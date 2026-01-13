Mad Bubble
Mad Bubble
Θέατρο 13.01.2026

«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η «Άζζα» επιστρέφει στη Σκηνή Brecht-2510 κάθε Τετάρτη στις 21.00 Άζζα, μια γαζέλα σ’ έναν κόσμο λιονταριών.
Mad.gr

Η Άζζα ταξιδεύει. Από το Μαρόκο, στην αίθουσα αναμονής ενός κτηνιατρείου, κι από τη θαλπωρή της κουζίνας της, στα ιδρωμένα σεντόνια του επόμενου πελάτη, η Άζζα διασχίζει το μέλλον, αγέρωχη, επάνω στα δωδεκάποντά της, και καταπίνει μεγάλες μπουκιές από τη μοίρα που επιφυλάσσει η κοινωνία σε καθέναν που μοιάζει διαφορετικός. Μοναξιά, απομόνωση, απόρριψη, δεν μπορούν να σβήσουν το αυθάδες χαμόγελο της Άζζα, που αποσύρεται από τα φώτα με το μεγαλειώδες: «Στα μούτρα σας!»

Η Άζζα, ένας αουτσάιντερ χαρακτήρας, που θα ταίριαζε σε ταινίες του Φελίνι, είναι ένα πλάσμα που κατάφερε να υπερβεί τον πόνο και την εκμετάλλευση, προσπαθώντας να συνεχίσει τη ζωή της, ενθυμούμενη πως  «ό,τι αγαπάς, θα σε σώσει».

Ο μονόλογος, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Βλάσση Χρυσικόπουλο, ακροβατώντας ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, αποτελεί μια μαύρη κωμωδία που καθρεφτίζει το σκληρό κοινωνικό γίγνεσθαι του σήμερα. Η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Ρόδη καθηλώνει με την αυθεντικότητα και την ένταση που έχει προσδώσει στον χαρακτήρα.

Μια διαφορετική, ρεαλιστική ιστορία για την αγάπη, την επιβίωση και την ανθρώπινη αντοχή, η Άζζα στη ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 για να μας κρατήσει συντροφιά από τις γιορτές και ύστερα.

 

Έγραψαν για την παράσταση:

«Τόσο το κείμενο-μονόλογος όσο και η ερμηνεία σε καθηλώνουν για 75 λεπτά. Μεταξύ αστείων καταστάσεων, έντονων στιγμών, δραματικών ανατροπών και συγκινητικών ενσταντανέ δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Η drag queen Άζζα είναι ένα λατρεμένο, υπέροχο πλάσμα – ένα από εμάς. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης αποφεύγει με μαεστρία να την παρουσιάσει ως καρικατούρα, και μας χαρίζει μια ερμηνεία συγκινητική και ανθρώπινη.» Πέτρος Αλεξανδρής, avmag.gr/azza-kritiki

 «Μια παράσταση ξεχωριστή, ιδιαίτερη, με πολλά μηνύματα. Ένας αουτσάιντερ χαρακτήρας που θα ταίριαζε στις ιστορίες του Φελίνι αναβιώνει επί σκηνής κάποια Χριστούγεννα της ζωής του. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης μας εντυπωσιάζει με την εκπληκτική του ερμηνεία ως drag queen, αποφεύγοντας δεξιοτεχνικά την καρικατούρα και παρουσιάζοντας ένα πλάσμα πονεμένο, αλλά δυνατό και φωτεινό. Στα 75 λεπτά, κωμικά και δραματικά στοιχεία εναλλάσσονται με μαεστρία. Μια παράσταση που προτείνεται ανεπιφύλακτα. Σπεύστε!» artmagazinoweb.wordpress.com – Είδαμε την παράσταση «Άζζα»

