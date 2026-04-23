Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Οι αποκαλύψεις για τον γάμο της

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τις προετοιμασίες του γάμου της.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως αν και τα πλάνα βρίσκονται υπό διαμόρφωση, έχει ήδη αποκλείσει συγκεκριμένους προορισμούς που θεωρούνται «κλασικοί» για την περίσταση.

«Είμαι αρραβωνιασμένη»: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για την πρόταση γάμου και την απρόσμενη επανασύνδεση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε πως η προτεραιότητά της είναι η άνεση και η αποφυγή της ταλαιπωρίας, τόσο για την ίδια όσο και για τους καλεσμένους της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν ξέρω ακόμη το μέρος που θα γίνει ο γάμος. Δεν θα επέλεγα το Αιγαίο, ούτε νησί, θα ήθελα κάτι πιο εύκολο, ξεκούραστο».





Η δήλωση αυτή βάζει τέλος στις φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να επιλέγει κάποιο κυκλαδίτικο νησί για το μυστήριο. Η Ηλιάνα φαίνεται να προτιμά μια τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις με πλοία και τα logistics που απαιτεί ένας νησιώτικος γάμος.

