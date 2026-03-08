Η σωστή τοποθέτηση κουρτινών που κάνει το δωμάτιο να φαίνεται μεγαλύτερο

Οι σωστές μετρήσεις και η κατάλληλη τοποθέτηση των κουρτινών μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα ενός χώρου, κάνοντάς τον να φαίνεται πιο ψηλός, φωτεινός και κομψός

Οι κουρτίνες είναι ένα στοιχείο διακόσμησης που συχνά υποτιμάται, όμως μπορούν να αλλάξουν εντελώς την αίσθηση ενός χώρου. Το σωστό μήκος, το κατάλληλο πλάτος και η σωστή τοποθέτηση του κουρτινόξυλου μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να φαίνεται πιο ψηλό, πιο ευρύχωρο και πιο προσεγμένο αισθητικά. Αντίθετα, όταν οι κουρτίνες τοποθετούνται λάθος, μπορεί να «κόψουν» οπτικά τον χώρο και να δημιουργήσουν μια πιο βαριά και περιορισμένη αίσθηση.

Ακολουθεί ένας απλός οδηγός που θα σε βοηθήσει να μετρήσεις σωστά και να κρεμάσεις τις κουρτίνες σου ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει πραγματικά επαγγελματικό.

Τι θα χρειαστείς

Πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία, καλό είναι να έχεις συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Θα χρειαστείς μια μεζούρα για τις μετρήσεις, ένα μολύβι για να σημειώσεις τα σημεία στον τοίχο και ένα αλφάδι ώστε το κουρτινόξυλο να τοποθετηθεί ίσια. Επιπλέον θα χρειαστείς ένα δράπανο ή κατσαβίδι για τη στερέωση, το κουρτινόξυλο με τα στηρίγματα και τις βίδες του, καθώς και τις κουρτίνες που θέλεις να τοποθετήσεις.

Πώς να μετρήσεις σωστά τις κουρτίνες

Η σωστή μέτρηση είναι το πιο σημαντικό βήμα για ένα όμορφο αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπολογίσεις είναι το πλάτος του παραθύρου. Το κουρτινόξυλο δεν πρέπει να έχει ακριβώς το ίδιο πλάτος με το παράθυρο, αλλά να προεξέχει από κάθε πλευρά περίπου 20 έως 25 εκατοστά. Έτσι, όταν ανοίγεις τις κουρτίνες, δεν καλύπτουν το τζάμι και το παράθυρο δείχνει μεγαλύτερο.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι το ύψος στο οποίο θα τοποθετήσεις το κουρτινόξυλο. Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι τοποθετείται πολύ χαμηλά, σχεδόν επάνω στο πλαίσιο του παραθύρου. Για να φαίνεται το δωμάτιο πιο ψηλό και πιο εντυπωσιακό, τοποθέτησε το κουρτινόξυλο περίπου 10 έως 15 εκατοστά πάνω από το παράθυρο.

Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσεις το μήκος των κουρτινών. Μέτρησε την απόσταση από το επάνω μέρος του παραθύρου μέχρι το πάτωμα και πρόσθεσε τα επιπλέον εκατοστά που χρειάζονται λόγω της πιο ψηλής τοποθέτησης του κουρτινόξυλου. Οι περισσότερες κουρτίνες πρέπει να φτάνουν μέχρι το πάτωμα ή να απέχουν ελάχιστα από αυτό, ώστε να δημιουργούν μια κομψή και ισορροπημένη εικόνα στον χώρο.

Αν οι κουρτίνες είναι λίγο πιο μακριές από όσο χρειάζεσαι, μπορείς εύκολα να τις κοντύνεις σε μια μοδίστρα. Πολλοί διακοσμητές μάλιστα προτιμούν να επιλέγουν ελαφρώς μεγαλύτερο μήκος, ώστε να εξασφαλίσουν ένα πιο κομψό αποτέλεσμα.

Πώς να κρεμάσεις τις κουρτίνες βήμα προς βήμα

Αφού ολοκληρώσεις τις μετρήσεις και αγοράσεις το σωστό κουρτινόξυλο και τις κουρτίνες, η τοποθέτηση είναι αρκετά απλή διαδικασία. Πρώτα σημείωσε στον τοίχο τα σημεία όπου θα μπουν τα στηρίγματα του κουρτινόξυλου. Χρησιμοποίησε ένα μολύβι για τις σημειώσεις και έλεγξε με το αλφάδι ότι τα σημεία βρίσκονται στο ίδιο ύψος, ώστε το κουρτινόξυλο να είναι απολύτως ίσιο.

Στη συνέχεια άνοιξε μικρές τρύπες στον τοίχο και βίδωσε τα στηρίγματα στη θέση τους. Σε τοίχους από γυψοσανίδα συνήθως χρειάζονται ειδικά ούπα για μεγαλύτερη σταθερότητα. Όταν τα στηρίγματα στερεωθούν, πέρασε τις κουρτίνες στο κουρτινόξυλο και τοποθέτησέ το επάνω στις βάσεις.

Τέλος, άνοιξε και κλείσε τις κουρτίνες μερικές φορές για να βεβαιωθείς ότι κινούνται ομαλά και ότι το κουρτινόξυλο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο.

Η σωστή τοποθέτηση των κουρτινών μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην εικόνα ενός χώρου. Με λίγη προσοχή στις μετρήσεις και στην εγκατάσταση, μπορείς να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που θα κάνει το δωμάτιο να δείχνει πιο φωτεινό, πιο ψηλό και αισθητικά πιο ισορροπημένο.