 «Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Βλάσσης Χρυσικόπουλος δημιουργεί ένα κείμενο κυνικό αλλά και λυρικό, όπου το κωμικό συνδιαλέγεται με το τραγικό. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, μεταλλάσσεται από λαμπερό πλάσμα σε εύθραυστο ον, βιώνοντας κάθε εσωτερικό κραδασμό. Η ερμηνεία του είναι χειμαρρώδης, με αξιοθαύμαστη κίνηση και ένταση. Μια παράσταση που μιλά για την ελευθερία, την αγάπη και το δικαίωμα όλων μας στην αποδοχή.» Κατερίνα Δημητρακοπούλου, quinta-theater.gr – Η άποψή μας για την παράσταση «Άζζα»

 «Ο Κωνσταντίνος Ρόδης αποδεικνύει την πολύπλευρη θεατρική του ικανότητα. Στην “Άζζα” υποδύεται έναν χαρακτήρα που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, παλεύοντας για την αγάπη και την αποδοχή. Η ερμηνεία του είναι καθηλωτική — αποδίδει τόσο την εξωστρέφεια και το θάρρος όσο και τις πιο ευάλωτες και τραγικές στιγμές του ρόλου. Μια σκληρή αλλά τρυφερή ματιά στους ανθρώπους που η κοινωνία συχνά αγνοεί.»  greekaffair.gr – Κριτική παράστασης «Άζζα»
«Ο Κωνσταντίνος Ρόδης με άφησε έκπληκτη! Αγγίζει πολύ λεπτές γραμμές και θίγει βαθιά κοινωνικά ζητήματα με έξυπνη απόδοση. Ένας άνθρωπος με χρυσή καρδιά που μέσα από την αγάπη του παραδίδεται στην πορνεία και τη διπλή ζωή. Μαγικός Κωνσταντίνος Ρόδης, συγχαρητήρια για τις εναλλαγές των ρόλων και το αστείρευτο ταλέντο σου! Το συστήνω ανεπιφύλακτα.» Κωνσταντίνα Κουτσίκου –  Music Code Radio

«Ο ταλαντούχος Κωνσταντίνος Ρόδης υποδύεται με ακρίβεια τον σκληρό και κωμικό μονόλογο της Άζζα. Η παράσταση συνδυάζει ευαισθησία με την αγωνία της επιβίωσης, καθιστώντας την Άζζα έναν χαρακτήρα που δεν ξεχνιέται εύκολα.» – Χρυσούλα Ζαφειράκη

«Η παράσταση ανασύρει κοινωνικές αδικίες και συγκινήσεις. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης μεταμορφώνεται συνεχώς, περιγράφοντας μια πονεμένη ζωή, από πριμαντόνα του drag show σε άτομο στο κοινωνικό περιθώριο.» – Κώστας Χατζημαύρος

«Η ιστορία δίνει την ευκαιρία στον Κωνσταντίνο Ρόδη να αλώσει τη σκηνή. Μεταμορφώνεται συνεχώς χάρη στα ευφάνταστα κοστούμια και την υποβλητική ατμόσφαιρα, προσφέροντας ένα κοινωνικό δράμα γεμάτο τραγικότητα αλλά και γέλιο.» – Νίκος Μπατσικάνης

Κριτικές του Κοινού για την παράσταση “AZZA”

