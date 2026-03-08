Screen News 08.03.2026

Νέα συνεργασία της Sandra Bullock με τη Dana Fox του The Lost City

Η Sandra Bullock θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή σε νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ μετά την επιτυχία του «The Lost City»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sandra Bullock ετοιμάζει το επόμενο κινηματογραφικό της βήμα, καθώς συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή μιας νέας ταινίας για λογαριασμό της Sony Pictures, σε σενάριο της Dana Fox. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από το Deadline, το στούντιο εξασφάλισε το άτιτλο προς το παρόν πρότζεκτ έπειτα από ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών, επανενώνοντας τη Sandra Bullock και τη Dana Fox μετά την εμπορική επιτυχία της ταινίας «The Lost City» το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικές. Ωστόσο είναι γνωστό ότι η Sandra Bullock θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία και θα συμμετέχει και στην παραγωγή. Η Dana Fox θα υπογράψει το σενάριο και θα αναλάβει επίσης την παραγωγή. Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί και την επιστροφή της Sandra Bullock στη Sony Pictures, μετά τη συμμετοχή της στην ταινία «Bullet Train» του 2022, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Brad Pitt.

Το νέο πρότζεκτ προκάλεσε σημαντικό ενδιαφέρον στη βιομηχανία του κινηματογράφου, ιδιαίτερα μετά την εμπορική επιτυχία του «The Lost City», όπου η Sandra Bullock πρωταγωνίστησε δίπλα στον Channing Tatum. Η ταινία αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία για την Paramount Pictures.

Η Sandra Bullock θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας διακριθεί σε σημαντικές κινηματογραφικές παραγωγές όπως οι ταινίες «Gravity» και «The Blind Side». Για την ερμηνεία της στο «The Blind Side» τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Πρόσφατα η Sandra Bullock ανακοίνωσε επίσης την επιστροφή της στο κινηματογραφικό σύμπαν της ταινίας «Practical Magic». Στη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας θα συμμετάσχει και η Nicole Kidman, ενώ η παραγωγή προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει από τη Warner Bros τον Σεπτέμβριο.

Από την πλευρά της η Dana Fox προέρχεται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στη σεναριογραφική της πορεία. Η Dana Fox συμμετείχε στη συγγραφή των ταινιών «Wicked» και «Wicked: For Good», οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τόσο σε επίπεδο κριτικών όσο και στο παγκόσμιο box office, συγκεντρώνοντας συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δες κι αυτό…

