Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media

Βίντεο που δημοσίευσε ο Donald Trump στην Truth Social παρουσιάζει τους Barack και Michelle Obama με υποτιμητικό τρόπο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, και η σύζυγός του, Michelle, εμφανίζονται με υποτιμητικό τρόπο σε ένα βίντεο που συνδέεται με θεωρίες συνωμοσίας για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Το βίντεο δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον Πρόεδρο Donald Trump στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Διάρκειας λίγο πάνω από ένα λεπτό, το βίντεο παρουσιάζει φερόμενα στοιχεία για εκλογική απάτη, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές του 2020 του στέρησαν τη νίκη. Στο τέλος της ανάρτησης, για μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μοντάζ με τα πρόσωπα των Obama τοποθετημένα πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο μια ζούγκλα.

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες την χαρακτήρισαν ρατσιστική και απαράδεκτη. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, τόνισε στο Twitter ότι η συμπεριφορά αυτή είναι «αηδιαστική» και κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να την καταδικάσουν άμεσα.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali (@yashar) February 6, 2026

Ο Ben Rhodes, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και συνεργάτης του Barack Obama, σχολίασε επίσης στο X ότι «οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν τους Obama, ενώ ο Trump θα μείνει σαν μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία».

