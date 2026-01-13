«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

Μετά την μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η «Άζζα» επιστρέφει στη Σκηνή Brecht-2510 κάθε Τετάρτη στις 21.00 Άζζα, μια γαζέλα σ’ έναν κόσμο λιονταριών.

Η Άζζα ταξιδεύει. Από το Μαρόκο, στην αίθουσα αναμονής ενός κτηνιατρείου, κι από τη θαλπωρή της κουζίνας της, στα ιδρωμένα σεντόνια του επόμενου πελάτη, η Άζζα διασχίζει το μέλλον, αγέρωχη, επάνω στα δωδεκάποντά της, και καταπίνει μεγάλες μπουκιές από τη μοίρα που επιφυλάσσει η κοινωνία σε καθέναν που μοιάζει διαφορετικός. Μοναξιά, απομόνωση, απόρριψη, δεν μπορούν να σβήσουν το αυθάδες χαμόγελο της Άζζα, που αποσύρεται από τα φώτα με το μεγαλειώδες: «Στα μούτρα σας!»

Η Άζζα, ένας αουτσάιντερ χαρακτήρας, που θα ταίριαζε σε ταινίες του Φελίνι, είναι ένα πλάσμα που κατάφερε να υπερβεί τον πόνο και την εκμετάλλευση, προσπαθώντας να συνεχίσει τη ζωή της, ενθυμούμενη πως «ό,τι αγαπάς, θα σε σώσει».

Ο μονόλογος, που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Βλάσση Χρυσικόπουλο, ακροβατώντας ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, αποτελεί μια μαύρη κωμωδία που καθρεφτίζει το σκληρό κοινωνικό γίγνεσθαι του σήμερα. Η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Ρόδη καθηλώνει με την αυθεντικότητα και την ένταση που έχει προσδώσει στον χαρακτήρα.

Μια διαφορετική, ρεαλιστική ιστορία για την αγάπη, την επιβίωση και την ανθρώπινη αντοχή, η Άζζα στη ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 για να μας κρατήσει συντροφιά από τις γιορτές και ύστερα.

Έγραψαν για την παράσταση:

«Τόσο το κείμενο-μονόλογος όσο και η ερμηνεία σε καθηλώνουν για 75 λεπτά. Μεταξύ αστείων καταστάσεων, έντονων στιγμών, δραματικών ανατροπών και συγκινητικών ενσταντανέ δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Η drag queen Άζζα είναι ένα λατρεμένο, υπέροχο πλάσμα – ένα από εμάς. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης αποφεύγει με μαεστρία να την παρουσιάσει ως καρικατούρα, και μας χαρίζει μια ερμηνεία συγκινητική και ανθρώπινη.» Πέτρος Αλεξανδρής, avmag.gr/azza-kritiki

«Μια παράσταση ξεχωριστή, ιδιαίτερη, με πολλά μηνύματα. Ένας αουτσάιντερ χαρακτήρας που θα ταίριαζε στις ιστορίες του Φελίνι αναβιώνει επί σκηνής κάποια Χριστούγεννα της ζωής του. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης μας εντυπωσιάζει με την εκπληκτική του ερμηνεία ως drag queen, αποφεύγοντας δεξιοτεχνικά την καρικατούρα και παρουσιάζοντας ένα πλάσμα πονεμένο, αλλά δυνατό και φωτεινό. Στα 75 λεπτά, κωμικά και δραματικά στοιχεία εναλλάσσονται με μαεστρία. Μια παράσταση που προτείνεται ανεπιφύλακτα. Σπεύστε!» artmagazinoweb.wordpress.com – Είδαμε την παράσταση «Άζζα»

«Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Βλάσσης Χρυσικόπουλος δημιουργεί ένα κείμενο κυνικό αλλά και λυρικό, όπου το κωμικό συνδιαλέγεται με το τραγικό. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, μεταλλάσσεται από λαμπερό πλάσμα σε εύθραυστο ον, βιώνοντας κάθε εσωτερικό κραδασμό. Η ερμηνεία του είναι χειμαρρώδης, με αξιοθαύμαστη κίνηση και ένταση. Μια παράσταση που μιλά για την ελευθερία, την αγάπη και το δικαίωμα όλων μας στην αποδοχή.» Κατερίνα Δημητρακοπούλου, quinta-theater.gr – Η άποψή μας για την παράσταση «Άζζα»

«Ο Κωνσταντίνος Ρόδης αποδεικνύει την πολύπλευρη θεατρική του ικανότητα. Στην “Άζζα” υποδύεται έναν χαρακτήρα που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, παλεύοντας για την αγάπη και την αποδοχή. Η ερμηνεία του είναι καθηλωτική — αποδίδει τόσο την εξωστρέφεια και το θάρρος όσο και τις πιο ευάλωτες και τραγικές στιγμές του ρόλου. Μια σκληρή αλλά τρυφερή ματιά στους ανθρώπους που η κοινωνία συχνά αγνοεί.» greekaffair.gr – Κριτική παράστασης «Άζζα»

