Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

Αινιγματικό comeback για την Έλενα Παπαρίζου: «Το καλό επιστρέφει»

elena_paparizou
Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει στο στούντιο με νέο τραγούδι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους fans και υποσχόμενη θετική ενέργεια μέσα από τη μουσική της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται ότι επέστρεψε στο στούντιο για τα καλά και για καλό! Με ένα αινιγματικό post στo Instagram, κλείνει το μάτι στο κοινό για τη νέα της δουλειά, δημιουργώντας ενθουσιασμό και προσμονή στους fans.

Στο βίντεο φαίνεται να ηχογραφεί ένα καινούργιο τραγούδι, με το post να συνοδεύεται απλώς από τη λεζάντα «Το καλό επιστρέφει.. σύντομα κοντά σας!», χωρίς όμως να αποκαλύπτονται περισσότερα.

Έλενα Παπαρίζου
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/?hl=el

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου και Πάνος Μουζουράκης κυκλοφορούν το video clip του κοινού τους τραγουδιού

Μέχρι σήμερα, η καλλιτέχνιδα έχει κερδίσει την καρδιά του κόσμου όχι μόνο με τις τεράστιες επιτυχίες, την καθηλωτική της φωνή και την εκρηκτική της σκηνική παρουσία, αλλά και με την προσωπικότητά της: Τη θετική της αύρα, την αυθεντικότητα του χαρακτήρα της και την καλοσύνη που εκπέμπει στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονούμε για το νέο της project, πιστεύοντας πως ίσως για ακόμη μία φορά θα μας εμπνεύσει να επιστρέφουμε τη θετική μας ενέργεια στις μικρές πράξεις της καθημερινότητάς μας.

https://www.instagram.com/reels/DTfRkBJDZxH/

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Έλενα Παπαρίζου μουσική ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

15.01.2026
Επόμενο
28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών με βαθμολογία ρεκόρ

15.01.2026

Δες επίσης

Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK επιστρέφουν με νέο album και παγκόσμια περιοδεία

15.01.2026
Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision
Μουσικά Νέα

Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

15.01.2026
Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky διαψεύδει ότι το video του «Helicopter$» δημιουργήθηκε με AI

15.01.2026
Ο Yungblud καταγράφει σε video 24 τρελές ώρες από τη ζωή του
Μουσικά Νέα

Ο Yungblud καταγράφει σε video 24 τρελές ώρες από τη ζωή του

15.01.2026
H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026
Μουσικά Νέα

H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026

15.01.2026
Οι ABBA ξανά στην κορυφή των charts έπειτα από 50 χρόνια
Μουσικά Νέα

Οι ABBA ξανά στην κορυφή των charts έπειτα από 50 χρόνια

14.01.2026
Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος συνεργάζονται ξανά
Μουσικά Νέα

Ο Πασχάλης Τερζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος συνεργάζονται ξανά

14.01.2026
Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)
Μουσικά Νέα

Kelly Clarkson: Απογειώνει το KPop Demon Hunters με… Kellyoke ερμηνεία (Video)

14.01.2026
Eurovision Εθνικός Τελικός 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τα 3 shows
Μουσικά Νέα

Eurovision Εθνικός Τελικός 2026: Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέτυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσουν τα 3 shows

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται