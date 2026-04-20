Fitness 20.04.2026

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική

Το Pilates δεν είναι απλά άσκηση, είναι τεχνική, έλεγχος και αναπνοή που αλλάζουν πραγματικά το σώμα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Pilates έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από μια «ήπια» μορφή άσκησης σε μια από τις πιο ολοκληρωμένες μεθόδους εκγύμνασης για δύναμη, σταθερότητα και έλεγχο του σώματος. Παρόλα αυτά, η πραγματική διαφορά δεν βρίσκεται στο πόσο συχνά το κάνεις, αλλά στο πώς το κάνεις.

Πίσω από τις αργές και ελεγχόμενες κινήσεις, κρύβεται μια φιλοσοφία που βασίζεται στη λεπτομέρεια: στην αναπνοή, στη στάση και στη σωστή ενεργοποίηση του σώματος σε κάθε μικρή κίνηση.

5 φυσικά ροφήματα για να έχεις επίπεδη κοιλιά μέχρι το καλοκαίρι

Οι μικρές λεπτομέρειες που αλλάζουν τα πάντα

Σύμφωνα με έμπειρους instructors από διεθνή studios, η αποτελεσματικότητα στο Pilates δεν εξαρτάται από την ένταση, αλλά από μικρές τεχνικές προσαρμογές που συχνά περνούν απαρατήρητες. Αυτές είναι που μεταμορφώνουν μια απλή προπόνηση σε πραγματική εκπαίδευση σώματος.

1. Δεν υπάρχει «διάλειμμα» ανάμεσα στις ασκήσεις

Στο Pilates το σώμα δεν «κλείνει» ποτέ εντελώς. Ακόμα και όταν αλλάζεις θέση ή ξεκουράζεσαι για λίγα δευτερόλεπτα, παραμένεις ενεργή. Η στάση του σώματος πρέπει να είναι συνεχώς υποστηριγμένη. Ελαφρώς ενεργοποιημένος κορμός, σταθεροί ώμοι και αίσθηση επιμήκυνσης. Με τον καιρό, αυτή η συνήθεια περνά και στην καθημερινή σου στάση και κίνηση.

2. Δεν δουλεύεις έναν μυ, αλλά όλο το σώμα

Κάθε άσκηση είναι συνδυαστική. Για παράδειγμα, σε μια άσκηση γέφυρας, δεν ενεργοποιούνται μόνο οι γλουτοί αλλά και ο κορμός, τα πόδια και ακόμη και τα χέρια που σταθεροποιούν το σώμα. Το Pilates σου μαθαίνει να σκέφτεσαι το σώμα σαν ένα ενιαίο σύστημα και όχι σαν μεμονωμένους μύες.

3. Η αργή κίνηση είναι πιο δυνατή από τη γρήγορη

Η ταχύτητα δεν είναι στόχος στο Pilates. Όσο πιο αργά εκτελείς μια κίνηση, τόσο περισσότερο δουλεύουν οι μύες σου. Ο έλεγχος αντικαθιστά την ορμή και αυτό είναι που χτίζει πραγματική δύναμη και σταθερότητα.

4. Η επιστροφή της κίνησης μετρά όσο και η εκτέλεση

Δεν έχει σημασία μόνο το «ανεβάζω» ή «σπρώχνω» αλλά και το πώς επιστρέφεις στην αρχική θέση. Η ελεγχόμενη κάθοδος είναι εξίσου σημαντική με την άνοδο, γιατί κρατά τους μύες ενεργούς σε όλη τη διάρκεια της άσκησης.

5. Η αναπνοή καθορίζει την ισορροπία σου

Στο Pilates η αναπνοή δεν είναι απλώς υποστήριξη, είναι εργαλείο. Η εκπνοή συνδυάζεται με την προσπάθεια και ενεργοποιεί τους βαθιούς κοιλιακούς μυς, ενώ η εισπνοή βοηθά στη σταθερότητα και τον έλεγχο. Όταν η αναπνοή γίνεται σωστά, το σώμα αποκτά περισσότερη δύναμη και σταθερότητα.

6. Δεν χρειάζεσαι μεγαλύτερη κίνηση, αλλά σωστή κίνηση

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να προσπαθείς να πας πιο βαθιά ή πιο έντονα. Στο Pilates, το υπερβολικό εύρος κίνησης συχνά μειώνει την αποτελεσματικότητα. Το ζητούμενο είναι ο έλεγχος, όχι το μέγεθος της κίνησης.

Πώς η άσκηση θα γίνει ο καλύτερος σύμμαχος των μαλλιών σου

Fitness χωρίς δράμα: Οι μικρές κινήσεις που φέρνουν μεγάλη αλλαγή στο σώμα σου

 

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

20.04.2026

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
Life

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή

20.04.2026
Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή
Food

Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή

20.04.2026
Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα
Life

Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα

20.04.2026
Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ
Life

Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ

20.04.2026
Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη
Food

Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη

20.04.2026
Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Life

Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα

20.04.2026
Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Life

Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση

20.04.2026
Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Life

Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο

20.04.2026
Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της
Beauty

Hailey Bieber: Οι «κρυφές» αναφορές στον Justin Bieber μέσα από το μανικιούρ της

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση