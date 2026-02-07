Διακόσμηση 07.02.2026

Έτσι θα προετοιμάσεις από τώρα τον κήπο σου για την άνοιξη

Πώς να προστατεύσεις και να προετοιμάσεις τον κήπο και το μπαλκόνι σου στη μεταβατική περίοδο πριν την άνοιξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας των τελευταίων ετών δεν ακολουθεί πια σταθερούς κανόνες. Οι εναλλαγές θερμοκρασίας, οι ξαφνικές ζέστες και οι απρόβλεπτοι παγετοί μετατρέπουν τον κήπο και το μπαλκόνι σε ζώνες αυξημένης προσοχής, ειδικά προς το τέλος της εποχής. Η φύση δείχνει έτοιμη να προχωρήσει, αλλά οι συνθήκες δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί.

Αυτή η μεταβατική περίοδος απαιτεί ψυχραιμία και σωστό σχεδιασμό. Ο στόχος δεν είναι η βιασύνη, αλλά η προετοιμασία: να διατηρηθούν τα φυτά υγιή, να αποφευχθούν λάθη που κοστίζουν αργότερα και να μπουν οι βάσεις για μια ομαλή μετάβαση στην άνοιξη.

/unsplash.com/

Προσαρμογή στις απότομες καιρικές μεταβολές

Οι ξαφνικές πτώσεις της θερμοκρασίας παραμένουν ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Τα φυτά που έχουν αρχίσει να «ξυπνούν» είναι πιο ευάλωτα από εκείνα που βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο. Ελαφριά καλύμματα προστασίας, η μετακίνηση γλαστρών σε πιο προφυλαγμένα σημεία και η αποφυγή έκθεσης σε δυνατούς ανέμους μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές ζημιές σε μια μόνο νύχτα.

https://www.freepik.com/

Κλάδεμα με μέτρο και σωστό timing

Παρότι η εποχή ευνοεί θεωρητικά το κλάδεμα, οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι περιορισμένες. Η έντονη κοπή ενεργοποιεί νέα βλάστηση, η οποία μπορεί να καταστραφεί αν ακολουθήσει ψύχος. Σε αυτή τη φάση, προτεραιότητα έχει η αφαίρεση ξεραμένων ή τραυματισμένων κλαδιών, αφήνοντας τις πιο δυναμικές εργασίες για όταν ο καιρός σταθεροποιηθεί.

Πότισμα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό. Το υπερβολικό πότισμα, σε συνδυασμό με υγρασία και κακή αποστράγγιση, μπορεί να προκαλέσει σήψεις και μυκητολογικά προβλήματα. Ο έλεγχος του χώματος πριν από κάθε πότισμα και η αποφυγή βρεξίματος του φυλλώματος είναι καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία των φυτών.

Φυτεύσεις με αντοχή στο κρύο

Όσοι επιθυμούν να δώσουν χρώμα ή να ανανεώσουν τον χώρο τους αυτή την περίοδο, καλό είναι να επιλέξουν φυτά που αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Ανθεκτικά ανθοφόρα, φυλλώδη είδη και βότανα με φυσική αντοχή στο κρύο μπορούν να εγκατασταθούν με ασφάλεια, χωρίς τον φόβο ότι μια αλλαγή του καιρού θα τα καταστρέψει.

https://www.freepik.com/

Προετοιμασία για την άνοιξη από τώρα

Η σωστή οργάνωση κάνει τη διαφορά. Υλικά όπως ποιοτικό χώμα, φυσικά βελτιωτικά εδάφους, δοχεία με καλή αποστράγγιση και βασικά εργαλεία φροντίδας καλό είναι να βρίσκονται ήδη διαθέσιμα. Έτσι, όταν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα και χωρίς βιασύνη.

