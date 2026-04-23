Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο baby shower και η αποκάλυψη του φύλου

Η αποκάλυψη ότι περιμένει κοριτσάκι με τον Νικήτα Νομικό έδωσε στη βραδιά έναν ακόμα πιο τρυφερό χαρακτήρα, μετατρέποντας το baby shower σε μια στιγμή βαθιάς ευτυχίας

Η Άννα Πρέλεβιτς ζει μια από τις πιο όμορφες και τρυφερές στιγμές της ζωής της και δεν το κρύβει ούτε λεπτό. Η εγκυμοσύνη της έχει φέρει ένα κύμα χαράς στο περιβάλλον της, όμως το baby shower που διοργάνωσε ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη της συγκίνησης. Σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από ρομαντική ταινία, δίπλα στη θάλασσα και με φόντο την απόλυτη γαλήνη, η ίδια αποκάλυψε το φύλο του μωρού της, επιβεβαιώνοντας ότι περιμένει κοριτσάκι με τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό. Και από εκείνη τη στιγμή, όλα γύρω της μετατράπηκαν σε μια γιορτή αγάπης, οικογένειας και νέας αρχής.

Η Άννα Πρέλεβιτς επέλεξε ένα απόλυτα ρομαντικό σκηνικό για το baby shower της, όπου κάθε λεπτομέρεια είχε σχεδιαστεί με φροντίδα. Από τα διακριτικά ροζ στοιχεία μέχρι την ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, όλα συνέθεσαν μια εικόνα γεμάτη ζεστασιά και συναίσθημα. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα που τόνιζε τη φουσκωμένη της κοιλιά και την ευτυχία που εκπέμπει αυτή την περίοδο. Δεν ήταν απλώς μια γιορτή για το μωρό που έρχεται, αλλά μια στιγμή που ένωσε ανθρώπους που τη στηρίζουν πραγματικά.

Άννα Πρέλεβιτ: Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Νικήτα Νομικό

Δίπλα της βρέθηκαν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα: η μητέρα της, η αδερφή της, η πεθερά της, αλλά και οι πιο στενές της φίλες. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η παρουσία της κουνιάδας της, Δούκισσα Νομικού, που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τόσο σημαντική στιγμή της οικογένειας.

Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν φυσικά η αποκάλυψη του φύλου του μωρού. Η Άννα Πρέλεβιτς μοιράστηκε με χαρά ότι περιμένει κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Νικήτας Νομικός.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για τη μέρα που έζησε, τονίζοντας πόσο ευγνώμων νιώθει για τους ανθρώπους που έχει δίπλα της. Η φράση «ήταν από τις μέρες που θα θυμάμαι για πάντα» αποτυπώνει ακριβώς το συναίσθημα που κυριάρχησε.

Καθώς μετρά αντίστροφα για τον ερχομό της κόρης της, η Άννα Πρέλεβιτς φαίνεται να ζει αυτή την περίοδο με απόλυτη πληρότητα, έχοντας στο πλευρό της μια δυνατή οικογένεια και ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη.

