Screen News 08.03.2026

Peaky Blinders: The Immortal Man: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby

Ο Cillian Murphy μιλά για τη βαθιά σχέση του κοινού με τη σειρά και χαρακτηρίζει « συγκινητική» την αγάπη των θαυμαστών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά «Peaky Blinders» αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών και έχει δημιουργήσει ένα φανατικό παγκόσμιο κοινό. Μετά από έξι σεζόν και περισσότερα από 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, η ιστορία της οικογένειας Shelby επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man». Στο επίκεντρο της νέας κινηματογραφικής συνέχειας βρίσκεται ξανά ο Cillian Murphy, ο οποίος επανέρχεται στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θριαμβευτική πρεμιέρα για το «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Ο Cillian Murphy μίλησε για την επιστροφή του στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα του και για την εντυπωσιακή σχέση που έχει αναπτύξει η σειρά με το κοινό.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Tommy Shelby το 2013 στην τηλεοπτική σειρά του BBC, επανέρχεται στον ίδιο χαρακτήρα 13 χρόνια αργότερα με την κινηματογραφική συνέχεια της ιστορίας. Ο Cillian Murphy δήλωσε στο BBC Breakfast ότι η αγάπη των θαυμαστών για τη σειρά παραμένει συγκινητική. Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω το πάθος που έχουν οι άνθρωποι για το Peaky Blinders».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ηθοποιός εξήγησε επίσης ότι η επιτυχία της σειράς δεν ήταν άμεση αλλά αναπτύχθηκε σταδιακά χάρη στους θεατές. Όπως σημείωσε «στην αρχή δεν υπήρχε μεγάλη προώθηση. Η σειρά προβλήθηκε και στη συνέχεια, πολύ αργά, μετατράπηκε σε ένα φαινόμενο. Αυτό συνέβη χάρη στους ίδιους τους θαυμαστές». Ο Cillian Murphy πρόσθεσε ότι η κινηματογραφική επιστροφή της ιστορίας αποτελεί και έναν τρόπο ανταπόδοσης προς το κοινό. Όπως δήλωσε «είναι πολύ συγκινητικό να γνωρίζεις ότι οι θεατές έχουν επενδύσει τόσο πολύ στους χαρακτήρες. Πάντα ένιωθα ότι αυτή η ταινία είναι μια ανταπόδοση αυτής της επένδυσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία «Peaky Blinders: The Immortal Man» κυκλοφορεί 4 χρόνια μετά την έκτη και τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής σειράς. Στο διάστημα που μεσολάβησε ο Cillian Murphy γνώρισε τεράστια κινηματογραφική επιτυχία με την ταινία «Oppenheimer», για την οποία απέσπασε Βραβείο Όσκαρ, Βραβείο BAFTA και Χρυσή Σφαίρα. Στη νέα ταινία προστίθενται αρκετοί σημαντικοί ηθοποιοί στο σύμπαν της ιστορίας. Ο Barry Keoghan υποδύεται τον Duke Shelby, τον γιο του Tommy Shelby, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Rebecca Ferguson και ο Tim Roth. Παράλληλα επιστρέφει ο Stephen Graham στον ρόλο του Hayden Stagg.

Ο δημιουργός της σειράς Steven Knight δήλωσε ότι η νέα κινηματογραφική παραγωγή συγκέντρωσε ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά «δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο καστ». Ο Steven Knight εξήγησε επίσης ότι το κύρος της σειράς βοήθησε σημαντικά στην επιλογή των ηθοποιών. Όπως ανέφερε «νομίζω ότι έχουμε συγκεντρώσει τους καλύτερους. Όταν προσεγγίζουμε σχεδόν οποιονδήποτε, απαντούν θετικά. Αυτό ισχύει για τους ηθοποιούς αλλά και για τη μουσική, γιατί το Peaky έχει μια ιδιαίτερη επίδραση». Ο ίδιος τόνισε ότι η αφοσίωση των θαυμαστών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια της ιστορίας. Όπως δήλωσε «οι θαυμαστές ήταν πάντα καταπληκτικοί και αποτελούν πηγή τεράστιας ενέργειας και αυτοπεποίθησης για να συνεχίσουμε». Ο Steven Knight αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο το κοινό εκφράζει την αγάπη του για τη σειρά. Όπως είπε «βλέπουμε πόσο πιστοί και παθιασμένοι είναι οι θαυμαστές, με τατουάζ και διάφορες άλλες εκδηλώσεις αγάπης που εμφανίστηκαν αυθόρμητα χωρίς καμία προωθητική καμπάνια».

Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται το 1940, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Tommy Shelby εμφανίζεται απομονωμένος από την κοινωνία και αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Ο Cillian Murphy εξήγησε ότι στην αρχή της ιστορίας ο χαρακτήρας βρίσκεται σε μια περίοδο απομόνωσης. Όπως ανέφερε «όταν τον συναντάμε στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει αποσυρθεί από την κοινωνία. Ζει μόνος στο μεγάλο σπίτι του, στοιχειωμένος από τις πράξεις του και τα φαντάσματα του παρελθόντος του».

Στην ταινία ο Tommy Shelby επιχειρεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν του γράφοντας ένα βιβλίο ως μορφή θεραπείας. Ωστόσο τα γεγονότα τον αναγκάζουν να επιστρέψει στον κόσμο της εγκληματικής οργάνωσης Peaky Blinders. Όπως εξήγησε ο Cillian Murphy «ο κόσμος των Peaky Blinders τον τραβά ξανά πίσω και τελικά ο ίδιος του ο γιος τον επαναφέρει σε αυτόν τον κόσμο». Παρά την κινηματογραφική επιστροφή, ο Steven Knight αποκάλυψε ότι η ιστορία του Peaky Blinders δεν τελειώνει εδώ. Όπως δήλωσε «υπάρχουν ακόμη ιστορίες να ειπωθούν μέσα σε αυτό το σύμπαν, αλλά αυτή είναι η τελευταία πράξη αυτού του συγκεκριμένου κεφαλαίου».

Διάβασε επίσης: Ο Tommy Shelby επιστρέφει – Δες το trailer του Peaky Blinders The Immortal Man

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Cillian Murphy Peaky Blinders Peaky Blinders: The Immortal Man Steven Knight ΣΕΙΡΑ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η ταινία The Bride! της Maggie Gyllenhaal διχάζει τους κριτικούς

Η Kristen Bell σπάει τη σιωπή της για την αμοιβή των 60 εκατ. στα Frozen 3 και 4

Boyfriend on Demand: Το νέο K-drama που πρέπει οπωσδήποτε να δεις στο Netflix

Νέα συνεργασία της Sandra Bullock με τη Dana Fox του The Lost City

Η Nicola Coughlan μιλά για την πιο αμήχανη εμπειρία με θαυμάστρια του Bridgerton

Netflix: Οι δημιουργοί του Stranger Things επιστρέφουν με το «The Boroughs» – Όσα γνωρίζουμε για τη νέα σειρά

Η νέα σειρά The Testaments με την Chase Infiniti αποκαλύπτεται στο πρώτο trailer

Ο Quentin Tarantino ετοιμάζει θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου

Όσκαρ 2026: Οι Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr. και Anne Hathaway στους παρουσιαστές

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…