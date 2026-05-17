Fitness 17.05.2026

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Απλές ασκήσεις κινητικότητας για τους ώμους με λάστιχο που μειώνουν την ένταση και βελτιώνουν τη στάση σώματος
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν νιώθεις ότι στο τέλος της ημέρας οι ώμοι σου είναι «βαριοί», σφιγμένοι και χωρίς ενέργεια, δεν είσαι ο μόνος. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, πολλές ώρες σε οθόνες, κακή στάση σώματος και συνεχές στρες, κάνει την περιοχή των ώμων να χάνει σταδιακά την ελευθερία της κίνησης. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό, επηρεάζει τη στάση, την άνεση και τη συνολική αίσθηση του σώματος μέσα στη μέρα.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεσαι πολύπλοκο εξοπλισμό ή ατελείωτες ώρες προπόνησης για να το αλλάξεις αυτό. Λίγα λεπτά την ημέρα με στοχευμένες ασκήσεις κινητικότητας (mobility) και ένα απλό λάστιχο αντίστασης μπορούν να βοηθήσουν τους ώμους να «ανοίξουν» ξανά, να κινηθούν πιο ελεύθερα και να μειώσουν την ένταση που συσσωρεύεται από την καθημερινότητα.

1. Περιστροφές ώμων με λάστιχο

Μια βασική άσκηση που βοηθά στην πλήρη κινητικότητα της άρθρωσης. Κρατάς το λάστιχο μπροστά σου με τεντωμένα χέρια και το περνάς πάνω από το κεφάλι προς τα πίσω, ελέγχοντας την κίνηση σε όλη της τη διαδρομή. Η αίσθηση πρέπει να είναι σταθερή και ελεγχόμενη, χωρίς βιασύνη.

2. Έλξεις προς τα κάτω για ενεργοποίηση πλάτης

Εδώ η έμφαση είναι στις ωμοπλάτες. Με το λάστιχο ψηλά, τραβάς προς τα κάτω προς το στήθος, ενεργοποιώντας την πλάτη και βοηθώντας τους ώμους να «κατέβουν» από τη συνηθισμένη τεταμένη θέση τους. Η αργή επιστροφή στην αρχική θέση είναι εξίσου σημαντική με την κίνηση προς τα κάτω.

3. Ανοίγματα για σταθερότητα και έλεγχο

Κρατώντας το λάστιχο στο ύψος του στήθους, ανοίγεις τα χέρια προς τα έξω, δημιουργώντας αντίσταση. Αυτή η κίνηση βοηθά στην ενδυνάμωση των μυών που κρατούν τους ώμους «ανοιχτούς» και διορθώνουν τη στάση του σώματος.

fitness ασκήσεις ώμοι
