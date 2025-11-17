Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της (φωτο)

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί απόλαυσε το Σαββατοκύριακο ένα σύντομο αλλά άκρως ρομαντικό getaway στο Παρίσι, παρέα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη.

Μάλιστα, δεν δίστασε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές τους.

Το ζευγάρι βρέθηκε στη γοητευτική «Πόλη του Φωτός» και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η creative director ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram. Ανάμεσά τους ξεχώρισε μια ιδιαίτερη στιγμή: οι δυο τους να φιλιούνται σε έναν στολισμένο παριζιάνικο δρόμο που έμοιαζε βγαλμένος από καρτ ποστάλ.

Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίστηκε στο μετρό της πόλης, χαλαρό και χαμογελαστό, ενώ η Ζενεβιέβ μοιράστηκε και εικόνες από διάφορα σημεία που επισκέφθηκαν, αποτυπώνοντας μικρές στιγμές που έζησαν μαζί στο ταξίδι τους.