«Ο Κωνσταντίνος Ρόδης με άφησε έκπληκτη! Αγγίζει πολύ λεπτές γραμμές και θίγει βαθιά κοινωνικά ζητήματα με έξυπνη απόδοση. Ένας άνθρωπος με χρυσή καρδιά που μέσα από την αγάπη του παραδίδεται στην πορνεία και τη διπλή ζωή. Μαγικός Κωνσταντίνος Ρόδης, συγχαρητήρια για τις εναλλαγές των ρόλων και το αστείρευτο ταλέντο σου! Το συστήνω ανεπιφύλακτα.» Κωνσταντίνα Κουτσίκου – Music Code Radio

«Ο ταλαντούχος Κωνσταντίνος Ρόδης υποδύεται με ακρίβεια τον σκληρό και κωμικό μονόλογο της Άζζα. Η παράσταση συνδυάζει ευαισθησία με την αγωνία της επιβίωσης, καθιστώντας την Άζζα έναν χαρακτήρα που δεν ξεχνιέται εύκολα.» – Χρυσούλα Ζαφειράκη

«Η παράσταση ανασύρει κοινωνικές αδικίες και συγκινήσεις. Ο Κωνσταντίνος Ρόδης μεταμορφώνεται συνεχώς, περιγράφοντας μια πονεμένη ζωή, από πριμαντόνα του drag show σε άτομο στο κοινωνικό περιθώριο.» – Κώστας Χατζημαύρος

«Η ιστορία δίνει την ευκαιρία στον Κωνσταντίνο Ρόδη να αλώσει τη σκηνή. Μεταμορφώνεται συνεχώς χάρη στα ευφάνταστα κοστούμια και την υποβλητική ατμόσφαιρα, προσφέροντας ένα κοινωνικό δράμα γεμάτο τραγικότητα αλλά και γέλιο.» – Νίκος Μπατσικάνης

Κριτικές του Κοινού για την παράσταση “AZZA”

«Είδαμε το AZZA και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από το πολυδιάστατο ταλέντο του Κωνσταντίνου Ρόδη! Μόνος του γεμίζει τη σκηνή, χωρίς ποτέ να αφήνει το κοινό να νιώσει “κοιλιά”. Ακόμα και στις αλλαγές του επί σκηνής, βρίσκει ευρηματικούς τρόπους να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον. Ένα έργο με φτώχεια, ναρκωτικά, πορνεία, drag show και κακοποίηση, που όμως καταλήγει να μιλήσει για την αγάπη και τη συμπόνια. Μας υπενθυμίζει όσα συμβαίνουν λίγο πιο κάτω, στις πλατείες της πόλης… κι εμείς αρνούμαστε να τα δούμε. Συγκλονιστικό!»

«Ένα εξαιρετικό κείμενο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό. Η ευρηματική σκηνοθεσία και η γεμάτη ενέργεια ερμηνεία του Κωνσταντίνου Ρόδη συνθέτουν μια παράσταση που αξίζει κάθε λεπτό της. Ένα έργο για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπήσει και να παλέψει τους δαίμονές του. Συνιστάται ανεπιφύλακτα!»

«Συγκινητικός μονόλογος! Μια εμπειρία που μένει.»

«Μια ενδιαφέρουσα, προσεγμένη και διαφορετική παράσταση. Σκληρό και βαθιά αληθινό κείμενο, με πολύ ωραία ερμηνεία που δεν κούρασε καθόλου. Εξαιρετική και η μουσική — από ιταλικά παιδικά χριστουγεννιάτικα μέχρι ανατολίτικα ακούσματα και τρανς στέκια. Πολύ εντυπωσιακή η σκηνή με την τεράστια βεντάλια».

Ταυτότητα της Παράστασης

Κείμενο/ σκηνοθεσία: Βλάσσης Χρυσικόπουλος

Μουσική επιμέλεια / σχεδιασμός φωτισμών : Ιωσήφ Τοπαλιάν

Σκηνικά / Κοστούμια: Ευγενία Βησσαρίου

Φωτογραφίες: Ekaterina Neyfeld

Στίχοι τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ρόδης

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Χαλιάτσος

Επικοινωνία: CALD/ Le Canard qui Parle

Εκτέλεση / Οργάνωση Παραγωγής: Μυθόπραξις

Ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Ρόδης

Πληροφορίες

Κάθε Τετάρτη στις 21.00 στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 (Γ’ Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα)

Διάρκεια: 75 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: 15 ευρώ, 12 ευρώ

Κρατήσεις: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/azza-mia-gazela-sena-kosmo-liontarion/

LGBTQ θεματική, Κατάλληλο 18+

