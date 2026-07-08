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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

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Ο Τάκης Παναγόπουλος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Απεβίωσε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος σε ηλικία 91 ετών.
  • Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω social media.
  • Ο Τάκης Παναγόπουλος είχε μακρά πορεία σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.
  • Η κηδεία του θα τελεστεί στη Δημητσάνα, τον τόπο καταγωγής του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο χώρος του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου έγινε φτωχότερος, καθώς ο Τάκης Παναγόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, προκαλώντας συγκίνηση σε συναδέλφους και φίλους του ηθοποιού.

https://www.instagram.com/spyrosmpimpilas/
https://www.instagram.com/spyrosmpimpilas/

Ο Τάκης Παναγόπουλος άφησε πίσω του μια μακρά και αξιόλογη διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές. Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη του, κερδίζοντας τον σεβασμό όσων συνεργάστηκαν μαζί του.

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Παράλληλα, όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν διακριτικό και εργατικό άνθρωπο, με έντονη κοινωνική και πολιτική ευαισθησία. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής πορείας, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη.»

https://www.instagram.com/spyrosmpimpilas/
https://www.instagram.com/spyrosmpimpilas/

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κηδεία του ηθοποιού θα τελεστεί στη Δημητσάνα, τον τόπο καταγωγής του, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα του πουν το τελευταίο «αντίο».

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ΘΑΝΑΤΟΣ Τάκης Παναγόπουλος
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