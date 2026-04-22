TV & Media 22.04.2026

Survivor: Μια βραδιά γεμάτη αποκαλύψεις και σκληρές αλήθειες

Οι Κόκκινοι στρέφονται κατά του Σηφάκη μετά τις αποκαλύψεις-φωτιά, ενώ η κάλπη βγάζει τον τρίτο υποψήφιο στο σημερινό επεισόδιο
Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας, στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τις δύο ομάδες, οι αποκαλύψεις όμως που γίνονται για τον Μιχάλη Σηφάκη είναι ακόμα πιο σημαντικές!

Οι Κόκκινοι, παρότι αρχικά δήλωναν ευχαριστημένοι με την είσοδο του Μιχάλη Σηφάκη στην ομάδα τους, έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται κατά πόσο έχουν όντως ωφεληθεί. Ο ερχομός του έφερε θετικές αλλαγές στην ψυχολογία τους, μήπως όμως τους έχει επηρεάσει αρνητικά σε αγωνιστικό επίπεδο;

Οι Μπλε, έχοντας ήδη δύο νίκες σε αγώνισμα ασυλίας και μία νίκη στα Παιχνίδια της Καραϊβικής, νιώθουν πιο σίγουροι από ποτέ και η κατάκτηση της τρίτης ασυλίας είναι για εκείνους θέμα γοήτρου.

Οι υπόνοιες που είχαν αφεθεί από την Μπλε ομάδα, για ένα στρατηγικό σχέδιο του Μιχάλη που θα έπληττε τους Αθηναίους, αποκτούν πλέον ουσία, καθώς οι παλιοί του συμπαίκτες αποφασίζουν να τα αποκαλύψουν όλα στους Κόκκινους! Ο Μιχάλης Σηφάκης μπαίνει στο στόχαστρο της νέας του ομάδας! Θα καταφέρει να ανατρέψει την εξέλιξη υπέρ του ή το πλήγμα που δέχεται είναι πολύ μεγάλο;

Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να βγάλει τον τρίτο υποψήφιο της εβδομάδας, που θα βρεθεί στο πλευρό του Νίκου Κάππου και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ. Ωστόσο, η αποχώρηση θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα, με την ανάδειξη τριών ακόμα υποψηφίων.

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν τροπή.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου

Zendaya – Robert Pattinson: Η ταινία «The Drama» σπάει τα ταμεία

Ελληνική τηλεόραση: Οι πιο toxic χαρακτήρες που τότε λάτρεψες αλλά σήμερα θα «έτρωγαν» cancel

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Στέλιος αλλάζει τα δεδομένα στο επεισόδιο της Τρίτης 21/4

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι 3 μπαμπάδες αντιμέτωποι με απρόσμενες εκπλήξεις στο επεισόδιο της Δευτέρας 20/4

«Moments»: Έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης το επεισόδιο με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Γιώργος Λιάγκας: Guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά – Πού θα τον δούμε

M·A·C VIVA GLAM: Ένα πρόγραμμα με παγκόσμια δράση που συνδέει την ομορφιά με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

YFSF: Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Bad Bunny -Η αποκάλυψη για τον πατέρα του

Your Face Sounds Familiar: Πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά

«J2US»: Το 8ο live του Σαββάτου έρχεται με πολλές εκπλήξεις, καλεσμένους και ανανεωμένο μουσικό πρόγραμμα

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!