  • «Είδαμε το AZZA και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από το πολυδιάστατο ταλέντο του Κωνσταντίνου Ρόδη! Μόνος του γεμίζει τη σκηνή, χωρίς ποτέ να αφήνει το κοινό να νιώσει “κοιλιά”. Ακόμα και στις αλλαγές του επί σκηνής, βρίσκει ευρηματικούς τρόπους να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον. Ένα έργο με φτώχεια, ναρκωτικά, πορνεία, drag show και κακοποίηση, που όμως καταλήγει να μιλήσει για την αγάπη και τη συμπόνια. Μας υπενθυμίζει όσα συμβαίνουν λίγο πιο κάτω, στις πλατείες της πόλης… κι εμείς αρνούμαστε να τα δούμε. Συγκλονιστικό!»
  • «Ένα εξαιρετικό κείμενο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό. Η ευρηματική σκηνοθεσία και η γεμάτη ενέργεια ερμηνεία του Κωνσταντίνου Ρόδη συνθέτουν μια παράσταση που αξίζει κάθε λεπτό της. Ένα έργο για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπήσει και να παλέψει τους δαίμονές του. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!»
  • «Συγκινητικός μονόλογος! Μια εμπειρία που μένει.»
  • «Μια ενδιαφέρουσα, προσεγμένη και διαφορετική παράσταση. Σκληρό και βαθιά αληθινό κείμενο, με πολύ ωραία ερμηνεία που δεν κούρασε καθόλου. Εξαιρετική και η μουσική — από ιταλικά παιδικά χριστουγεννιάτικα μέχρι ανατολίτικα ακούσματα και τρανς στέκια. Πολύ εντυπωσιακή η σκηνή με την τεράστια βεντάλια».

 

Ταυτότητα της Παράστασης

Κείμενο/ σκηνοθεσία: Βλάσσης Χρυσικόπουλος
Μουσική επιμέλεια / σχεδιασμός φωτισμών : Ιωσήφ Τοπαλιάν
Σκηνικά / Κοστούμια: Ευγενία Βησσαρίου
Φωτογραφίες: Ekaterina Neyfeld
Στίχοι τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ρόδης
Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Χαλιάτσος
Επικοινωνία: CALD/ Le Canard qui Parle
Εκτέλεση / Οργάνωση Παραγωγής: Μυθόπραξις

Ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Ρόδης

Πληροφορίες

  • Κάθε Τετάρτη στις 21.00 στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 (Γ’ Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα)
  • Διάρκεια: 75 λεπτά
  • Τιμές Εισιτηρίων: 15 ευρώ, 12 ευρώ
  • Κρατήσεις: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/azza-mia-gazela-sena-kosmo-liontarion/
  • LGBTQ θεματική, Κατάλληλο 18+

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
MAD TV, MAD RADIO, avmag.gr, Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ, ΑΜΑΡΥΣΙΑ, amarysianotia.gr,
keysmash.gr, pastafloramag.gr, Επικοινωνία 94 FM, sin web radiostreet radio, open mind, culturepoint.gr, viewtag.gr, iart.gr, θέατρο.gr

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

13.01.2026
Επόμενο
Η Μαρία Μπεκατώρου αποκαλύπτει το πιο θρεπτικό χειμωνιάτικο comfort food

Η Μαρία Μπεκατώρου αποκαλύπτει το πιο θρεπτικό χειμωνιάτικο comfort food

13.01.2026

Δες επίσης

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου
Cinema

Beyond Borders 2026: Open Call για το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου

13.01.2026
Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.
City Guide

Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

12.01.2026
Η κιθάρα του Kurt Cobain και τα τύμπανα του Ringo Starr στο σφυρί
City Guide

Η κιθάρα του Kurt Cobain και τα τύμπανα του Ringo Starr στο σφυρί

12.01.2026
Τα 5 στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας που προκαλούν ανατριχίλα από τα 80s μέχρι σήμερα
City Guide

Τα 5 στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας που προκαλούν ανατριχίλα από τα 80s μέχρι σήμερα

10.01.2026
Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027
City Guide

Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027

09.01.2026
Πειραματική Σκηνή – Θέατρο Δίπυλον: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο»
City Guide

Πειραματική Σκηνή – Θέατρο Δίπυλον: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο»

09.01.2026
Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης
City Guide

Ίχνη DNA του Leonardo da Vinci σε έργα της Αναγέννησης

08.01.2026
Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη
City Guide

Θέατρο Εν Αθήναις: «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη

07.01.2026
Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά
City Guide

Θέατρο Αργώ: «Toxic» του Γιώργου Αγγελίδη με τη Νατάσα Παπαδάκη & τον Κώστα Φραγκολιά

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται