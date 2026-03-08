Streaming News 08.03.2026

Ο έρωτας του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette σπάει κάθε ρεκόρ streaming

Περισσότερες από 25 εκατομμύρια ώρες θέασης για τα πρώτα 5 επεισόδια της μίνι σειράς «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» που πρωταγωνιστούν οι Paul Anthony Kelly και Sarah Pidgeon
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι τηλεοπτικές παραγωγές που συνδυάζουν ιστορικά πρόσωπα, πραγματικά γεγονότα και δραματοποιημένες προσωπικές ιστορίες συχνά καταφέρνουν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με τη νέα μίνι σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», την πρόσφατη δημιουργία του Ryan Murphy, η οποία σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις στις πλατφόρμες streaming. Η σειρά έχει ήδη καταγράψει ιστορικά ρεκόρ για το τηλεοπτικό δίκτυο FX, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική των βιογραφικών δραματικών αφηγήσεων στην εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης.

Η μίνι σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» αναδείχθηκε στην πιο επιτυχημένη μίνι σειρά του FX σε streaming προβολές στις πλατφόρμες Hulu και Disney+. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το δίκτυο FX, τα πρώτα 5 επεισόδια της σειράς έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 25 εκατομμύρια ώρες θέασης από την πρεμιέρα της στις 12 Φεβρουαρίου. Η τηλεοπτική παραγωγή του Ryan Murphy αφηγείται τη θυελλώδη σχέση του John F. Kennedy Jr., δικηγόρου, εκδότη και γιου του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών John F. Kennedy, με την Carolyn Bessette Kennedy, στέλεχος δημοσίων σχέσεων στον χώρο της μόδας. Η ιστορία παρακολουθεί την πορεία του ζευγαριού από την πρώτη τους γνωριμία έως τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, πριν από τον τραγικό θάνατό τους το 1999.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς εμφανίζονται οι Paul Anthony Kelly στον ρόλο του John F. Kennedy Jr. και Sarah Pidgeon στον ρόλο της Carolyn Bessette Kennedy. Η σειρά περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό σύνολο ηθοποιών, με τη Grace Gummer να ενσαρκώνει την Caroline Kennedy, τη Naomi Watts να υποδύεται τη Jacqueline Kennedy Onassis και τον Alessandro Nivola να εμφανίζεται στον ρόλο του Calvin Klein. Τα στοιχεία τηλεθέασης δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τη σειρά συνεχίζει να αυξάνεται. Το πέμπτο επεισόδιο της σειράς σημείωσε αύξηση θεαματικότητας κατά 51% σε σχέση με το επεισόδιο της πρεμιέρας, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική ανάπτυξη της απήχησής της. Η επιρροή της σειράς αποτυπώνεται επίσης έντονα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του TikTok, οι αναζητήσεις για τα ονόματα John F. Kennedy Jr. και Carolyn Bessette αυξήθηκαν περισσότερο από 9100% μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ το hashtag «#lovestory» έχει δημιουργήσει περισσότερες από 21 εκατομμύρια αναρτήσεις παγκοσμίως. Η απήχηση της σειράς φαίνεται να επηρεάζει ακόμη και τον χώρο του εμπορίου και της εστίασης. Το κατάστημα C.O. Bigelow στη New York, το οποίο πουλά την χαρακτηριστική στέκα μαλλιών από ταρταρούγα που φορούσε η Carolyn Bessette Kennedy, κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις αξεσουάρ στα 188 χρόνια λειτουργίας του, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg. Παράλληλα, το εστιατόριο Panna II στο East Village της New York, όπου στη σειρά πραγματοποιείται το πρώτο ραντεβού του ζευγαριού, σημείωσε αύξηση κρατήσεων κατά 40%, όπως ανέφερε η εφημερίδα New York Post.

Η σειρά λειτουργεί επίσης ως ένα είδος πολιτιστικού χρονικού της New York της δεκαετίας του 1990, αναδεικνύοντας την κοινωνική ατμόσφαιρα της εποχής μέσα από τη σχέση του διάσημου ζευγαριού. Η εντυπωσιακή πορεία της σειράς αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για τις ιστορίες που συνδέονται με την οικογένεια Kennedy παραμένει ισχυρό ακόμη και δεκαετίες μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της. Με τα στοιχεία τηλεθέασης να συνεχίζουν να αυξάνονται, η σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» φαίνεται να έχει ήδη εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς για το FX.

John F. Kennedy Jr. Naomi Watts Sarah Pidgeon streaming ΣΕΙΡΑ
