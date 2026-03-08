Peaky Blinders: The Immortal Man: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby

Η σειρά «Peaky Blinders» αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών και έχει δημιουργήσει ένα φανατικό παγκόσμιο κοινό. Μετά από έξι σεζόν και περισσότερα από 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, η ιστορία της οικογένειας Shelby επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man». Στο επίκεντρο της νέας κινηματογραφικής συνέχειας βρίσκεται ξανά ο Cillian Murphy, ο οποίος επανέρχεται στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Ο Cillian Murphy μίλησε για την επιστροφή του στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του και για την εντυπωσιακή σχέση που έχει αναπτύξει η σειρά με το κοινό.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Tommy Shelby το 2013 στην τηλεοπτική σειρά του BBC, επανέρχεται στον ίδιο χαρακτήρα 13 χρόνια αργότερα με την κινηματογραφική συνέχεια της ιστορίας. Ο Cillian Murphy δήλωσε στο BBC Breakfast ότι η αγάπη των θαυμαστών για τη σειρά παραμένει συγκινητική. Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω το πάθος που έχουν οι άνθρωποι για το Peaky Blinders».

Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης ότι η επιτυχία της σειράς δεν ήταν άμεση αλλά αναπτύχθηκε σταδιακά χάρη στους θεατές. Όπως σημείωσε «στην αρχή δεν υπήρχε μεγάλη προώθηση. Η σειρά προβλήθηκε και στη συνέχεια, πολύ αργά, μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο. Αυτό συνέβη χάρη στους ίδιους τους θαυμαστές». Ο Cillian Murphy πρόσθεσε ότι η κινηματογραφική επιστροφή της ιστορίας αποτελεί και έναν τρόπο ανταπόδοσης προς το κοινό. Όπως δήλωσε «είναι πολύ συγκινητικό να γνωρίζεις ότι οι θεατές έχουν επενδύσει τόσο πολύ στους χαρακτήρες. Πάντα ένιωθα ότι αυτή η ταινία είναι μια ανταπόδοση αυτής της επένδυσης».

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» κυκλοφορεί 4 χρόνια μετά την έκτη και τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής σειράς. Στο διάστημα που μεσολάβησε ο Cillian Murphy γνώρισε τεράστια κινηματογραφική επιτυχία με την ταινία «Oppenheimer», για την οποία απέσπασε Βραβείο Όσκαρ, Βραβείο BAFTA και Χρυσή Σφαίρα. Στη νέα ταινία προστίθενται αρκετοί σημαντικοί ηθοποιοί στο σύμπαν της ιστορίας. Ο Barry Keoghan υποδύεται τον Duke Shelby, τον γιο του Tommy Shelby, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Rebecca Ferguson και ο Tim Roth. Παράλληλα επιστρέφει ο Stephen Graham στον ρόλο του Hayden Stagg.

Ο δημιουργός της σειράς Steven Knight δήλωσε ότι η νέα κινηματογραφική παραγωγή συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καστ». Ο Steven Knight εξήγησε επίσης ότι το κύρος της σειράς βοήθησε σημαντικά στην επιλογή των ηθοποιών. Όπως ανέφερε «νομίζω ότι έχουμε συγκεντρώσει τους καλύτερους. Όταν προσεγγίζουμε σχεδόν οποιονδήποτε, απαντούν θετικά. Αυτό ισχύει για τους ηθοποιούς αλλά και για τη μουσική, γιατί το Peaky έχει μια ιδιαίτερη επίδραση». Ο ίδιος τόνισε ότι η αφοσίωση των θαυμαστών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια της ιστορίας. Όπως δήλωσε «οι θαυμαστές ήταν πάντα καταπληκτικοί και αποτελούν πηγή τεράστιας ενέργειας και αυτοπεποίθησης για να συνεχίσουμε». Ο Steven Knight αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο το κοινό εκφράζει την αγάπη του για τη σειρά. Όπως είπε «βλέπουμε πόσο πιστοί και παθιασμένοι είναι οι θαυμαστές, με τατουάζ και διάφορες άλλες εκδηλώσεις αγάπης που εμφανίστηκαν αυθόρμητα χωρίς καμία προωθητική καμπάνια».

Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται το 1940, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Tommy Shelby εμφανίζεται απομονωμένος από την κοινωνία και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Ο Cillian Murphy εξήγησε ότι στην αρχή της ιστορίας ο χαρακτήρας βρίσκεται σε μια περίοδο απομόνωσης. Όπως ανέφερε «όταν τον συναντάμε στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει αποσυρθεί από την κοινωνία. Ζει μόνος στο μεγάλο σπίτι του, στοιχειωμένος από τις πράξεις του και τα φαντάσματα του παρελθόντος του».

Στην ταινία ο Tommy Shelby επιχειρεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν του γράφοντας ένα βιβλίο ως μορφή θεραπείας. Ωστόσο τα γεγονότα τον αναγκάζουν να επιστρέψει στον κόσμο της εγκληματικής οργάνωσης Peaky Blinders. Όπως εξήγησε ο Cillian Murphy «ο κόσμος των Peaky Blinders τον τραβά ξανά πίσω και τελικά ο ίδιος του ο γιος τον επαναφέρει σε αυτόν τον κόσμο». Παρά την κινηματογραφική επιστροφή, ο Steven Knight αποκάλυψε ότι η ιστορία του Peaky Blinders δεν τελειώνει εδώ. Όπως δήλωσε «υπάρχουν ακόμη ιστορίες να ειπωθούν μέσα σε αυτό το σύμπαν, αλλά αυτή είναι η τελευταία πράξη αυτού του συγκεκριμένου κεφαλαίου».

