα βρίσκεται και φέτος στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του superhost. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, δεν είναι η πρώτη του εμπειρία στη μεγάλη μουσική διοργάνωση, αφού είχε συμμετάσχει και την περσινή χρονιά: «Πέρσι είχα περάσει υπέροχα. Ήμουν μαζί με τον Dr. Chris και μάλλον φέτος θα δούμε κάτι αντίστοιχο».

Μιλώντας για τα acts που περιμένει περισσότερο να παρακολουθήσει στη σκηνή των φετινών βραβείων, ανέφερε: «Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω το act της Lila, αλλά και καλλιτέχνες που γνωρίζω προσωπικά, όπως την Evangelia. Επίσης, θέλω πολύ να δω και τον Akyla».

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica, η οποία έγινε sold out από την πρώτη κιόλας στιγμή, με χιλιάδες fans να σπεύδουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από τα μεγάλα live acts που έρχονται στη χώρα μας, ο Γιώργος Ντάβος αποκάλυψε ποια διεθνή καλλιτέχνιδα θα ήθελε να δει να εμφανίζεται στην Ελλάδα: «Θέλω πολύ να έρθει η Sabrina Carpenter στην Ελλάδα».

Και με αφορμή τη συζήτηση γύρω από συναυλίες και live εμπειρίες που συνήθως μοιράζονται με παρέα, η κουβέντα στράφηκε και στο θέμα της φιλίας και στο πώς ο ίδιος επιλέγει τους ανθρώπους που κρατά κοντά του. Ο Γιώργος Ντάβος μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες του, σημειώνοντας: «Δεν έχουν πάει και πολύ καλά τα πράγματα στο παρελθόν για εμένα. Έχω φάει τις προδοσίες μου. Δεν έχω βγάλει ποτέ άκρη για το τι έχει γίνει. Όπως και να έχει, η έννοια της παρέας είναι πολύ σημαντική για εμένα».

Το νέο trailer της ταινίας «The Odyssey» μόλις κυκλοφόρησε και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό. Ο Οδυσσέας ενσαρκώνεται από τον Matt Damon, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη μεγάλα ονόματα του Hollywood. Το trailer υπόσχεται επικές μάχες και μυθολογικά στοιχεία με εντυπωσιακή κινηματογραφική αισθητική.

Με αφορμή μια τόσο μεγάλη παραγωγή, τέθηκε το ερώτημα για το τι ρόλο θα επέλεγε ο ίδιος αν βρισκόταν στο cast, τον ήρωα ή έναν πιο σκοτεινό χαρακτήρα. Ο Γιώργος Ντάβος απάντησε: «Θα ήθελα σίγουρα έναν πιο σκοτεινό χαρακτήρα, όπως τον Άδη. Από μικρός υποδυόμουν κακούς. Δηλαδή από μικρό παιδάκι έβαζα μανδύες και έκανα τους κακούς».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και η αγωνία κορυφώνεται στους fans του διαγωνισμού. Το OGAE poll 2026 έδωσε μια πρώτη εικόνα για τα φετινά φαβορί, βασισμένο στις ψήφους 43 επίσημων fan clubs, με τη Φινλανδία να βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθούν η Δανία και η Αυστραλία. Σχολιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα και τη φετινή δυναμική του διαγωνισμού, ο Γιώργος Ντάβος δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τη χώρα που θεωρεί πως μπορεί να ξεχωρίσει: «Θεωρώ ότι φέτος θα το πάρουμε εμείς ή η Φινλανδία».

Επιστρέφοντας στη Sabrina Carpenter, η τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις στο Met Gala με ένα από τα πιο συζητημένα looks της βραδιάς. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε με μια custom δημιουργία του οίκου Dior, εμπνευσμένη από την ταινία «Sabrina» με την Audrey Hepburn, η οποία ήταν διακοσμημένη με ταινίες φιλμ από την κλασική παραγωγή, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Με αφορμή αυτό το iconic fashion moment, ο Γιώργος Ντάβος μίλησε για τη δική του σχέση με τη μόδα και τις εμφανίσεις του, εξηγώντας τη φιλοσοφία του στο styling: «Δεν μου αρέσει να είμαι overdressed. Δεν θα πήγαινα full grande σε ένα χαλαρό event. Μου αρέσει να πετάω όμως τις προσωπικές μου πινελιές. Στα MAD VMA όμως θα τα δώσω όλα».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να «έκλεινε» το TikTok, ο Γιώργος Ντάβος στάθηκε με ειλικρίνεια στον ρόλο που παίζουν τα social media στη ζωή και την καριέρα του, αλλά και στο πώς θα τον επηρέαζε μια τέτοια αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα θα άλλαζε ο τραπεζικός μου λογαριασμός. Αλλά πέρα από την πλάκα, ίσως να ένιωθα μια μικρή ανακούφιση. Όπως και να έχει, θα εστίαζα πιθανότατα στην τέχνη μου».

Το πρωινό δεν είναι απλώς θέμα διατροφής, αλλά συχνά συνδέεται και με στοιχεία της προσωπικότητας. Όσοι τρώνε σταθερά πρωινό τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη οργάνωση και συνέπεια, ενώ όσοι το παραλείπουν συχνά συνδέονται με πιο δημιουργική και ευέλικτη σκέψη, αλλά και με λιγότερη πειθαρχία στον προγραμματισμό της ημέρας τους. Σχολιάζοντας τη δική του καθημερινότητα, ο Γιώργος Ντάβος παραδέχτηκε πως τα ωράρια έχουν επηρεάσει τις διατροφικές του συνήθειες: «Τρώω γενικά πρωινό, όμως πλέον επειδή έχουν αλλάξει τα ωράριά μου μπορεί να το παραλείψω. Δυστυχώς δεν προσέχω αρκετά τη διατροφή μου, θα ήθελα να το αλλάξω λίγο αυτό».

