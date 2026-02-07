Η Claire Foy έζησε με παράσιτα για 5 χρόνια

Η Claire Foy προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι έζησε με παράσιτα στον οργανισμό της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, μετά από μόλυνση που εκτιμά ότι προήλθε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Μαρόκο. Η Βρετανίδα ηθοποιός, γνωστή παγκοσμίως από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Queen Elizabeth II στη σειρά του Netflix «The Crown», εξήγησε ότι η εμπειρία αυτή την ανάγκασε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής και τη διατροφή της.

Η Claire Foy μίλησε ανοιχτά για το θέμα στο podcast «Table Manners» με οικοδεσπότες τη Jessie Ware και τον Lennie Ware. Όπως ανέφερε, πριν από αρκετά χρόνια άρχισε να χάνει βάρος χωρίς να καταλαβαίνει τον λόγο, μέχρι που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε παράσιτα στον οργανισμό της. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως εξαιρετικά δυσάρεστη, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε πως τα παράσιτα κινούνται σε ζεύγη, κάτι που την σόκαρε ακόμη περισσότερο.

Διάβασε επίσης: Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του

Η 41χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αποφάσισε να αποφύγει τη λήψη ισχυρών αντιβιοτικών και ακολούθησε μια διαδικασία αποτοξίνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκάστηκε να κόψει εντελώς την καφεΐνη από τη διατροφή της, μια αλλαγή που διατηρεί μέχρι σήμερα. Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή δεν ήταν εύκολη, αλλά κρίθηκε απαραίτητη για τη συνολική αποκατάσταση της υγείας της.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη διάρκεια της μόλυνσης, η Claire Foy ανέφερε ότι πιστεύει πως τα παράσιτα βρίσκονταν στον οργανισμό της για τουλάχιστον 5 χρόνια. Παράλληλα αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει και αυτοάνοσο νόσημα, γεγονός που την οδήγησε να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση γλουτένης και ζάχαρης. Όπως είπε με χιούμορ, αποφεύγει τις συγκεκριμένες τροφές στην καθημερινότητά της, αν και κάνει εξαιρέσεις όταν βγαίνει για φαγητό, διευκρινίζοντας ότι η επιλογή αυτή σχετίζεται με τη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό της.

Η Claire Foy έχει τιμηθεί με 2 βραβεία Emmy και 1 Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στη σειρά «The Crown», ενώ έχει ξεχωρίσει και σε παραγωγές όπως το «Wolf Hall», το «A Very British Scandal» και η ταινία «Women Talking» του 2022. Πρόσφατα συμμετείχε και στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «H Is For Hawk».

Στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα περιλαμβάνονται η ταινία φαντασίας «The Magic Faraway Tree», βασισμένη στο έργο της Enid Blyton, καθώς και η μαύρη κωμωδία «Savage House», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Richard E. Grant. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Sunday Times, η Claire Foy είχε αναφέρει ότι σε νεαρότερη ηλικία πίστευε πως δεν θα ξεπερνούσε ποτέ τα 40 χρόνια, εξαιτίας των πολλών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε. Η δημόσια εξομολόγησή της έφερε στο προσκήνιο μια λιγότερο γνωστή αλλά σημαντική πλευρά της ζωής της, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια μακροχρόνια λοίμωξη στην υγεία και την καθημερινότητα ακόμη και ενός ανθρώπου που βρίσκεται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

Δες κι αυτό…