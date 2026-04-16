Career Ghosting: Η μόδα του «ghosting» χτύπησε την πόρτα της καριέρας σου

Το φαινόμενο της ξαφνικής εξαφάνισης υποψηφίων και εργοδοτών υπονομεύει την επαγγελματική σου αυτοπεποίθηση, γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τις κινήσεις που θα σε κρατήσουν όρθια στην αγορά εργασίας

Εκεί που νόμιζες ότι το ghosting ήταν ένα «προνόμιο» που ανήκε αποκλειστικά στον τύπο που γνώρισες την περασμένη εβδομάδα και μετά το τρίτο ραντεβού έγινε καπνός, το 2026 σου επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη: η τοξική αυτή τάση έκανε απόβαση στο LinkedIn. Φαντάσου το σκηνικό: έχεις στείλει το βιογραφικό σου, έχεις περάσει από δύο γύρους συνεντεύξεων, σου έχουν πει «θα μιλήσουμε σύντομα» και ξαφνικά… σιωπή. Καμία απάντηση στα email, καμία ενημέρωση για τη θέση, λες και η εταιρεία μεταφέρθηκε σε άλλον γαλαξία. Το Career Ghosting είναι πλέον μια πραγματικότητα που πονάει σχεδόν όσο ένας χωρισμός, γιατί χτυπάει κατευθείαν στην επαγγελματική σου αξιοπρέπεια και στα όνειρα που έκανες για το επόμενο βήμα σου. Είναι εκείνη η άβολη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι οι HR managers υιοθέτησαν τη συμπεριφορά των dating apps, αφήνοντάς σε στο «διαβάστηκε» χωρίς καμία εξήγηση. Όμως, πριν αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τις ικανότητές σου ή να στέλνεις παρορμητικά μηνύματα απόγνωσης, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το παιχνίδι κρυφτού λέει περισσότερα για την κουλτούρα της άλλης πλευράς παρά για τη δική σου αξία.

Η ψυχολογία πίσω από το LinkedIn «Seen»

Το να μην λαμβάνεις απάντηση είναι και αυτό μια απάντηση, όσο κι αν ακούγεται κλισέ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ghosting από την πλευρά των εργοδοτών συμβαίνει λόγω κακού προγραμματισμού ή επειδή η θέση «πάγωσε» και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει τους υποψήφιους. Μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν φταις εσύ, ούτε το βιογραφικό σου. Είναι μια έλλειψη επαγγελματισμού που δείχνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μάλλον δεν σέβεται τον χρόνο των συνεργατών της. Αν σε αγνοούν τώρα, φαντάσου τι θα γινόταν αν δούλευες εκεί και ζητούσες άδεια ή αύξηση.

Η στρατηγική του ευγενούς «Follow-up»

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην επιμονή και την παρενόχληση. Αν έχουν περάσει δέκα ημέρες από την τελευταία επικοινωνία, δικαιούσαι να στείλεις ένα σύντομο και επαγγελματικό email. Χρησιμοποίησε φράσεις όπως «θα ήθελα να ενημερωθώ για την εξέλιξη της διαδικασίας» και απόφυγε τις κατηγορίες. Αν και μετά από αυτό η σιωπή συνεχιστεί, τότε έχεις την απάντησή σου. Κλείσε το κεφάλαιο «ψυχικά» και προχώρα στην επόμενη ευκαιρία. Η ενέργειά σου είναι πολύτιμη για να την ξοδεύεις περιμένοντας κάποιον που δεν έχει την ευγένεια να σου στείλει ένα τυποποιημένο «ευχαριστούμε, αλλά επιλέξαμε άλλον».

Προστατεύοντας το «επαγγελματικό σου brand»

Το ghosting συμβαίνει και από την ανάποδη, με υποψήφιους που εξαφανίζονται την ημέρα της συνέντευξης. Μην γίνεις αυτή η κοπέλα. Ακόμα κι αν βρήκες κάτι καλύτερο ή άλλαξες γνώμη, ένα μήνυμα δύο γραμμών που λέει «σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν επιθυμώ να συνεχίσω» σε τοποθετεί αυτόματα στο top 1% των επαγγελματιών. Στην αγορά εργασίας του 2026, η φήμη σου είναι το μοναδικό νόμισμα που δεν χάνει ποτέ την αξία του. Μην αφήνεις την τοξικότητα των άλλων να αλλοιώσει τη δική σου ακεραιότητα.

3 Tips επιβίωσης για να μη χάσεις το μυαλό σου

Πέρα από τη θεωρία, χρειάζεσαι και πράξεις.

1.Πρώτον, εφάρμοσε τον κανόνα της «μη προσκόλλησης»: όσο κι αν θέλεις τη δουλειά, συνέχισε να στέλνεις βιογραφικά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.

2.Δεύτερον, κράτα ημερολόγιο επικοινωνίας ώστε να ξέρεις πότε είναι η ώρα για το επόμενο follow-up χωρίς να φαίνεσαι πιεστική.

3.Τρίτον, χρησιμοποίησε τη σιωπή τους ως κριτήριο: αν μια εταιρεία κάνει ghosting σε έναν υποψήφιο, σου κάνει ένα τεράστιο δώρο δείχνοντάς σου από νωρίς ότι η εσωτερική τους οργάνωση είναι χαοτική.

Κάθε «πόρτα» που κλείνει χωρίς εξήγηση, σε προστατεύει από ένα περιβάλλον που δεν σου ταιριάζει. Το Career Ghosting μπορεί να είναι το νέο κανονικό, αλλά εσύ μπορείς να επιλέξεις να παραμείνεις η επαγγελματίας που ξέρει να διεκδικεί, να περιμένει και, όταν χρειάζεται, να προσπερνά με στυλ. Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία δεν θα σε αφήσει ποτέ στο «διαβάστηκε».

