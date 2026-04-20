Viral Eurovision moment: Η απρόσμενη συνάντηση του Akyla με τη Rouslana

Eurovision viral στιγμή: Η απρόσμενη συνάντηση του Akylas και της Rouslana στο εξωτερικό

Ο Akylas συναντήθηκε με τη Rouslana κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο εξωτερικό για τη Eurovision 2026, σε μια συνάντηση που κατέγραψε και δημοσίευσε ο ίδιος στα social media.

Η Rouslana, η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στη Eurovision 2004 με το τραγούδι «Wild Dances», εμφανίζεται στο βίντεο να αναγνωρίζει τον Έλληνα καλλιτέχνη, με τους δύο να συνομιλούν για λίγα δευτερόλεπτα. Ο Akylas εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από τη συνάντηση, όπως φαίνεται στο σχετικό υλικό που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη συνέχεια, η Ουκρανή τραγουδίστρια του ευχήθηκε καλή συνέχεια για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ενώ ακολούθησε σύντομη χειραψία και αγκαλιά μεταξύ τους. Οι δύο καλλιτέχνες πόζαραν επίσης για αναμνηστική φωτογραφία.

Ο Akylas συνόδευσε την ανάρτησή του με λεζάντα στην οποία αναφέρει ότι η Rouslana τον γνώριζε ήδη και εκφράζει τον ενθουσιασμό του για τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι τη θεωρεί σημαντική μορφή του διαγωνισμού της Eurovision.

