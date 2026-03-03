O Justin Bieber γιορτάζει με τη Hailey Bieber σε μια βραδιά για δύο

Ο Justin Bieber μοιράζεται τρυφερές στιγμές από το ιδιωτικό δείπνο, ενώ οι γονείς του στέλνουν συγκινητικά μηνύματα για τη νέα χρονιά της ζωής του

Ο Justin Bieber γιόρτασε τα 32α γενέθλιά του την Κυριακή 1 Μαρτίου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Hailey Bieber σε μια βραδιά που θύμιζε ρομαντικό ραντεβού για δύο. Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Μαρτίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι εμφανίζεται σε εστιατόριο, καθισμένο σε κοντινή απόσταση, με τον Justin Bieber να σβήνει τα κεράκια από μια μικρή λευκή τούρτα με φράουλες, ενώ η Hailey Bieber τον παρακολουθεί χαμογελώντας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Justin Bieber έγραψε «Δεν υπάρχει κανείς με τον οποίο θα προτιμούσα να περάσω τα γενέθλιά μου», συνοδεύοντας τη φράση με χαμογελαστά σύμβολα. Σε δεύτερη φωτογραφία, οι δυο τους ποζάρουν με τα κεφάλια τους ενωμένα, κοιτάζοντας προς τον φακό. Η Hailey Bieber αναδημοσίευσε την εικόνα στο Instagram Story της, προσθέτοντας τη φράση «Dada mama dada mama» με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Man I Need» της Olivia Dean. Το ζευγάρι είναι γονείς του 18 μηνών Jack Blues Bieber, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη φετινή επέτειο για τον Justin Bieber.

Συγκινητικό μήνυμα απέστειλε και η μητέρα του καλλιτέχνη, Patti Mallette, η οποία ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες από την παιδική ηλικία, την εφηβεία και την πορεία του γιου της προς τη διεθνή καταξίωση. «Πριν από 32 χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος μου, η καρδιά μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη. Τίποτα δεν ήταν ποτέ το ίδιο. Ζεις στην καρδιά μου από τότε», έγραψε η Patti Mallette.

Στο ίδιο μήνυμα, η Patti Mallette υπογράμμισε «Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι έχει τοποθετηθεί μέσα σου. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν πήρε ποτέ το χέρι Του από τη ζωή σου. Είναι εκεί. Και είμαι κι εγώ. Η αγάπη δεν φεύγει. Η δική μου δεν έφυγε ποτέ και δεν θα φύγει ποτέ». Κλείνοντας, η Patti Mallette ευχήθηκε στον γιο της «μια χρονιά γεμάτη διαύγεια, αυτοπεποίθηση, λύτρωση και βαθύτερη κατανόηση του εαυτού σου».

Αντίστοιχη δημόσια αναφορά έκανε και ο πατέρας του τραγουδιστή, Jeremy Bieber, ο οποίος δημοσίευσε παλαιότερη φωτογραφία τους, τιμώντας την επέτειο.

Ο Justin Bieber είχε απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα με την εμφάνισή του στα βραβεία Grammy του 2026, όπου ερμήνευσε τη μπαλάντα «Yukon» κρατούσε μια μωβ κιθάρα και φορούσε μόνο μεταξωτά εσώρουχα. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του με το κοινό έχει προγραμματιστεί για τις 11 και 18 Απριλίου, όταν θα είναι επικεφαλής του φετινού Coachella Valley Music and Arts Festival στο Indio της Καλιφόρνιας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

