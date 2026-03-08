Ο Hyunjin των Stray Kids γίνεται παγκόσμιος πρεσβευτής της GUESS

Η επιρροή της K-pop στη διεθνή βιομηχανία της μόδας συνεχίζει να ενισχύεται, με κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους να αναλαμβάνουν ολοένα και πιο σημαντικούς ρόλους σε παγκόσμιες καμπάνιες μεγάλων brands. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Hyunjin, μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος Stray Kids, προστίθεται στη λίστα των καλλιτεχνών που διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις, αναλαμβάνοντας έναν νέο, ιδιαίτερα προβεβλημένο ρόλο στον χώρο της μόδας. Ο Hyunjin των Stray Kids ανακοινώθηκε ως ο νέος Global Brand Ambassador της GUESS, με την εταιρεία να παρουσιάζει την είδηση μαζί με μια διεθνή διαφημιστική καμπάνια που αναδεικνύει τον καλλιτέχνη σε μια σειρά από διαφορετικά στυλ.

Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, συνοδευόμενη από φωτογραφίες και βίντεο της καμπάνιας που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας. Στην καμπάνια, ο Hyunjin εμφανίζεται με κομμάτια από τη συλλογή GUESS JEANS, παρουσιάζοντας την αισθητική που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως «Modern Heritage».

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση είχε προηγηθεί μια μυστηριώδης καμπάνια, στην οποία το πρόσωπο του Hyunjin εμφανιζόταν μόνο στιγμιαία σε σύντομα πλάνα, με τη λεζάντα «Stays in GUESS JEANS — 3.6.26». Η καμπάνια αυτή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές των Stray Kids, οι οποίοι προσπάθησαν να μαντέψουν την ταυτότητα του πρωταγωνιστή. Στην τελική διαφημιστική καμπάνια, ο Hyunjin ποζάρει σε διάφορα looks που περιλαμβάνουν κλασικά denim πουκάμισα, straight-fit τζιν παντελόνια, ριγέ T-shirts και denim cargo pants. Σε ένα από τα κεντρικά πλάνα της καμπάνιας, ο τραγουδιστής εμφανίζεται καθισμένος σε σκαμπό φορώντας denim jacket και τζιν παντελόνι, κοιτάζοντας απευθείας στον φακό.

Ο συνιδρυτής και Chief Creative Officer της Guess? Inc. Paul Marciano σχολίασε τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη δημιουργική προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «πέρα από την παρουσία του στη σκηνή, ο Hyunjin αποτελεί μια δημιουργική δύναμη που εκτείνεται στη μουσική, τον χορό και την εικαστική έκφραση. Το προσωπικό του στυλ, η αυτοπεποίθηση και η παγκόσμια επιρροή του τον καθιστούν μια εξαιρετική προσθήκη στην οικογένεια της GUESS».

Ως Global Brand Ambassador τόσο για την GUESS όσο και για τη σειρά GUESS JEANS, ο Hyunjin θα ηγηθεί διεθνών διαφημιστικών εκστρατειών και θα πρωταγωνιστήσει σε βασικές πρωτοβουλίες του brand σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Chief New Business Development Officer της Guess? Inc. Nicolai Marciano δήλωσε επίσης ότι η συνεργασία με τον Hyunjin εκφράζει τη νέα δημιουργική κατεύθυνση του οίκου. Όπως ανέφερε, «είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Hyunjin στην οικογένεια της GUESS. Η μουσική και η κουλτούρα επηρεάζουν πάντα τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη μόδα και ο Hyunjin είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος καλλιτέχνης. Πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει πραγματικά μια νέα εποχή έκφρασης για το brand».

Η συνεργασία επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή των καλλιτεχνών της K-pop στη διεθνή βιομηχανία της μόδας, με τον Hyunjin να ενισχύει περαιτέρω το προφίλ του ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της νέας γενιάς της παγκόσμιας pop κουλτούρας.

