Αθηνά Οικονομάκου: Η πρόβα νυφικού που σε φέρνει πιο κοντά στον γάμο της χρονιάς

Το στιγμιότυπο από την πρόβα δίνει μια πρώτη γεύση από το στιλ και την ατμόσφαιρα που θα έχει το πολυαναμενόμενο μυστήριο του Ιουνίου

Η Αθηνά Οικονομάκου ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, αυτή τη φορά στο πλευρό του αγαπημένου της Bruno Cerella, και όλα δείχνουν πως ο γάμος τους θα είναι ένα από τα πιο κομψά και προσεγμένα events της χρονιάς. Με φόντο την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Πάρου και με κάθε λεπτομέρεια να σχεδιάζεται προσεκτικά, οι προετοιμασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία – και φυσικά, το νυφικό βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σε περίπου δύο μήνες, συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου, η Αθηνά Οικονομάκου θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της στην Πάρο, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά. Ο γάμος αναμένεται να είναι κομψός αλλά και απόλυτα προσεγμένος, με περίπου 120 καλεσμένους να δίνουν το «παρών» και να ακολουθεί ένα μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Η γιορτή, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί μόνο στην ημέρα του μυστηρίου, καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί και ένα pre-wedding party την προηγούμενη ημέρα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σκηνικό γάμου που θυμίζει προορισμό εξωτερικού.

Μέσα σε αυτή τη διαδικασία προετοιμασίας, το νυφικό αποτελεί – όπως είναι φυσικό – ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Η επιλογή της Celia Kritharioti μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς πρόκειται για μια δημιουργό με ξεχωριστή αισθητική και διεθνή αναγνώριση. Η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου έχει ήδη αποκαλύψει πως εμπιστεύτηκε απόλυτα τη σχεδιάστρια, επιλέγοντας να κινηθεί με μια πιο χαλαρή διάθεση, μακριά από την κλασική εικόνα της νύφης που έχει συγκεκριμένες προσδοκίες.

Όπως είχε αναφέρει, δεν ήταν ποτέ από τα κορίτσια που ονειρεύονταν τον γάμο ή το νυφικό τους, γεγονός που κάνει την προσέγγισή της ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Αντί να ακολουθήσει ένα αυστηρό πλάνο, άφησε χώρο στη δημιουργικότητα και στην αυθεντικότητα, επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα που να την εκφράζει απόλυτα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά.

Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η ηθοποιός και επιχειρηματίας βρέθηκε στο ατελιέ της σχεδιάστριας για την πρόβα του νυφικού της, μοιράζοντας μάλιστα ένα μικρό στιγμιότυπο μέσα από τα social media. Το βίντεο, αν και σύντομο, ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σχόλια και να ενισχύσει την προσμονή γύρω από το τελικό αποτέλεσμα.

Καθώς η μεγάλη μέρα πλησιάζει, κάθε νέα εικόνα και κάθε λεπτομέρεια που αποκαλύπτεται δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου δεν είναι απλώς ένα προσωπικό γεγονός, αλλά ένα lifestyle event που ήδη συγκεντρώνει τα βλέμματα. Και εσύ, παρακολουθώντας αυτή τη διαδρομή, ξέρεις πως το επόμενο διάστημα θα έχει πολλές ακόμη στιγμές που θα συζητηθούν.

Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της