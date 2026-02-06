UNCATEGORIZED 06.02.2026

Το ρατσιστικό video του Donald Trump με τους Obama σαν πιθήκους προκαλεί οργή στα social media

obama
Βίντεο που δημοσίευσε ο Donald Trump στην Truth Social παρουσιάζει τους Barack και Michelle Obama με υποτιμητικό τρόπο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, και η σύζυγός του, Michelle, εμφανίζονται με υποτιμητικό τρόπο σε ένα βίντεο που συνδέεται με θεωρίες συνωμοσίας για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Το βίντεο δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον Πρόεδρο Donald Trump στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Διάρκειας λίγο πάνω από ένα λεπτό, το βίντεο παρουσιάζει φερόμενα στοιχεία για εκλογική απάτη, υποστηρίζοντας ότι οι εκλογές του 2020 του στέρησαν τη νίκη. Στο τέλος της ανάρτησης, για μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ένα μοντάζ με τα πρόσωπα των Obama τοποθετημένα πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο μια ζούγκλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle

Η δημοσίευση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες την χαρακτήρισαν ρατσιστική και απαράδεκτη. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, τόνισε στο Twitter ότι η συμπεριφορά αυτή είναι «αηδιαστική» και κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να την καταδικάσουν άμεσα.

Ο Ben Rhodes, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και συνεργάτης του Barack Obama, σχολίασε επίσης στο X ότι «οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν τους Obama, ενώ ο Trump θα μείνει σαν μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία».

Διάβασε επίσης: Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Barack Donald Trump social media
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

06.02.2026
Επόμενο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha

06.02.2026

Δες επίσης

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»
Mad TV News

O Νικηφόρος Βυθούλκας στο OK!: «Δεν σταματάω ποτέ να δημιουργώ»

16.12.2025
Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
UNCATEGORIZED

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

11.12.2025
Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι
UNCATEGORIZED

Τι να κάνετε όταν ένα παιδί υποστεί έγκαυμα στο σπίτι

08.12.2025
Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop
City Guide

Από την California στην Αθήνα: Πώς ο Tyga έχτισε τη δική του αυτοκρατορία στο hip-hop

02.12.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!
City Guide

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

23.10.2025
To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!
UNCATEGORIZED

To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!

26.03.2021
Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου
News

Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου

23.03.2021
O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!
UNCATEGORIZED

O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!

18.03.2021
Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!
UNCATEGORIZED

Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!

16.03.2021
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές