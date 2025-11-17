Celeb News 17.11.2025

Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της (φωτο)

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Στολισμένοι δρόμοι, φιλιά και παριζιάνικη ατμόσφαιρα στο Instagram της Ζενεβιέβ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί απόλαυσε το Σαββατοκύριακο ένα σύντομο αλλά άκρως ρομαντικό getaway στο Παρίσι, παρέα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη.

Μάλιστα, δεν δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές τους.

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Το ζευγάρι βρέθηκε στη γοητευτική «Πόλη του Φωτός» και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η creative director ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram. Ανάμεσά τους ξεχώρισε μια ιδιαίτερη στιγμή: οι δυο τους να φιλιούνται σε έναν στολισμένο παριζιάνικο δρόμο που έμοιαζε βγαλμένος από καρτ ποστάλ.

Ζενεβιέβ Μαζαρί
Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο μετρό της πόλης, χαλαρό και χαμογελαστό, ενώ η Ζενεβιέβ μοιράστηκε και εικόνες από διάφορα σημεία που επισκέφθηκαν, αποτυπώνοντας μικρές στιγμές που έζησαν μαζί στο ταξίδι τους.

