Food 03.02.2026

Ντιπ για τους λάτρεις του σκόρδου

Ένα εύκολο, αρωματικό ντιπ που λειτουργεί εξαιρετικά ως βάση για σαλάτα κοτόπουλου, ως άλειμμα σε σάντουιτς ή ακόμη και ως ελαφριά σάλτσα για κρύα σαλάτα ζυμαρικών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Αυτό το ντιπ είναι η απόδειξη ότι το σκόρδο μπορεί να είναι βαθύ, γλυκό και φίνο χωρίς να γίνεται επιθετικό. Η βάση του είναι γιαούρτι στραγγιστό πλήρες, ενώ το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στο ψημένο σκόρδο. Όταν ολόκληρο κεφάλι σκόρδου ψήνεται αργά με ελαιόλαδο, οι σκελίδες μετατρέπονται σε μια μαλακή, σχεδόν μαρμελαδένια πάστα με ήπια γεύση και φυσική γλυκύτητα. Το αποτέλεσμα δένει ιδανικά με λεμόνι για φρεσκάδα και με άνηθο και μαϊντανό για ισορροπία και άρωμα.

Το συγκεκριμένο ντιπ δεν προορίζεται μόνο για καρότα και αγγουράκια. Λειτουργεί εξαιρετικά ως βάση για σαλάτα κοτόπουλου, ως άλειμμα σε σάντουιτς ή ακόμη και ως ελαφριά σάλτσα για κρύα σαλάτα ζυμαρικών. Είναι από εκείνες τις συνταγές που μπαίνουν στο ρεπερτόριο και επιστρέφουν ξανά και ξανά.

www.freepik.com

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 1 ώρα και 15 λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά

  • 1 μεγάλο κεφάλι σκόρδο
  • 5 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, χωρισμένες, και επιπλέον για το σερβίρισμα
  • 1 φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι πλήρες
  • 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού, και λίγο επιπλέον για το τελείωμα
  • 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη κρεμμυδιού
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο
  • 1/3 φλιτζανιού φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
  • 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο, και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα
  • 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο, και λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα
  • Ωμά λαχανικά και πατατάκια για το σερβίρισμα
www.freepik.com

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 200°C. Κόβεις το κεφάλι του σκόρδου στη μέση οριζόντια και αλείφεις τις κομμένες επιφάνειες με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Τοποθετείς το σκόρδο με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε αλουμινόχαρτο και το τυλίγεις καλά. Ψήνεις μέχρι οι σκελίδες να μαλακώσουν και να καραμελώσουν, για 40 έως 50 λεπτά. Ξετυλίγεις προσεκτικά και αφήνεις να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. Πιέζεις τις σκελίδες ώστε να βγουν από τις φλούδες τους και τις ρίχνεις στο μούλτι.

Παρασκευή του ντιπ

Στο μούλτι προσθέτεις το γιαούρτι, τον χυμό λεμονιού, τη σκόνη κρεμμυδιού, το αλάτι, το πιπέρι, το μπούκοβο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Χτυπάς μέχρι να έχεις ένα λείο και ομοιογενές μείγμα, περίπου 30 δευτερόλεπτα. Προσθέτεις τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και τον μαϊντανό και χτυπάς παλμικά μέχρι να ενσωματωθούν.

www.freepik.com

Προετοιμασία εκ των προτέρων και αποθήκευση

Το ψημένο σκόρδο μπορείς να το ετοιμάσεις έως και 4 ημέρες νωρίτερα και να το διατηρήσεις στο ψυγείο. Το έτοιμο ντιπ φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως 3 ημέρες. Να έχεις υπόψη σου ότι όσο περνά ο χρόνος, η γεύση του σκόρδου γίνεται πιο έντονη, κάτι που πολλοί θεωρούν πλεονέκτημα.

Ένα ντιπ απλό, αλλά με χαρακτήρα, που αποδεικνύει ότι τα πιο βασικά υλικά μπορούν να δώσουν εντυπωσιακό αποτέλεσμα όταν αντιμετωπίζονται με φροντίδα.

σκόρδο συνταγή Τσικνοπέμπτη
