Survivor: Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος μέσα από το νοσοκομείο – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το ατύχημα

Συγκίνηση προκαλούν τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, όπου συμμετείχε στο Survivor. Ο 22χρονος παίκτης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ωστόσο η ψυχολογία του φαίνεται να βελτιώνεται χάρη στη στήριξη του κόσμου και των δικών του ανθρώπων. Μέσα από το νοσοκομείο αποφάσισε να στείλει ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης σε όλους όσοι τον στηρίζουν. Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram έχει ήδη συγκινήσει χιλιάδες χρήστες.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο είχε σοκάρει όχι μόνο την παραγωγή του Survivor αλλά και το τηλεοπτικό κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο νεαρός είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, όταν ταχύπλοο πέρασε από πάνω τους με τραγικές συνέπειες, προκαλώντας του ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί. Από τότε, ο Σταύρος Φλώρος δίνει τη δική του μάχη μέσα στο νοσοκομείο, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και με προγραμματισμένη μεταφορά σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο

Ο 22χρονος δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, εμφανώς συγκινημένος αλλά χαμογελαστός, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του στέλνουν μηνύματα στήριξης. Στο πλευρό του βρίσκονται η οικογένειά του, αλλά και άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον, ενώ τεράστια είναι η ανταπόκριση του κόσμου.

«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα.

Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

Ο Μάνος Μαλλιαρός, που ήταν μαζί του τη στιγμή του συμβάντος, κατάφερε να τον τραβήξει έξω από το νερό και να του σώσει τη ζωή. Ωστόσο, μετά το περιστατικό υπέστη σοκ και χρειάστηκε και ο ίδιος νοσηλεία. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι.

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη, δείχνοντας όμως απίστευτη δύναμη ψυχής μέσα από το νοσοκομείο. Το μήνυμά του έχει συγκινήσει το κοινό και έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η οικογένειά του βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, ενώ οι γιατροί σχεδιάζουν το επόμενο στάδιο αποκατάστασης στις ΗΠΑ. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ιστορία του έχει αγγίξει βαθιά το τηλεοπτικό κοινό και συνεχίζει να προκαλεί έντονα συναισθήματα.

