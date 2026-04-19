Fitness 19.04.2026

Πώς η άσκηση θα γίνει ο καλύτερος σύμμαχος των μαλλιών σου

Η καθημερινή κίνηση δεν επηρεάζει μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά και τη συνολική εικόνα των μαλλιών, μέσα από απλές ασκήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι παρατηρούν ότι η εικόνα των μαλλιών τους δεν μένει πάντα ίδια. Ακόμα κι αν κάποτε ήταν δυνατά, λαμπερά και γεμάτα όγκο, αυτό δεν σημαίνει ότι παραμένουν σταθερά σε κάθε φάση της ζωής. Η καθημερινότητα, το άγχος, οι αλλαγές στο σώμα και ο τρόπος ζωής παίζουν ρόλο σε αυτό που βλέπουμε τελικά στον καθρέφτη.

Και ενώ η πρώτη σκέψη συχνά πάει σε σαμπουάν, θεραπείες και προϊόντα περιποίησης, υπάρχει και κάτι πιο απλό που συνήθως δεν του δίνουμε σημασία: η κίνηση του σώματος και ειδικά η αερόβια άσκηση.

Η άσκηση δεν συνδέεται μόνο με τη φυσική κατάσταση ή το σώμα, αλλά και με το πώς λειτουργεί συνολικά ο οργανισμός. Όταν κινούμαστε συστηματικά, ενεργοποιείται η κυκλοφορία του αίματος και αυτό βοηθά να φτάνουν πιο αποτελεσματικά οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου και του τριχωτού της κεφαλής.

Με απλά λόγια, όσο πιο «ζωντανή» είναι η κυκλοφορία, τόσο πιο υποστηρικτικό γίνεται το περιβάλλον για την τρίχα. Δεν είναι μαγική λύση ούτε υπόσχεται άμεσα αποτελέσματα, αλλά είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη συνολική εικόνα.

Όταν το άγχος φαίνεται και στα μαλλιά

Ένα από τα πράγματα που επηρεάζει πιο συχνά τα μαλλιά είναι η ένταση της καθημερινότητας. Όταν υπάρχει συνεχόμενο στρες, το σώμα το «κρατάε» και αυτό κάποια στιγμή μπορεί να φανεί και εξωτερικά.

Η κίνηση βοηθά να εκτονώνεται αυτή η πίεση. Δεν πρόκειται για κάτι σύνθετο: ακόμα και μια απλή δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει σαν τρόπος αποφόρτισης και να βοηθήσει το σώμα να επιστρέψει σε πιο ισορροπημένη κατάσταση.

Ο ρόλος της καθημερινής ισορροπίας

Το σώμα λειτουργεί σαν σύνολο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα που επηρεάζει μόνο του την εικόνα των μαλλιών. Είναι ο συνδυασμός ύπνου, ρυθμού ζωής, κίνησης και γενικής φροντίδας.

Η σταθερή φυσική δραστηριότητα βοηθά το σώμα να κρατά καλύτερη ισορροπία, κάτι που αντανακλάται και στην ποιότητα της τρίχας με τον καιρό. Δεν χρειάζονται υπερβολές ή εξαντλητικά προγράμματα για να υπάρχει αποτέλεσμα.

Τι είδους άσκηση βοηθά περισσότερο

Δεν χρειάζεται ένταση για να υπάρξει όφελος. Η πιο απλή αερόβια κίνηση είναι αρκετή για να ενταχθεί στην καθημερινότητα χωρίς πίεση. Ένα γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο, ελαφρύ τρέξιμο ή ακόμα και ήπια κίνηση στο σπίτι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, αρκεί να υπάρχει συνέπεια. Το πιο σημαντικό δεν είναι να κουραστείς, αλλά να κινείσαι σταθερά και να το κρατάς μέσα στη ρουτίνα σου.

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση

Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση