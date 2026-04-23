Γιατί «λύγισε» on air ο Δημήτρης Ουγγαρέζος; Η συγκινητική εξομολόγηση για τους γονείς του

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η έναρξη της εκπομπής «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναφέρεται σε μια προσωπική επέτειο με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.
Ο ίδιος εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη ημέρα συμπίπτει με την ονομαστική εορτή των γονιών του.
Η Φαίη Σκορδά, αντιλαμβανόμενη τη διάθεση του, θέλησε να διερευνήσει την αιτία της σιωπής του, ρωτώντας τον: «Πώς είμαστε; Τι έγινε;».
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε με ειλικρίνεια, σημειώνοντας τον λόγο της συναισθηματικής του κατάστασης:
«Όχι, τίποτα, εντάξει… Σήμερα η μέρα είναι λίγο… Γιόρταζαν και οι δύο γονείς μου σήμερα, Γιώργος και Γεωργία».
Αμέσως μετά τη δήλωσή του, η παρουσιάστρια της εκπομπής διέκοψε τη ροή του λόγου της για να προσφέρει μια κίνηση συμπαράστασης στον συνεργάτη της. «Μία αγκαλίτσα να σου κάνω, μια μεγάλη αγκαλίτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά.
